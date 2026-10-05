Tampa : les « zones expérimentales », nouveau cœur de la bataille pour le Sud-Liban

La réunion de Tampa doit préciser le mécanisme des « zones expérimentales » au Sud-Liban. Retrait israélien, déploiement de l’armée libanaise, vérification internationale et armes du Hezbollah seront au cœur des discussions. Derrière cette approche graduelle se joue une question décisive : permettra-t-elle de restaurer la souveraineté ou d’imposer de nouvelles conditions sécuritaires ?

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Une réunion militaire, mais des enjeux qui dépassent largement les militaires

La prochaine réunion prévue à Tampa, en Floride, ne doit pas être lue comme une simple reprise des discussions entre le Liban et Israël. Le rendez-vous, envisagé entre le 20 et le 22 octobre au siège du commandement central américain, doit être consacré en priorité aux questions militaires et techniques. Pourtant, les sujets inscrits au cœur des discussions touchent directement à la souveraineté libanaise, à la présence israélienne dans le Sud, au rôle de l’armée et au dossier des armes du Hezbollah. Le point le plus sensible tient à une formule encore mal comprise : les « zones expérimentales ».

Le mécanisme envisagé repose sur une logique progressive. Au lieu d’attendre un accord global réglant simultanément l’ensemble du contentieux, une zone limitée serait utilisée comme terrain d’essai. Israël s’en retirerait. L’armée libanaise prendrait position. Un mécanisme de vérification contrôlerait ensuite l’exercice de l’autorité de l’État et la question des armes. Si cette première expérience était considérée comme concluante, le même modèle pourrait être appliqué ailleurs. L’objectif affiché serait donc de transformer une formule générale en séquences territoriales concrètes.

C’est précisément ce qui rend le dossier dangereux autant que prometteur. Tout dépend de la manière dont sera définie la première expérience. Si elle organise clairement le passage d’une zone occupée par l’armée israélienne sous le contrôle exclusif de l’armée libanaise, elle peut devenir le début d’un retrait progressif. Si elle impose au contraire au Liban une série d’obligations dans des territoires où Israël n’est pas présent physiquement, tout en reportant le retrait des zones occupées, elle change complètement de nature. Elle devient alors un mécanisme de conditionnalité sécuritaire appliqué à l’intérieur du territoire libanais.

La délégation libanaise pourrait être conduite par Simon Karam, avec la participation de l’ambassadrice Nada Hamada Moawad. Mais même cette composition n’est pas totalement déconnectée de la nature du rendez-vous. Beyrouth souhaitait élargir les discussions et leur donner une dimension diplomatique. Israël préfère, à ce stade, maintenir la réunion dans un cadre militaire. Si la délégation israélienne est strictement militaire et si les discussions ne permettent aucune avancée politique, la participation au plus haut niveau diplomatique libanais perd une partie de son intérêt.

Qu’est-ce qu’une « zone expérimentale » ?

L’expression peut donner l’impression d’un concept abstrait élaboré par des diplomates. Elle désigne en réalité quelque chose de très concret : un territoire limité dans lequel les différentes obligations prévues par le processus seraient appliquées simultanément afin de vérifier si le modèle fonctionne.

Dans sa version la plus simple, le mécanisme comprend quatre étapes. La première est le retrait israélien. La deuxième est le déploiement de l’armée libanaise dans l’espace évacué. La troisième est la vérification de l’absence d’une présence armée échappant à l’État. La quatrième consiste à confirmer que l’autorité militaire et sécuritaire est effectivement passée à l’État libanais. Une fois cette séquence achevée, une autre zone pourrait suivre.

Le projet n’a donc pas été conçu, dans son principe, pour créer des enclaves séparées les unes des autres. Il doit au contraire tester une méthode susceptible d’être élargie progressivement. C’est pourquoi le succès ou l’échec de la première expérience est déterminant. Une formule considérée comme efficace peut devenir le modèle de toutes les étapes suivantes.

Le problème apparaît lorsqu’il faut définir ce que signifie exactement « vérifier ». S’agit-il de constater que l’armée libanaise contrôle les routes et les positions militaires ? Faut-il inspecter des installations soupçonnées d’avoir appartenu au Hezbollah ? Les maisons peuvent-elles être fouillées ? Qui décide qu’un secteur est conforme aux engagements ? Israël peut-il réclamer une inspection à partir de ses propres renseignements ? Et surtout, qui arbitre lorsqu’une partie affirme qu’une violation existe et que l’autre le conteste ?

Les documents préparatoires placent précisément la question de la fouille des habitations parmi les sujets susceptibles d’être discutés à Tampa. Ce détail suffit à montrer que la réunion ne porte pas simplement sur des lignes tracées sur une carte. Elle peut entrer directement dans les modalités d’exercice de l’autorité à l’intérieur des villages libanais.

