MTV intègre l’intelligence artificielle à « Sar El Wa2et »… de la préparation des émissions à la vérification des faits en direct

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Une plateforme conçue et dirigée par Rudy Hachach, développée en collaboration avec Jud Saoud, avec le soutien de Michel El Murr, président du conseil d’administration de MTV.

Beyrouth, le 5 octobre 2026 — Les chiffres et les promesses avancés à l’antenne peuvent désormais être vérifiés avant la fin de l’émission. Depuis le lancement de sa neuvième saison, le 17 septembre 2026, « Sar El Wa2et », présenté par Marcel Ghanem sur MTV, utilise une plateforme d’intelligence artificielle qui accompagne son équipe dans la recherche et la préparation, vérifie les déclarations des invités pendant le direct et présente les résultats aux téléspectateurs, avec leurs sources.

Rudy Hachach a conçu la plateforme, son interface, son fonctionnement et la présentation des informations à l’écran. Il en a défini les règles éditoriales, dirigé le développement et participé à la programmation. Jud Saoud a travaillé à ses côtés sur la programmation et le développement technique.

Le projet a bénéficié du soutien de Michel El Murr, président du conseil d’administration de MTV. La chaîne a donné accès aux archives de l’émission et permis une collaboration avec son équipe afin de développer une plateforme adaptée aux besoins de la télévision en direct.

Qu’est-ce qui change pour le téléspectateur ?

Lorsqu’un invité avance un chiffre ou une information vérifiable, la plateforme aide l’équipe à l’examiner et à consulter les sources pendant que le débat se poursuit. Après vérification et validation, une synthèse apparaît à l’écran, précisant si la déclaration est vraie, trompeuse ou fausse, avec la source et la date.

Le téléspectateur peut ainsi suivre le débat et comprendre sur quoi reposent les chiffres et les informations présentés, sans attendre une vérification après l’émission.

Plus de 150 sources d’information et 357 émissions d’archives

La plateforme s’appuie sur plus de 150 sources d’information pour la recherche, la préparation des émissions et la vérification des déclarations des invités en direct.

Elle permet également de rechercher dans les archives de 357 émissions de « Sar El Wa2et » depuis 2018 et de retrouver le moment précis d’une déclaration. L’équipe peut ainsi revenir sur les propos tenus par les invités lors de leurs précédentes apparitions, comparer leurs positions au fil des années et remettre leurs promesses et déclarations au cœur du débat.

La plateforme aide aussi à préparer des dossiers sur les invités, relus par Marcel Ghanem et l’équipe éditoriale, ainsi qu’à sélectionner et préparer des extraits pour les réseaux sociaux, avec des sous-titres en arabe, en anglais ou en français.

« Sar El Wa2et » accompagne aussi le téléspectateur sur son téléphone

Dès l’émission de ce jeudi, le programme lance une page accessible sur téléphone pendant le direct, gratuitement et sans télécharger d’application. Il suffit de scanner le code affiché à l’écran.

Les téléspectateurs peuvent y voter sur la question de l’émission, consulter les résultats des vérifications, les chiffres et les graphiques avec leurs sources, puis les retrouver et les partager après leur passage à l’antenne. Ils peuvent également regarder des extraits sélectionnés de l’émission et les partager sur WhatsApp. Tout contenu reçu sur le téléphone a préalablement été diffusé à l’antenne et approuvé par l’équipe éditoriale.

Marcel Ghanem déclare : « On ne peut pas faire la télévision de demain avec les outils d’hier. L’intelligence artificielle transforme le travail des médias, et nous voulons être au cœur de cette évolution. Avec “Sar El Wa2et”, nous utilisons ces possibilités pour offrir une information plus précise et rapprocher le téléspectateur de la vérité. »

Rudy Hachach déclare : « Chaque semaine, les téléspectateurs entendent des chiffres et des promesses sans pouvoir les vérifier sur le moment. Je voulais permettre à l’émission de les examiner pendant que l’invité est encore présent, avec la source à l’écran et la décision finale entre les mains d’un responsable éditorial. »

Sur la base des recherches qu’ils ont menées à ce jour, les créateurs de la plateforme estiment que « Sar El Wa2et » est la première émission de débat du monde arabe à diffuser des vérifications de faits assistées par l’intelligence artificielle en direct pendant l’émission.

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