Nabatiyeh : comment Nawaf Salam tente de ramener l’État au cœur du Sud

À Nabatiyeh, Nawaf Salam veut donner un contenu concret au retour de l’État dans le Sud-Liban. Reconstruction, écoles, hôpitaux, routes, eau et électricité doivent prolonger la bataille diplomatique pour la souveraineté. Après les annonces et les appels d’offres, le gouvernement devra désormais démontrer sa capacité à obtenir des résultats tangibles.

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De Washington à Nabatiyeh, deux dimensions d’un même dossier

Le déplacement de Nawaf Salam à Nabatiyeh ne se réduit pas à une tournée ministérielle dans une région meurtrie par la guerre. Il intervient presque immédiatement après sa séquence américaine et place côte à côte deux dimensions de la politique du gouvernement : négocier à l’extérieur le retrait israélien et la souveraineté, puis montrer à l’intérieur que l’État peut revenir dans le Sud avec autre chose qu’un discours. La visite devient ainsi un test de crédibilité. Une souveraineté défendue à Washington n’a de portée durable que si elle se traduit, à Nabatiyeh et dans les localités environnantes, par une administration, des écoles, des hôpitaux, des routes, de l’eau, de l’électricité et des services capables de fonctionner.

Le contexte rend l’exercice particulièrement difficile. Les bombardements et destructions israéliens se poursuivent dans plusieurs secteurs. Des villages restent inaccessibles ou soumis à une forte pression militaire. Les habitants qui reviennent doivent composer avec des maisons endommagées, des infrastructures détruites et une économie locale profondément affaiblie. Dans ces conditions, la présence de l’État ne peut pas être mesurée uniquement au nombre de soldats ou de responsables officiels présents lors d’une visite. Elle se mesure à la possibilité de vivre à nouveau dans les localités du Sud.

La visite a pourtant produit un signal politique visible. Des responsables officiels, sécuritaires et locaux ont accompagné ou accueilli le Premier ministre. Une partie des habitants est venue à sa rencontre. Le cheikh Abdel Hussein Sadek, imam de Nabatiyeh et personnalité influente de la ville, l’a reçu. Ces éléments ont donné au déplacement une portée que les précédentes visites officielles dans la région n’avaient pas toujours obtenue. Le gouvernement cherchait précisément à montrer qu’il pouvait entrer dans le Sud non comme une autorité extérieure, mais comme l’institution appelée à y exercer durablement ses responsabilités.

La souveraineté passe aussi par l’hôpital, l’école et le robinet

Nawaf Salam a choisi d’insister sur une conception concrète de l’État. Dans une région où la souveraineté est presque toujours discutée à travers les armes, les frontières et les résolutions internationales, son discours déplace une partie de la question vers les services. Un citoyen ne mesure pas seulement la présence de l’État au drapeau placé sur un bâtiment public. Il la mesure à une administration qui ouvre, à un hôpital qui accueille les malades, à une école capable de reprendre normalement les cours, à une route praticable et à un réseau d’eau ou d’électricité qui fonctionne.

Cette approche répond à une faiblesse ancienne de la relation entre le pouvoir central et le Sud. Pendant des décennies, la présence publique a souvent été perçue comme insuffisante, discontinue ou plus lente que les structures partisanes et communautaires. La guerre a encore aggravé cette situation. Les destructions ont multiplié les besoins au moment même où les finances publiques restent très limitées. Restaurer la souveraineté signifie donc simultanément restaurer une capacité administrative que l’État avait déjà du mal à assurer avant les derniers combats.

Le gouvernement tente de faire de cette reconstruction un volet de sa politique sécuritaire. L’idée est simple : demander aux habitants de se tourner vers l’État suppose que celui-ci puisse répondre à leurs besoins. Un village où l’armée est présente mais où l’école reste fermée et l’eau absente ne retrouve qu’une partie de la normalité. De même, une famille ne peut pas revenir durablement si elle doit choisir entre rester près de sa maison endommagée sans services ou continuer à vivre ailleurs.

Des appels d’offres, mais le chantier réel reste à construire

Les annonces gouvernementales portent sur plusieurs catégories de travaux : remise en état d’infrastructures publiques, réseaux d’eau et d’électricité, établissements de santé, écoles et équipements nécessaires au fonctionnement des administrations. Le corpus fait état de procédures d’appels d’offres déjà engagées et d’autres en préparation. Dans le secteur de la santé, des opérations concernent aussi l’équipement et la réhabilitation d’établissements endommagés. Dans l’eau et l’électricité, des dossiers techniques et des procédures d’attribution doivent permettre de réparer les réseaux et installations touchés.