Tallet Ali Al-Taher, le cas qui montre pourquoi le dispositif se complique

Le secteur de Tallet Ali Al-Taher illustre parfaitement les difficultés. Cette zone a été évoquée comme l’un des territoires susceptibles d’entrer dans une nouvelle expérience. Mais les conditions militaires ont évolué. Israël est désormais présenté comme réticent à remettre la colline et son environnement, notamment parce que sa position peut servir de point d’appui à un dispositif orienté vers le Rihane.

Cette évolution est capitale. Une zone qui devait éventuellement permettre de tester un retrait peut devenir un élément qu’Israël souhaite conserver pour des raisons opérationnelles. Dès lors, une autre hypothèse apparaît : au lieu d’ouvrir une deuxième zone expérimentale autour de Tallet Ali Al-Taher, la première zone pourrait être agrandie en lui ajoutant de nouveaux secteurs.

La géographie devient ainsi le véritable langage de la négociation. Une colline, une route ou un village ne représentent pas seulement une superficie. Leur altitude, leur visibilité, leur accès et leur proximité avec d’autres positions déterminent leur valeur militaire. Céder une position élevée n’a pas la même signification que quitter un secteur sans profondeur stratégique. De même, permettre à l’armée libanaise de prendre le contrôle d’un village ne règle pas nécessairement la question si les hauteurs environnantes restent sous contrôle israélien.

Le choix de chaque zone contient donc déjà une partie du résultat final. C’est pourquoi le Liban ne peut pas considérer les territoires expérimentaux comme de simples détails techniques laissés aux militaires. Ils déterminent l’ordre dans lequel la souveraineté peut être rétablie et, surtout, les endroits où ce rétablissement risque d’être retardé.

Nabatiyeh Al-Fawqa et Iqlim Al-Tuffah : une autre conception israélienne

Une autre évolution apparaît dans les conditions attribuées à Israël. Il ne s’agirait plus seulement d’utiliser comme zones expérimentales des territoires actuellement occupés. Des secteurs non occupés mais soumis à la puissance de feu israélienne pourraient également être concernés. Nabatiyeh Al-Fawqa et des positions situées dans Iqlim Al-Tuffah sont citées dans cette logique.

La différence est majeure. Dans une zone occupée, le mécanisme commence logiquement par un retrait israélien. Dans un territoire où l’armée israélienne n’est pas déployée, le processus peut commencer directement par des obligations imposées à l’armée libanaise : entrer dans des positions du Hezbollah, inspecter des infrastructures, empêcher des combattants de rester dans certaines localités ou d’y revenir.

Cette conception inverse pratiquement l’ordre initial. Le retrait israélien ne serait plus nécessairement le premier mouvement. Une action libanaise contre les infrastructures militaires du Hezbollah pourrait devenir la condition permettant d’obtenir ensuite une avancée sur le retrait.

C’est l’un des points les plus sensibles pour Beyrouth. L’État affirme son objectif de monopole des armes. Mais il refuse que l’exercice de cette souveraineté se transforme en mécanisme dans lequel Israël dicterait, localité par localité, les opérations que l’armée libanaise doit accomplir. Le contrôle exclusif de l’État sur son territoire implique aussi que l’État décide lui-même de la manière dont ses forces sont organisées et employées.

L’armée refuse ainsi toute ingérence dans la composition de ses unités et dans ses méthodes opérationnelles. Une coordination destinée à éviter un affrontement accidentel n’est pas équivalente à une coordination permettant à Israël d’orienter les missions de l’armée libanaise.

Le véritable nœud : qui vérifiera ?

Même si un accord était trouvé sur la carte, le problème du contrôle resterait entier. Le Liban refuse que la vérification soit exclusivement israélienne. Accepter un tel système reviendrait à donner à l’une des parties le pouvoir de décider seule si l’autre respecte ou non ses engagements.

Prenons un scénario concret. Israël affirme disposer d’informations sur une cache d’armes dans une habitation. L’armée libanaise inspecte le secteur et ne trouve rien. Qui tranche ? Israël peut-il considérer que l’inspection est insuffisante ? Peut-il exiger une nouvelle opération ? Une tierce partie doit-elle assister à la fouille ? Et si cette tierce partie existe, de quel mandat dispose-t-elle pour intervenir à l’intérieur d’une propriété privée au Liban ?

La recherche d’une composante internationale répond à ce problème. Un acteur tiers pourrait constater les opérations et réduire le risque qu’un désaccord technique devienne immédiatement une justification pour une nouvelle frappe. Mais trouver cet acteur est loin d’être simple.

