وفد من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية يلتقي سفير لبنان في باريس: عرض للمشاريع واتفاق على التعاون والتنسيق بعدة محالات

قام وفد من الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية بزيارة للسفير اللبناني المعيّن حديثاً في فرنسا ربيع الشاعر لهنئته بتوليه مهامه الجديدة، وقد أثنى الوفد على الدور الكبير الذي يمكن للشاعر أن يلعبه في جعل القنصلية في باريس صلة وصل بين اللبنانيين في فرنسا، ومتمنياً للشاعر التوفيق في مهامه الجديدة.

يضمّ الوفد رئيس الجمعية الدكتور ايلي حداد، أمينة السر الدكتورة نيكول جبارة والاعضاء الدكتورة ايمان بودينيه، الدكتور شربل مسعد، الدكتور محمد خزعل.

وكانت هذه الزيارة مناسبة عرض خلالها رئيس الجمعية الدكتور ايلي حداد للنشاطات التي قامت وتقوم بها الجمعية في مجال مساعدة اللبنانيين في لبنان والاغتراب، مشيرا الى أن « الجمعية اليوم باتت تضمّ أكثر من ألف طبيب وممرض وعامل في الحقل الطبي من أصول لبنانية ومتواجد في أوروبا ».

وقد تم الاتفاق على التنسيق والتعاون بين الجمعية والسفارات في كافة المجالات خصوصاً وأن السفير الجديد قد بدأ دراسة الطب قبل الانتقال الى المحاماة.

كذلك تطرق الحديث الى الحفل السنوي للجمعية الذي من المفترض أن يجري في الواحد والعشرين من آذار المقبل في باريس، وكانت مناسبة أيضا لتسليم الشاعر دعوة الى اللقاء المنوي عقده بمناسبة عيد الاستقلال.