Washington veut-il pousser l’armée libanaise à affronter le Hezbollah ? Les obligations cachées derrière le désarmement

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Une mission plus vaste qu’un simple déploiement

La pression américaine sur l’armée libanaise ne se résume pas à une demande de déploiement supplémentaire au Sud. Les responsables américains réclament que l’État empêche le Hezbollah de reconstituer les positions et installations militaires détruites par Israël. La différence est décisive : occuper une zone évacuée suppose une présence militaire, tandis qu’empêcher le retour d’une organisation armée implique des contrôles, des inspections et parfois des opérations de saisie. Dans son édition du 8 octobre 2026, la presse décrit une administration américaine qui veut passer des engagements politiques à des résultats observables. Un responsable américain présente l’accord de sécurité comme une étape vers une situation où les institutions libanaises seraient seules responsables du territoire, des armes et des décisions militaires. Cette orientation ne constitue toutefois pas la preuve d’un ordre américain demandant à l’armée d’attaquer le Hezbollah. Aucun document opérationnel, aucune instruction écrite et aucun calendrier d’assaut ne sont établis dans les informations disponibles. Le risque de confrontation découle plutôt de l’écart entre les tâches envisagées et l’absence d’un accord national sur leur exécution. C’est sur cet écart que se concentre désormais la difficulté politique du gouvernement de Nawaf Salam.

L’ancien diplomate américain Dennis Ross exprime clairement cette évolution. Il juge insuffisantes les déclarations du gouvernement libanais et réclame l’application effective de ses engagements écrits. Son argumentation porte sur le désarmement, le démantèlement des infrastructures et l’interdiction faite aux groupes soutenus par l’Iran de reprendre position dans les secteurs touchés par les opérations israéliennes. Ces propos n’ont pas la valeur d’une décision de la Maison-Blanche. Ils illustrent cependant une exigence qui apparaît aussi dans les déclarations attribuées à des responsables américains : une promesse de désarmement n’a de portée que si un mécanisme peut en constater les effets. La question est alors moins abstraite qu’il n’y paraît. Qui identifiera les sites militaires à démanteler ? Qui constatera qu’un dépôt est vide ou qu’un accès souterrain ne peut plus être utilisé ? Comment distinguer un retour civil légitime d’une réinstallation militaire ? Les textes consultés ne décrivent pas de procédure acceptée par toutes les parties. Ils ne précisent pas non plus quelle autorité trancherait un désaccord entre l’armée libanaise et un dispositif de contrôle international. En l’absence de telles règles, la vérification pourrait devenir une source permanente de contestation, même après un retrait israélien partiel.

Le paradoxe territorial des zones expérimentales

Le mécanisme des zones expérimentales représente le volet le plus concret des propositions examinées. Dans certains secteurs du Liban-Sud, l’armée libanaise prendrait en charge la sécurité, retirerait les armes du Hezbollah et empêcherait la réutilisation des infrastructures militaires. L’idée est de tester progressivement un dispositif avant de l’étendre. Mais une contradiction apparaît dans les conditions attribuées à Israël : l’armée israélienne entend conserver le droit d’intervenir lorsqu’elle estime qu’une menace se forme. La responsabilité de sécuriser le terrain reviendrait ainsi au Liban, tandis que la décision d’employer la force pourrait rester partiellement entre les mains d’Israël. Cette asymétrie est au cœur du désaccord. Si une patrouille israélienne entre dans une zone déjà placée sous contrôle libanais, quelle autorité doit gérer l’incident ? Si Israël estime que l’armée libanaise agit trop lentement, pourrait-il frapper sans concertation ? Aucun protocole précis n’est établi dans les informations consultées. Pour Beyrouth, l’enjeu n’est donc pas seulement d’obtenir le départ de soldats israéliens. Il est de s’assurer que ce départ restitue effectivement le pouvoir de décision à l’État. Une zone débarrassée d’armes non étatiques, mais exposée à des interventions étrangères unilatérales, ne répondrait qu’imparfaitement à cet objectif.

Le relief du Liban-Sud éclaire la portée du conflit. Les hauteurs autour du château de Beaufort, le secteur d’Ali el-Taher et les axes menant vers le Rihane sont décrits comme des espaces stratégiques. Leur intérêt tient à la visibilité sur les voies de circulation et aux possibilités de contrôle des mouvements. Israël considère que la force Radwan du Hezbollah avait préparé des opérations vers la Galilée et veut empêcher le retour de capacités offensives à proximité de sa frontière. Cette justification accompagne une doctrine qui privilégie l’empêchement d’une attaque avant son déclenchement, plutôt que la riposte après une infiltration. L’analyse publiée le 8 octobre envisage ainsi une transformation durable de la géographie militaire du Sud, au-delà d’une succession de frappes ponctuelles. Il faut toutefois distinguer l’objectif prêté aux responsables israéliens des résultats réellement obtenus. Le contrôle définitif des hauteurs et l’extension des opérations vers le Rihane restent des hypothèses discutées, non des décisions dont l’exécution serait confirmée. Pour les autorités libanaises, les conséquences dépassent le domaine militaire : les positions occupées et les destructions de logements conditionnent le retour des habitants. Le déploiement de l’armée ne suffira pas si les villages demeurent inhabitables ou soumis à des restrictions d’accès.