L’Italie a été évoquée parmi les pays susceptibles de participer à un mécanisme. Elle apparaît toutefois très prudente. Un responsable de ses services de renseignement revenu du Liban n’aurait pas obtenu les garanties nécessaires concernant la sécurité des personnels ni les conditions permettant d’accomplir les missions demandées. Envoyer des observateurs dans une zone où des frappes restent possibles exige des règles d’engagement, des garanties de protection et une définition extrêmement précise de leur rôle.

À cette difficulté s’ajoute une contradiction politique. Israël est présenté comme peu favorable à une présence internationale qui limiterait sa liberté d’action dans le Sud. Le Hezbollah, de son côté, refuse une présence internationale située en dehors du cadre des Nations unies et d’un mandat clairement rattaché à la résolution 1701. Entre ces deux positions, l’espace disponible pour inventer un nouveau mécanisme devient très étroit.

La Finul, l’absente qui reste au centre de tout

La question de la vérification ne peut donc pas être séparée de l’avenir de la Finul. Depuis des décennies, la présence internationale dans le Sud fournit un cadre connu. Même lorsqu’elle est contestée ou jugée insuffisante, elle dispose d’un mandat, d’une chaîne de commandement, de contingents identifiés et d’une légitimité issue du Conseil de sécurité.

Son départ créerait un vide au moment même où le futur mécanisme de retrait aurait besoin d’un tiers capable d’observer ce qui se passe. C’est ce paradoxe qui explique les efforts politiques visant à maintenir la Finul ou à imaginer une formule internationale de remplacement.

Quatre scénarios doivent être distingués. Le premier serait le maintien de la Finul sous une forme proche de l’actuelle. Le deuxième serait une nouvelle force internationale sous mandat des Nations unies. Le troisième reposerait sur une mission européenne ou multinationale d’assistance à l’armée. Le quatrième consisterait essentiellement à renforcer directement l’armée libanaise sans déployer de force internationale comparable.

Ces options ne sont pas interchangeables. Une mission d’assistance peut former, équiper et financer l’armée sans avoir le droit de constater une violation sur le terrain. Une force internationale peut disposer d’un mandat d’observation mais pas nécessairement de pouvoirs d’inspection. Une structure européenne peut être politiquement acceptable pour certains acteurs et rejetée par d’autres si elle n’est pas placée sous l’autorité des Nations unies.

La bataille autour de la Finul est donc directement liée à Tampa. Le jour où une zone doit passer du contrôle israélien au contrôle libanais, quelqu’un devra constater que le retrait a eu lieu, que l’armée s’est déployée et que les engagements prévus ont été appliqués. Sans tiers accepté par les deux parties, chaque incident risque de produire deux récits incompatibles.

Le calendrier du 27 octobre pèse sur les discussions

À toutes ces difficultés s’ajoute le calendrier politique israélien. Les élections à la Knesset sont annoncées pour le 27 octobre, quelques jours seulement après la période envisagée pour la réunion de Tampa. Benjamin Netanyahu entre donc dans la dernière phase de sa campagne au moment même où son gouvernement devrait éventuellement accepter un retrait de certaines positions.

Ce calendrier réduit fortement la possibilité d’une concession spectaculaire. Un retrait peut être présenté par les adversaires de Netanyahu comme un recul. Le Premier ministre israélien cherche au contraire à maintenir une image de fermeté et de maîtrise du dossier sécuritaire. Les considérations électorales ne déterminent pas mécaniquement toutes les décisions militaires, mais elles fixent un plafond politique aux compromis possibles avant le scrutin.

Washington paraît en tenir compte. L’objectif américain ne serait pas nécessairement d’obtenir un grand accord avant le 27 octobre. Il serait plutôt d’empêcher le canal de négociation de disparaître pendant la période électorale et la formation du pouvoir qui suivra. Une réunion militaire aux résultats limités permettrait de maintenir le mécanisme en vie.

Cette logique explique aussi pourquoi les demandes libanaises visant à élargir la réunion à un volet diplomatique rencontrent des résistances. Une discussion militaire sur une carte et des procédures est politiquement moins coûteuse qu’une négociation affichée sur le retrait et la souveraineté.

Pour le Liban, cette temporalité est dangereuse. Attendre la fin des élections israéliennes peut sembler rationnel si aucune concession importante n’est possible auparavant. Mais chaque semaine supplémentaire permet aussi à Israël de renforcer ses positions sur le terrain. Le temps diplomatique et le temps militaire ne travaillent donc pas nécessairement dans la même direction.

Le Hezbollah au centre des exigences américaines et israéliennes

La réunion doit également confronter Beyrouth à des demandes portant directement sur les armes du Hezbollah. Des exigences de calendriers précis et d’engagements opérationnels pour leur retrait sont évoquées. L’enjeu ne serait donc plus seulement de réaffirmer le principe du monopole des armes par l’État, mais de montrer comment il doit être appliqué concrètement.

