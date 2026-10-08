Brouillon auto

La haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a visité jeudi 8 octobre 2026 le port de Beyrouth, accompagnée de responsables européens. Accueillie par Marwan Naffi, président-directeur général du port, elle a parcouru le terminal à conteneurs pour examiner les opérations et les procédures de sécurité. Le responsable portuaire a souligné l’importance stratégique de cette infrastructure pour l’économie libanaise et rappelé le soutien européen dans les domaines de la sûreté et de la sécurité. Il a confirmé la volonté de poursuivre l’amélioration des dispositifs existants.

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La haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, s’est rendue jeudi 8 octobre 2026 au port de Beyrouth. Accompagnée de responsables européens, elle a visité le terminal à conteneurs et pris connaissance des dispositifs de sécurité mis en place. Le président-directeur général du port, Marwan Naffi, a souligné le rôle stratégique de l’installation pour l’économie libanaise et confirmé la poursuite des efforts de modernisation des procédures de sûreté et de sécurité.

Le port de Beyrouth a accueilli jeudi 8 octobre une délégation européenne conduite par Kaja Kallas, haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Cette visite s’inscrit dans le soutien européen au rôle du port dans la stratégie de sécurité maritime du Liban. La responsable européenne était accompagnée de l’ambassadrice Sandra De Waele et du général Seán Clancy, président du Comité militaire de l’Union européenne. La délégation a été reçue par Marwan Naffi, président du conseil d’administration et directeur général du port.

Au cours de cette visite, les responsables européens ont parcouru le terminal à conteneurs afin d’examiner le fonctionnement des installations et les procédures appliquées en matière de sûreté et de sécurité. Marwan Naffi a présenté les mesures adoptées par l’administration portuaire et les efforts engagés pour maintenir les normes opérationnelles. Il a également insisté sur la continuité du soutien européen, qu’il considère comme un élément important de l’amélioration des dispositifs de sécurité du port.

Kaja Kallas visite le terminal à conteneurs du port de Beyrouth

La visite de Kaja Kallas s’est concentrée sur le terminal à conteneurs, l’une des principales composantes des activités commerciales du port de Beyrouth. Accompagnée de Marwan Naffi, la délégation européenne a pris connaissance des opérations portuaires et des procédures destinées à garantir la sécurité des installations. Cette inspection a permis d’aborder les dispositifs appliqués dans un secteur essentiel au transport maritime et aux échanges commerciaux du Liban.

La présence du général Seán Clancy, président du Comité militaire de l’Union européenne, a donné à cette visite une dimension sécuritaire particulière. Elle intervient dans le cadre des échanges entre Beyrouth et Bruxelles sur le renforcement des capacités de l’État libanais. Le port occupe une place importante dans cette réflexion en raison de son rôle dans les échanges maritimes et de la nécessité de sécuriser les infrastructures stratégiques. La visite n’a toutefois donné lieu à aucune annonce publique concernant un nouveau dispositif militaire ou un changement dans la gestion de la sécurité portuaire.

Les discussions ont principalement porté sur les mesures déjà appliquées et sur la poursuite de leur développement. Aucun nouveau contrat, investissement ou programme technique spécifique n’a été annoncé à cette occasion. Les informations communiquées ne précisent pas non plus si la délégation européenne a formulé des recommandations supplémentaires concernant les installations visitées. L’accent a été mis sur la coopération existante et sur le maintien des normes de sûreté et de sécurité.

Marwan Naffi souligne le rôle stratégique du port de Beyrouth

À l’occasion de la visite, Marwan Naffi a affirmé que la présence de Kaja Kallas témoignait de la place centrale occupée par le port de Beyrouth. Selon lui, cette infrastructure conserve une importance majeure pour l’économie nationale et pour les échanges à l’échelle régionale. Il a présenté la visite de la responsable européenne comme une reconnaissance de cette fonction stratégique et du travail accompli pour améliorer les conditions de fonctionnement du port.

Le responsable portuaire a également rappelé que l’Union européenne avait accompagné le port de Beyrouth, notamment dans les domaines de la sûreté et de la sécurité. Il a estimé que la visite de Kaja Kallas confirmait la continuité de cet engagement. Évoquant la fonction commerciale de l’installation, il a décrit le port comme une « porte de l’Orient », en référence à son rôle historique dans les échanges entre le Liban et ses partenaires commerciaux.

Cette dimension économique reste essentielle pour comprendre l’importance accordée à la sécurité portuaire. Le port de Beyrouth constitue une infrastructure majeure pour l’importation et l’exportation de marchandises. Son fonctionnement influence directement les activités des transporteurs, des entreprises commerciales et des opérateurs logistiques. La fiabilité de ses installations et la sécurité des opérations représentent donc des enjeux qui dépassent le seul périmètre portuaire.

Pour Marwan Naffi, la poursuite du développement des procédures de sécurité doit accompagner le maintien de cette fonction économique. Le responsable n’a cependant communiqué aucun nouvel objectif chiffré concernant le trafic de marchandises, la capacité du terminal à conteneurs ou les investissements futurs. Ses déclarations ont essentiellement porté sur les progrès réalisés et sur la volonté de préserver les standards actuellement appliqués.