La négociation de Tampa et le pouvoir de décision

La réunion militaire envisagée à Tampa autour du 20 octobre doit précisément aborder ces questions. Les responsables libanais souhaitent inscrire à l’ordre du jour le retrait israélien, notamment autour du château de Beaufort, ainsi que le déploiement de l’armée dans les secteurs évacués. Des discussions portent également sur les mécanismes de vérification. Le rendez-vous reste cependant incertain dans les informations publiées le 8 octobre : son calendrier et sa tenue définitive ne sont pas confirmés de manière uniforme. Un diplomate international décrit un profond découragement chez les responsables libanais, qui estiment ne pas avoir obtenu les gestes israéliens nécessaires pour faire avancer la négociation. Il rapporte aussi que les interlocuteurs israéliens veulent des arrangements de sécurité tout en conservant une liberté d’action militaire. Le différend porte donc sur l’ordre des obligations. Beyrouth veut que le retrait rende possible une autorité nationale effective. Israël demande des garanties militaires avant de modifier ses positions. Washington souhaite des mesures de désarmement vérifiables. Faute d’accord sur la séquence, l’armée libanaise pourrait se retrouver sommée de produire des résultats avant que l’État ait récupéré le contrôle complet du terrain. C’est l’un des principaux risques politiques du dispositif.

Le Premier ministre Nawaf Salam a rappelé, lors de l’exposition organisée pour le centenaire de la Constitution, que les décisions de guerre, de paix et de sécurité nationale doivent relever des institutions constitutionnelles. Il a également défendu une application intégrale de l’accord de Taëf, et non une lecture limitée à la redistribution des pouvoirs. Son raisonnement est institutionnel : un État ne peut revendiquer une souveraineté complète si des décisions militaires fondamentales lui échappent. Cette position rejoint l’objectif américain de renforcer l’exclusivité de la force publique, sans prouver que le gouvernement aurait adopté les moyens coercitifs souhaités par certains interlocuteurs étrangers. Entre une décision de principe et une opération de désarmement, plusieurs étapes restent nécessaires : définir les sites concernés, organiser les responsabilités, fixer les procédures et déterminer la conduite à tenir en cas de refus. Les journaux du 8 octobre ne fournissent ni plan militaire gouvernemental détaillé ni ordre public prescrivant une confrontation directe. Assimiler le discours de Salam à une instruction d’attaquer le Hezbollah reviendrait donc à confondre une orientation politique avec une décision opérationnelle. Cette différence protège aussi l’analyse des surinterprétations : l’objectif de monopole étatique de la force est explicite, mais sa méthode d’application demeure disputée.

Les limites politiques et matérielles de l’armée

Le Hezbollah, dirigé par Naim Kassem, refuse de traiter son arsenal comme une question détachée de la présence israélienne et des menaces pesant sur le territoire libanais. Ses responsables privilégient un dialogue intérieur et contestent les calendriers imposés de l’extérieur. Ce désaccord ne porte pas seulement sur une date de remise des armes. Il oppose deux séquences : les partisans d’un contrôle étatique préalable considèrent que le désarmement facilitera la stabilisation ; le Hezbollah soutient que les garanties de retrait et de sécurité doivent précéder toute modification décisive de ses capacités. L’armée ne peut résoudre à elle seule cette divergence politique. Une inspection effectuée dans un secteur abandonné ne présente pas les mêmes risques qu’une saisie menée contre des combattants qui refusent de remettre leur matériel. Le premier cas peut relever d’un contrôle territorial classique ; le second pourrait provoquer une confrontation. Aucun élément consulté ne démontre que ce second scénario a été ordonné. Il n’en demeure pas moins que les demandes de vérification, si elles sont appliquées sans accord sur les modalités, augmentent le risque de frictions. L’enjeu pour le commandement militaire consiste donc autant à définir une mission réalisable qu’à préserver la cohésion de l’institution dans un environnement politique divisé.

