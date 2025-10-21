- Advertisement -

Première distinction pour un chef libanais à cette prestigieuse cérémonie internationale

Le 15 octobre 2025 à Dubaï : un moment historique pour la gastronomie libanaise — le chef , co‑fondateur du restaurant à Beyrouth, a remporté un « One Knife » lors des organisés à Milan. Il devient ainsi le tout premier chef libanais à être reconnu par cette plateforme internationale.

Les Best Chef Awards saluent les leaders de la gastronomie mondiale qui incarnent créativité, leadership et excellence artisanale. Les distinctions « Knives » symbolisent le statut et l’influence des chefs au sein de la communauté culinaire internationale. Le choix des lauréats s’effectue par des professionnels du secteur : chefs, journalistes spécialisés F&B et experts de la gastronomie. Cette procédure en fait l’une des rares reconnaissances véritables « par les pairs » à l’échelle globale.

Cette distinction met en lumière non seulement l’accomplissement personnel de Tarek Alameddine, mais aussi l’influence grandissante des traditions libanaises et la montée en puissance de Beyrouth sur la scène mondiale de la gastronomie.

« Être le premier chef libanais reconnu par les Best Chef Awards est un instant à la fois fier et humble. Cette reconnaissance prestigieuse n’appartient pas seulement à moi mais à tous ceux qui animent Beihouse : notre équipe, nos artisans, les communautés qui nous soutiennent. Pour moi, c’est une célébration de l’esprit du Liban et un rappel puissant de la façon dont on peut raconter nos histoires et préserver notre patrimoine par la cuisine », a déclaré Tarek Alameddine.

Né dans la foulée de l’explosion de Beyrouth en 2020, Beihouse s’est positionné comme un symbole de la résilience de la capitale libanaise : un lieu de convergence entre histoire et modernité. Conçu comme une lettre d’amour à Beyrouth, il incarne la fusion entre culture, cuisine et communauté. À mesure que Beihouse repousse les frontières et affiche la cuisine libanaise sur la scène internationale, cette récompense repère à la fois un accomplissement individuel et une affirmation du Liban : résilience durable, innovation créative, contribution à l’avenir de la gastronomie.

Pour plus d’informations ou réservations : beihouse.com