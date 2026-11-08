Riyad : un immeuble d’Aramco endommagé

Un immeuble administratif d’Aramco à Riyad a été endommagé dimanche 8 novembre après une tentative d’attaque. Le ministère saoudien de l’Énergie fait état de chutes de débris, de dégâts limités et d’aucune victime. Des témoins décrivent des vitres brisées dans le quartier financier de la capitale. La coalition annonce séparément cinq interceptions de missiles vers plusieurs régions du royaume. Aucun arrêt de la production pétrolière lié à cet incident n’est établi, et les circonstances exactes restent à préciser.

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Un immeuble administratif d’Aramco à Riyad a subi des dégâts dimanche 8 novembre 2026, après une tentative d’attaque. Une source officielle du ministère saoudien de l’Énergie attribue les dommages à des chutes de débris et ne signale aucun blessé ni décès. Cette annonce intervient après plusieurs interceptions de missiles revendiquées par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

Un immeuble d’Aramco à Riyad touché par des débris

Le ministère décrit des dégâts limités sur un bâtiment administratif de la compagnie pétrolière. Il indique que les services compétents sont intervenus et ont engagé les mesures nécessaires. Son communiqué ne fournit pas de chiffrage des dommages.

Des témoins interrogés par deux agences internationales situent le bâtiment endommagé dans le King Abdullah Financial District, le quartier financier de la capitale. Ils décrivent des vitres brisées sur plusieurs étages de la tour Aramco et des dommages visibles sur une partie de sa façade.

Ces observations établissent l’existence de dégâts, mais ne permettent pas, à elles seules, de déterminer la trajectoire d’un projectile. La version officielle évoque des débris après une tentative d’attaque. Elle ne doit pas être confondue avec les premiers récits de témoins parlant d’un bâtiment directement visé.

Le site concerné est un immeuble administratif. Les informations disponibles ne font état ni d’une raffinerie touchée ni d’une interruption de la production pétrolière liée à cet incident. Elles ne précisent pas non plus si les activités des occupants de la tour ont été suspendues.

Plusieurs interceptions annoncées dimanche

Le général Turki al-Maliki, porte-parole de la coalition soutenant le gouvernement yéménite reconnu internationalement, a annoncé plusieurs opérations de défense aérienne au cours de la matinée. Il affirme que deux missiles balistiques lancés par les Houthis ont été interceptés et détruits en direction de Riyad.

Une annonce distincte porte sur un missile balistique dirigé vers la province orientale. Le porte-parole a également fait état de deux missiles de croisière interceptés dans les régions de Riyad et du Sud. Ces communications totalisent cinq missiles, répartis entre plusieurs zones. Elles ne décrivent pas une unique interception.

Des détonations ont été entendues dans la capitale après une alerte de la Défense civile. Celle-ci a ensuite annoncé la fin du danger. Les déclarations publiques ne permettent pas de rattacher avec certitude les débris tombés sur l’immeuble d’Aramco à l’un des missiles précisément mentionnés par la coalition.

Un épisode distinct de l’interception de samedi

La salve annoncée dimanche ne se confond pas avec celle du 7 novembre. Samedi, la coalition avait signalé un missile de croisière dirigé vers la région de Riyad. La veille, elle avait annoncé la destruction d’un drone dans cette même région.

Ces attaques s’inscrivent dans la reprise des hostilités entre l’Arabie saoudite et les Houthis. Riyad dirige depuis 2015 une coalition soutenant les autorités yéménites reconnues internationalement contre le mouvement, qui s’était emparé de Sanaa en 2014.

Pour l’incident de dimanche, les autorités n’ont pas publié d’évaluation détaillée des dégâts à la tour ni de calendrier de remise en état. Le bilan officiel communiqué à ce stade reste celui de dommages matériels sans victime.

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