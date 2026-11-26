Le ministre israélien de la Défense évoque une nouvelle offensive si le Hamas ne désarme pas. Il n’a annoncé ni date ni ordre de déplacement.

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Le ministre israélien de la Défense évoque une nouvelle offensive si le Hamas ne désarme pas. Il n’a annoncé ni date ni ordre de déplacement.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré jeudi 26 novembre qu’une nouvelle offensive dans la bande de Gaza pourrait entraîner le déplacement d’environ un million de Palestiniens vers le sud de l’enclave. Dans un message publié sur X, il a lié cette menace à un refus du Hamas de remettre ses armes. Le ministre n’a fixé ni calendrier, ni zones de départ, ni sites d’accueil. Son message ne constitue pas un ordre d’évacuation en vigueur.

Un déplacement interne et des départs à l’étranger

Katz affirme que l’armée israélienne contrôle environ 70 % de la bande de Gaza. Ce chiffre correspond à la revendication du ministre sur le contrôle du territoire, et non à une mesure indépendante des destructions ou à un décompte des habitants déjà déplacés. Il dit vouloir prolonger les opérations précédentes si le désarmement ne se fait pas et cite Rafah et Beit Hanoun comme modèles. Il ne précise pas dans quelles conditions les habitants pourraient rentrer chez eux.

Dans le même message, Katz évoque séparément des dispositions pour les Palestiniens qui souhaiteraient quitter Gaza, des départs qu’il présente comme volontaires. Il ne désigne aucun pays d’accueil et n’annonce aucun accord avec un État tiers. Le chiffre d’un million se rapporte au déplacement envisagé à l’intérieur de l’enclave, non à un nombre annoncé de départs à l’étranger.

La déclaration intervient après des frappes nocturnes qui ont fait huit morts, selon les bilans de deux hôpitaux de Gaza. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et Katz ont annoncé que Khaled Abou Nada, chargé selon eux des affaires économiques et éducatives du Hamas, avait été tué dans l’une des frappes.

Des sites déjà exposés aux inondations

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU estimait dans son relevé du 18 novembre que plus de 950 000 personnes vivaient dans 989 sites de déplacement exposés à un risque moyen ou élevé d’inondation. Plus de 400 000 d’entre elles se trouvaient dans des sites à haut risque. Ces données décrivent des lieux d’hébergement déjà occupés dans l’ensemble de Gaza. Elles ne permettent pas d’identifier les habitants visés par la menace de Katz ni de calculer la capacité d’accueil des zones du sud.

La quatrième Convention de Genève interdit les transferts forcés et les déportations de personnes protégées en territoire occupé. Elle prévoit une exception lorsque la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires imposent une évacuation. Même alors, la population doit pouvoir rentrer dès la fin des hostilités dans le secteur concerné, et l’évacuation doit se dérouler dans des conditions satisfaisantes d’hébergement, de salubrité, de sécurité et d’alimentation. Le ministre n’a rendu publiques jeudi aucune disposition répondant à ces exigences.

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