Cette pression s’accompagne d’informations israéliennes affirmant que le Hezbollah redéploie certaines capacités vers des zones plus profondes, notamment Iqlim Al-Tuffah, Jabal Al-Rihane et Jabal Safi. Ces affirmations proviennent du côté israélien et ne constituent pas, à elles seules, une preuve indépendante. Elles ont cependant une fonction politique évidente : justifier l’idée selon laquelle un retrait israélien limité au secteur frontalier ne suffirait pas à éliminer ce qu’Israël présente comme une menace.

Le risque pour le Liban est que le périmètre de la négociation s’étende progressivement. Si chaque redéploiement présumé du Hezbollah permet de déplacer la zone de vérification plus au nord, le mécanisme initialement destiné à organiser le retrait pourrait devenir un moyen d’imposer des conditions sécuritaires sur une profondeur croissante du territoire.

C’est exactement pourquoi la définition géographique des zones doit être liée à un calendrier. Une expérience ne peut avoir de sens que si ses conséquences sont connues à l’avance. Si la première zone est déclarée conforme, la deuxième doit suivre selon une procédure déterminée. Sans cela, chaque étape peut devenir l’occasion de rouvrir entièrement la négociation.

Fouiller les maisons : la question qui peut faire basculer le mécanisme

Parmi tous les sujets techniques, la fouille des habitations est probablement le plus explosif. Elle touche à la fois à la sécurité, à la propriété privée, à la confiance des habitants et à la légitimité de l’armée.

Dans les villages du Sud, demander à l’armée de vérifier des maisons sur la base d’informations étrangères ne constitue pas une opération neutre. Il faut définir le niveau de preuve nécessaire, l’autorité qui ordonne l’inspection et les procédures légales applicables. Sans règles précises, le dispositif peut créer des tensions directes entre l’armée et les populations qu’elle est précisément chargée de protéger.

Il existe également un risque opérationnel. Si Israël affirme qu’une maison contient des armes et que l’armée libanaise ne confirme pas cette information, une frappe israélienne ultérieure pourrait être justifiée au motif que le mécanisme a échoué. À l’inverse, si chaque renseignement israélien déclenche automatiquement une fouille, Israël disposerait indirectement d’un moyen d’orienter les opérations de sécurité à l’intérieur du Liban.

La présence d’un observateur international ne règle pas automatiquement cette contradiction. Elle peut seulement fournir un témoin supplémentaire. La vraie question reste celle de l’autorité : qui prend la décision finale sur le territoire libanais ?

Tampa ne vaut que si chaque étape conduit à la suivante

Le principal danger des zones expérimentales serait finalement qu’elles cessent d’être expérimentales. Une zone pourrait être évacuée et stabilisée sans que la suivante ne le soit. Le mécanisme deviendrait alors une mosaïque de territoires soumis à des statuts différents, avec des secteurs contrôlés par l’armée libanaise, d’autres occupés par Israël et d’autres encore placés sous une forme de surveillance permanente.

Pour éviter ce scénario, trois éléments sont indispensables dans toute feuille de route : un ordre territorial, des délais et une procédure de règlement des désaccords. Il faut savoir quelle zone suit la première, combien de temps sépare les étapes et ce qui se produit si l’une des parties affirme que les engagements n’ont pas été respectés.

Sans ces garanties, le Liban pourrait remplir ses obligations dans une zone sans obtenir automatiquement le retrait israélien de la suivante. À chaque étape, de nouvelles demandes pourraient apparaître. La négociation se transformerait alors en processus indéfini.

À l’inverse, refuser toute approche graduelle comporte aussi un coût. Tant qu’aucun mécanisme de retrait n’existe, les positions israéliennes peuvent se consolider. Les installations militaires deviennent plus durables, les routes d’accès sont améliorées et une présence initialement présentée comme provisoire acquiert progressivement les caractéristiques d’une implantation de long terme.

Tampa se situe donc entre deux risques. Le premier est d’accepter un mécanisme qui conditionne indéfiniment le retrait israélien. Le second est de laisser l’absence d’accord transformer une occupation temporaire en réalité durable.

La véritable question ne sera pas de savoir si les participants ont accepté le principe des « zones expérimentales ». Elle sera de connaître les détails qui accompagnent ces deux mots : où commence la première zone, qui la contrôle après le retrait, qui vérifie, avec quels pouvoirs, selon quelles règles, pendant combien de temps et quelle zone vient immédiatement après. C’est dans ces réponses, beaucoup plus que dans un communiqué final, que se jouera la portée réelle de Tampa.

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