La sécurité maritime au cœur de la coopération européenne

La visite de Kaja Kallas intervient dans le cadre du soutien européen à la stratégie de sécurité maritime de l’État libanais. Cette coopération concerne un domaine sensible pour un pays dont une part importante des échanges commerciaux transite par la mer. La protection des infrastructures portuaires, la sécurité des opérations et la fiabilité des procédures constituent des éléments nécessaires au bon fonctionnement du transport maritime.

Dans un port commercial, les dispositifs de sûreté visent notamment à contrôler les accès, à protéger les installations et à prévenir les actes susceptibles de compromettre les opérations. Les mesures de sécurité concernent également la prévention des accidents et la protection des personnes travaillant dans les zones portuaires. Ces deux dimensions doivent être prises en compte dans l’organisation quotidienne des activités, particulièrement dans les terminaux accueillant des conteneurs et des équipements de manutention.

Marwan Naffi a attribué les progrès réalisés au port de Beyrouth aux procédures et aux mesures adoptées par son administration. Il a affirmé que ces dispositions avaient permis d’atteindre le niveau actuel de sûreté et de sécurité. Il s’est engagé à poursuivre leur développement et à maintenir les normes qui ont contribué à ces résultats. Les déclarations communiquées ne comportent toutefois pas d’évaluation technique indépendante permettant de mesurer précisément les améliorations évoquées.

L’engagement européen prend une importance particulière dans ce contexte. La coopération avec des partenaires internationaux peut contribuer à renforcer les compétences techniques et les pratiques de gestion des infrastructures stratégiques. La visite de Kaja Kallas confirme l’intérêt porté par Bruxelles à cette dimension de la sécurité libanaise, sans constituer à elle seule l’annonce d’un nouveau financement ou d’une assistance supplémentaire.

Une infrastructure marquée par l’explosion du 4 août 2020

L’importance accordée à la sécurité du port de Beyrouth s’inscrit également dans le contexte de l’explosion du 4 août 2020. Cette catastrophe, provoquée par la détonation d’une importante quantité de nitrate d’ammonium entreposée dans l’enceinte portuaire, a causé plus de 200 morts, fait des milliers de blessés et détruit une partie considérable des installations et des quartiers environnants. Elle a profondément marqué la capitale libanaise et placé la gestion des risques portuaires au centre des préoccupations nationales.

Depuis cette catastrophe, la question de la sécurité des installations et du contrôle des marchandises sensibles revêt une importance particulière. La reconstruction des infrastructures et la reprise des activités commerciales ont nécessité des efforts importants, tandis que les exigences de prévention et de surveillance demeurent essentielles. Le terminal à conteneurs, visité jeudi par la délégation européenne, constitue l’une des installations stratégiques du port.

La visite de Kaja Kallas n’a cependant pas été présentée comme une inspection liée à l’enquête sur l’explosion de 2020. Aucun élément communiqué à cette occasion ne fait état de discussions concernant les responsabilités dans la catastrophe ou l’évolution des procédures judiciaires. Les échanges ont porté sur les activités actuelles du port, les dispositifs de sécurité et le soutien européen à son rôle dans la stratégie maritime libanaise.

Le développement des dispositifs de sécurité doit se poursuivre

Marwan Naffi a assuré que l’administration portuaire entendait poursuivre les efforts engagés pour renforcer la sécurité et préserver les normes appliquées. Cette orientation concerne directement la capacité du port à maintenir des opérations commerciales dans des conditions fiables. Elle implique également la continuité des procédures de contrôle et de prévention déjà mises en œuvre au sein des installations.

Le responsable a présenté les résultats obtenus comme la conséquence des mesures adoptées au cours des dernières années. Il a souligné que ces progrès devaient être consolidés plutôt que considérés comme définitivement acquis. Cette approche place la modernisation des procédures au centre des priorités de l’administration portuaire, même si aucun nouveau calendrier de travaux ou de déploiement d’équipements n’a été détaillé.

La question du développement du port dépasse les seules considérations techniques. Pour les opérateurs économiques, la qualité des infrastructures, la régularité des opérations et la sécurité des installations influencent les conditions du transport maritime. Le maintien de standards reconnus peut également contribuer à préserver la confiance des entreprises qui utilisent le port pour leurs échanges internationaux.

La visite européenne intervient ainsi à un moment où les autorités libanaises cherchent à renforcer leurs institutions et leurs infrastructures stratégiques. Le soutien de Bruxelles au secteur portuaire s’inscrit dans cette démarche, aux côtés d’autres formes de coopération concernant la sécurité et le fonctionnement des institutions publiques. Les déclarations de jeudi n’ont toutefois pas précisé si de nouvelles initiatives européennes seraient consacrées spécifiquement au port de Beyrouth.

À l’issue de la visite du terminal à conteneurs, Marwan Naffi a réaffirmé l’engagement de l’administration à poursuivre l’amélioration des dispositifs de sûreté et de sécurité. Aucun montant d’investissement supplémentaire ni échéancier de modernisation n’a été annoncé. Les prochaines étapes de la coopération entre le port de Beyrouth et l’Union européenne restent donc à préciser.

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