Mais il existe une différence fondamentale entre lancer une procédure et ouvrir un chantier. Un appel d’offres signifie que l’administration a identifié un besoin, préparé un dossier et commencé le processus d’attribution. Il ne garantit pas que le financement soit entièrement disponible, que le marché soit attribué sans retard ni que l’entreprise puisse travailler immédiatement dans une zone encore exposée. C’est précisément cette différence que le gouvernement devra expliquer pour éviter que la multiplication des annonces ne crée des attentes impossibles à satisfaire rapidement.

Le Sud a besoin d’une reconstruction qui combine urgence et planification. Les réparations provisoires sont indispensables pour permettre le retour. Elles ne peuvent toutefois remplacer la remise en état durable des réseaux. Une canalisation réparée sommairement, une route ouverte par un passage temporaire ou un bâtiment public remis en service partiellement peuvent résoudre un problème immédiat. Ils ne constituent pas encore une reconstruction complète. Le passage de l’urgence à la normalité exigera des financements, des marchés publics suivis, une surveillance des dépenses et surtout une sécurité minimale permettant aux entreprises de travailler.

À Tair Falsay, un passage provisoire résume l’urgence

Un exemple concret illustre cette logique. Le ministère des Travaux publics et des Transports, en coordination avec l’Office national du Litani, a commencé à créer un passage hydraulique destiné à remplacer temporairement un pont détruit à Tair Falsay pendant les frappes israéliennes. La solution doit rétablir la circulation en attendant la réhabilitation du pont permanent.

Ce type d’intervention paraît modeste face à l’ampleur des destructions. Il est pourtant essentiel pour la vie quotidienne. Un pont détruit ne coupe pas seulement une route. Il rallonge le trajet vers une école, un hôpital, un commerce ou une exploitation agricole. Il complique le déplacement des services de secours et augmente le coût du transport des marchandises. Un passage provisoire peut donc produire un effet immédiat bien supérieur à son coût apparent.

Mais cet exemple montre également le risque d’une reconstruction à deux vitesses. Les solutions temporaires peuvent durer si les financements nécessaires aux ouvrages définitifs tardent. Le gouvernement devra donc éviter que l’urgence ne devienne une nouvelle normalité faite de ponts provisoires, de réseaux réparés à minima et de bâtiments publics fonctionnant partiellement.

La mémoire des treize membres de la Sûreté de l’État

La visite de Nawaf Salam a également comporté une dimension symbolique liée au prix payé par les institutions publiques elles-mêmes. Le Sérail gouvernemental de Nabatiyeh a reçu le nom de « Sérail des martyrs de la Sûreté de l’État », en hommage aux treize membres de la Direction générale de la Sûreté de l’État tués lors de l’attaque israélienne contre Nabatiyeh du 10 avril 2026. Salam a dévoilé la plaque commémorative en présence de responsables, de membres des institutions sécuritaires et militaires, de représentants locaux et des familles des victimes.

Cette cérémonie donne une autre dimension au discours sur le retour de l’État. Les institutions ne reviennent pas dans un espace dont elles auraient été totalement absentes ; elles ont elles-mêmes subi des pertes. La commémoration inscrit donc la présence publique dans une continuité et rappelle que des agents de l’État sont morts pendant l’exercice de leurs fonctions.

Le symbole ne peut toutefois suffire. Pour les habitants, honorer les morts de l’État et reconstruire ses bâtiments n’a de sens que si l’administration retrouve une capacité quotidienne. Le défi consiste à faire du Sérail autre chose qu’un lieu de cérémonie : un centre où les citoyens peuvent accomplir leurs démarches et retrouver des services normalement assurés.

Un accueil qui possède une portée politique

L’accueil réservé au Premier ministre a rapidement été interprété comme un indicateur politique. Certains y voient une rupture avec une période de méfiance entre le gouvernement et une partie de la population du Sud. D’autres soulignent la présence de responsables proches du mouvement Amal et y lisent un signe de différenciation avec le Hezbollah. Ces lectures doivent rester prudentes. Une réception favorable lors d’une visite officielle ne suffit pas à démontrer une recomposition durable des alliances politiques du Sud.

Elle montre cependant que le gouvernement dispose d’un espace d’action. La population peut souhaiter davantage de présence publique sans que cela signifie un changement automatique de ses affiliations politiques. Un habitant peut soutenir une formation, défendre certaines positions sur la résistance et réclamer en même temps davantage d’écoles, d’hôpitaux et d’administration publique. Réduire le Sud à un choix binaire entre l’État et le Hezbollah empêcherait de comprendre cette réalité.