Un élément souvent négligé concerne les moyens. Les informations publiées font état de formations avancées conduites par l’armée libanaise avec plus de sept pays, notamment pour des missions terrestres et aériennes. Cette coopération peut améliorer les compétences opérationnelles, mais elle ne démontre pas à elle seule que l’institution dispose de tous les équipements et ressources nécessaires à une présence renforcée dans le Sud. Une surveillance continue exige des effectifs, des communications, des moyens de déplacement et une capacité de maintenance. Elle suppose aussi des procédures de coordination avec les autorités civiles, notamment lorsque les zones concernées sont détruites ou partiellement désertées. Les journaux ne fournissent pas de ventilation complète des coûts, des matériels livrés ou du nombre de soldats affectés à chaque mission. Il serait donc artificiel de conclure que les programmes de formation suffisent à rendre immédiatement applicable un dispositif de désarmement étendu. Les responsables libanais doivent également tenir compte des autres missions de l’armée, dont la surveillance des frontières et la sécurité intérieure. La multiplication des tâches, sans financement précisément identifié, pourrait fragiliser la continuité du contrôle recherché par Washington.

Des risques sécuritaires qui dépassent le seul Hezbollah

La découverte d’une cargaison d’explosifs à la frontière syrienne illustre cette diversité des menaces. Les informations publiées évoquent 245 kilogrammes de trinitrotoluène, quatre engins prêts à l’emploi, huit détonateurs et des câbles destinés à la mise à feu. Les transporteurs auraient fui vers le côté syrien à l’arrivée d’une patrouille libanaise. Aucun destinataire n’a été identifié dans les éléments examinés. Il serait donc infondé de présenter cette saisie comme une opération du Hezbollah ou comme la preuve d’un projet de déstabilisation lié aux négociations de Tampa. Le journaliste qui rapporte l’affaire pose lui-même des questions sur l’usage prévu de la cargaison, sans y apporter de réponse établie. Les autorités syriennes sont décrites comme disposées à coopérer pour identifier les itinéraires et les personnes impliquées. L’incident démontre surtout que le contrôle frontalier demeure une mission importante au moment où les attentes internationales se concentrent sur le Sud. Une institution chargée simultanément de surveiller les frontières, de prévenir les trafics et de contrôler d’anciennes infrastructures militaires doit hiérarchiser ses ressources. Cette contrainte pratique compte autant que les déclarations diplomatiques dans l’évaluation de ce qui peut être réellement exigé de l’armée.

L’avenir de la présence internationale au Liban-Sud ajoute une incertitude supplémentaire. Les responsables libanais demandent le maintien de la FINUL ou l’examen de formules de remplacement afin d’éviter un vide sécuritaire. Des possibilités européennes sont évoquées, mais aucun dispositif définitif n’est établi dans les informations du 8 octobre. La question est directement liée au désarmement : les forces internationales participent à la surveillance, aux échanges d’informations et à la coordination dans une région où les incidents peuvent rapidement dégénérer. Leur réduction sans mécanisme de remplacement augmenterait la charge pesant sur l’armée libanaise. Or la mission envisagée par Washington suppose précisément un contrôle durable et vérifiable. Il faudrait donc déterminer qui recueille les signalements, qui constate une violation et comment une contestation est réglée avant qu’elle ne provoque une frappe. Ces procédures sont essentielles dans un environnement où Israël veut conserver une capacité d’intervention. Sans règles acceptées et sans interlocuteurs identifiés, une simple divergence d’appréciation sur un mouvement suspect pourrait créer un incident. Le renforcement de l’autorité libanaise exige ainsi un dispositif diplomatique et technique, et pas seulement davantage de patrouilles.

La confrontation directe n’est pas une décision établie

Les faits disponibles dessinent une pression américaine réelle en faveur du démantèlement des infrastructures militaires du Hezbollah et d’un contrôle renforcé par l’armée libanaise. Ils montrent aussi que les propositions de zones expérimentales se heurtent à la volonté israélienne de préserver une liberté d’intervention. Les autorités libanaises réclament un retrait territorial effectif, tandis que le Hezbollah refuse un désarmement imposé indépendamment des garanties de sécurité. En revanche, les documents examinés ne permettent pas d’affirmer que Washington a ordonné à l’armée libanaise d’attaquer le Hezbollah, ni que le gouvernement de Nawaf Salam a adopté un plan de confrontation intérieure. Aucun ultimatum opérationnel précis, aucune liste publique de cibles et aucun calendrier de saisie forcée n’y sont établis. Cette frontière entre faits et hypothèses ne réduit pas la gravité du dossier. Elle en précise la nature. Le danger naît d’un dispositif qui pourrait demander à l’armée de faire respecter des obligations contestées, dans des territoires où l’État ne disposerait pas encore d’une autorité pleinement reconnue. La question décisive n’est donc pas seulement de savoir si le désarmement est exigé, mais de déterminer qui négocie ses conditions, qui contrôle leur application et quelles garanties protègent les militaires comme les populations.

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