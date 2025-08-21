Manœuvres israéliennes et réaction diplomatique libanaise

- Advertisement -

Le 21 août 2025, plusieurs incidents armés ont éclaté le long de la frontière sud. Des échanges de tirs ont été signalés près de Kfarkela et d’autres localités frontalières, après que des groupes armés ont tenté de pénétrer par des tunnels. Selon des sources militaires, l’armée israélienne a déployé un dispositif renforcé comprenant blindés et unités d’élite pour sécuriser la zone. Ces opérations ont entraîné des affrontements avec des combattants lourdement armés, notamment équipés de roquettes et de missiles antichars.

L’armée israélienne a en parallèle lancé des raids aériens nocturnes contre des positions présumées au Liban-Sud, notamment dans les localités d’Ansar et de Housh. Ces frappes ont provoqué des destructions matérielles, tandis que des habitants ont été contraints de fuir leurs maisons. Les sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs colonies israéliennes adjacentes, accentuant le climat de tension.

Nouvelle réalité militaire

La construction d’un centre militaire israélien à Kfarkela a été signalée comme un tournant significatif. L’installation, située sur un point de contact sensible avec le territoire libanais, marque une volonté affichée de créer un nouvel état de fait sur le terrain. Cette initiative est perçue comme une tentative d’Israël d’affirmer un contrôle plus poussé sur la frontière et de tester la réaction de l’État libanais ainsi que de la communauté internationale.

L’établissement de cette base militaire ne se limite pas à un renforcement sécuritaire ; il s’agit d’un signal stratégique. En consolidant sa présence, Israël entend surveiller plus étroitement les mouvements au-delà de la Ligne bleue et exercer une pression psychologique et militaire sur les acteurs libanais.

Position libanaise et rôle de l’armée

Face à cette escalade, le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam ont réaffirmé que la défense du territoire et la souveraineté nationale reposent exclusivement sur l’armée libanaise. Les autorités ont insisté sur l’application du principe de monopole des armes par l’État, conformément aux engagements déjà pris dans le cadre du processus politique en cours.

Des sources proches de la présidence ont précisé que, malgré les tensions, les canaux de communication avec les différentes forces politiques, y compris le Hezbollah dirigé par Naim Kassem, demeurent ouverts. Cette coordination vise à éviter une confrontation interne et à maintenir la cohésion nationale dans un contexte sécuritaire particulièrement fragile.

Le rôle de la FINUL

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) est au cœur des discussions. Son mandat, renouvelé annuellement par le Conseil de sécurité, arrive à une étape cruciale. Plusieurs diplomates estiment que les récents affrontements renforceront les arguments en faveur d’un prolongement de sa mission.

La FINUL a intensifié ses patrouilles conjointes avec l’armée libanaise et multiplié les contacts avec les autorités locales. L’objectif est d’empêcher toute escalade incontrôlée. Cependant, certains responsables politiques libanais expriment des inquiétudes quant à la capacité de la force onusienne à contenir efficacement la situation face à des actions israéliennes jugées unilatérales.

Réactions politiques internes

Le président de la Chambre, Nabih Berri, a exprimé son inquiétude quant à une éventuelle réduction du rôle de la FINUL ou à une modification de son mandat qui pourrait fragiliser la stabilité du Sud-Liban. Il a évoqué la nécessité de maintenir l’équilibre instauré depuis la résolution 1701 du Conseil de sécurité.

Parallèlement, plusieurs députés et leaders d’opinion ont souligné que les manœuvres israéliennes constituent une violation des résolutions internationales et mettent en danger la sécurité régionale. Ils ont appelé à une mobilisation diplomatique accrue pour contrer ces initiatives.

Pressions diplomatiques internationales

Un envoyé spécial américain, Tom Brak, a récemment insisté sur la nécessité pour Israël de prendre une mesure réciproque après l’annonce par le Liban de son engagement à limiter les armes aux forces de l’État. Toutefois, les actions militaires israéliennes récentes semblent contredire cet appel à la réciprocité.

Du côté européen, Paris a activement soutenu le projet de prolongation du mandat de la FINUL pour une durée supplémentaire d’un an. La France estime que le maintien de la mission onusienne est essentiel pour prévenir une détérioration rapide de la situation.

Impact sur les populations civiles

Les affrontements et frappes récentes ont gravement affecté les populations civiles du Sud-Liban. Plusieurs familles ont été contraintes de quitter leurs foyers dans l’urgence. Des infrastructures civiles, notamment des habitations et des routes, ont été endommagées.

Les habitants témoignent d’un climat de peur persistant, aggravé par les survols réguliers de drones israéliens et les raids aériens nocturnes. Des écoles ont dû interrompre leurs activités et des dispensaires fonctionnent de manière réduite en raison du danger constant.

Risque d’embrasement régional

Les développements actuels au Sud-Liban s’inscrivent dans un contexte régional marqué par l’intensification des combats à Gaza et par la poursuite de la guerre en Syrie. Les analystes estiment que toute escalade non contenue pourrait rapidement dégénérer en une confrontation de plus grande ampleur, entraînant des répercussions sur l’ensemble du Moyen-Orient.

La position des États-Unis, dirigés par le président Donald Trump depuis janvier 2025, reste déterminante. Washington poursuit ses contacts avec Tel-Aviv et Beyrouth, tout en affichant un soutien marqué à la sécurité d’Israël. Cette orientation pourrait compliquer les efforts de médiation visant à obtenir une désescalade.