Le gouvernement semble précisément chercher à occuper cet espace. Il ne peut pas concurrencer une force politique uniquement par des déclarations sur la souveraineté. Il doit démontrer que les institutions publiques sont capables de produire des résultats. C’est pourquoi la bataille la plus importante après la visite se jouera moins dans les discours que dans l’exécution des projets annoncés.

Le Hezbollah face au retour institutionnel de l’État

Le Hezbollah continue de défendre le principe de la résistance et de son armement dans un contexte d’occupation et de frappes israéliennes. Ses responsables insistent parallèlement sur la nécessité de reconstruire le Sud, de permettre le retour des habitants et de renforcer leur capacité à rester sur leurs terres. Le gouvernement se trouve donc dans une situation où une partie des objectifs affichés se recoupent, tandis que le désaccord sur les armes demeure profond.

Cette configuration explique pourquoi la présence sociale de l’État devient stratégique. Si la discussion reste exclusivement militaire, chaque camp peut rester enfermé dans ses positions. Le gouvernement défend le monopole des armes. Le Hezbollah considère que l’occupation et les attaques maintiennent la nécessité de la résistance. Mais lorsqu’il s’agit de réparer un hôpital, une école ou un réseau d’eau, la question change de registre. L’État peut agir sans attendre que tous les désaccords stratégiques soient résolus.

Le succès de cette méthode dépend néanmoins de sa continuité. Une visite ponctuelle suivie de mois d’inaction renforcerait précisément le discours selon lequel l’État apparaît lors des cérémonies puis disparaît lorsque commence le travail difficile. À l’inverse, une présence administrative régulière peut progressivement modifier la relation entre les habitants et les institutions sans exiger une rupture politique immédiate avec les forces implantées localement.

L’argent, limite immédiate de la stratégie

Nawaf Salam ne cache pas que les moyens de l’État sont insuffisants face à l’ampleur des destructions. Cette reconnaissance est importante. Le budget public ne permet pas de financer rapidement l’ensemble des écoles, hôpitaux, routes, réseaux d’eau et d’électricité, bâtiments administratifs et logements touchés. Le Liban devra donc mobiliser des financements arabes et internationaux, ainsi que des prêts et programmes liés aux institutions financières internationales.

Mais l’argent extérieur n’arrivera pas uniquement sur la base d’un appel à la solidarité. Les bailleurs demanderont des projets chiffrés, des mécanismes d’attribution transparents, des calendriers, des audits et des garanties que les infrastructures reconstruites ne seront pas immédiatement détruites par une nouvelle phase de guerre. La reconstruction du Sud dépend donc directement de la diplomatie et de la sécurité.

Cette dépendance crée un cercle difficile. Sans stabilité, les financements sont plus difficiles à mobiliser. Sans reconstruction, le retour des habitants reste fragile. Et sans retour durable de la population et des institutions, l’État peine à démontrer qu’il exerce réellement son autorité. La visite de Nabatiyeh cherche précisément à briser ce cercle en commençant par ce qui peut être fait immédiatement, tout en préparant des projets plus lourds.

Une visite qui crée désormais une obligation de résultat

Le déplacement de Nawaf Salam a élevé les attentes. Avant la visite, le gouvernement pouvait invoquer les contraintes sécuritaires et financières pour expliquer la lenteur de son action. Après avoir affirmé publiquement que le Sud constitue une priorité et annoncé des interventions concrètes, il devra désormais rendre compte de leur progression. Quels marchés ont été attribués ? Quels chantiers ont commencé ? Quels établissements ont rouvert ? Quels réseaux ont été réparés ? Combien de familles ont pu revenir dans des conditions acceptables ?

Cette obligation de résultat est probablement l’effet politique le plus important de la visite. L’État ne peut plus seulement promettre son retour : il a commencé à le mettre en scène et à le revendiquer. Chaque retard deviendra donc plus visible. À l’inverse, chaque service rétabli donnera du contenu à une notion de souveraineté souvent réduite aux questions militaires.

À Nabatiyeh, le gouvernement a essayé de montrer que l’État pouvait revenir par plusieurs portes à la fois : la sécurité, l’administration, la santé, l’éducation, les travaux publics et la mémoire institutionnelle. Le pari est ambitieux parce qu’il doit être mené sous les frappes et avec des finances exsangues. Sa réussite ne sera pas mesurée à l’accueil d’une journée. Elle se mesurera dans les mois qui viennent, lorsque les habitants pourront vérifier si les annonces ont réellement produit des écoles ouvertes, des hôpitaux réparés, des routes praticables et des administrations capables de fonctionner.

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