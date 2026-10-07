Des tuyaux de carburant au lait cru : la contrebande frontalière qui menace éleveurs et consommateurs

À Al Qaa, la découverte de conduites utilisées pour la contrebande de carburant révèle la porosité persistante de la frontière libano-syrienne. Des acteurs locaux dénoncent parallèlement l’entrée clandestine de lait cru, un commerce qui menace la traçabilité sanitaire des produits et accentue la pression économique exercée sur les éleveurs libanais.

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Une découverte militaire qui révèle un circuit beaucoup plus large

La découverte de tuyaux de contrebande dans la zone des Projets d’Al Qaa, près de la frontière libano-syrienne, a rouvert un dossier qui dépasse largement le trafic de carburant. Le bureau du renseignement de l’armée à Hermel a mis au jour des conduites dans le secteur d’Al Joura, à l’est de Jousieh côté syrien. Le dispositif renvoie d’abord aux circuits utilisés pour faire passer des produits pétroliers à travers la frontière. Mais les témoignages recueillis dans la région décrivent une économie clandestine beaucoup plus diversifiée. Des commerçants feraient également entrer du lait cru de Syrie vers le Liban, dans des conditions qui échappent aux contrôles vétérinaires, sanitaires et douaniers. Le président de la municipalité d’Al Qaa, Bachir Matar, qualifie ce trafic de « crime complet », en raison de ses conséquences simultanées sur la santé publique et sur les éleveurs libanais.

Il faut distinguer ce qui est directement établi de ce qui est dénoncé par les acteurs locaux. La découverte des conduites par le renseignement militaire est un fait rapporté. L’utilisation de la frontière pour le passage clandestin de lait et les accusations concernant sa qualité reposent principalement sur les déclarations de responsables locaux et d’acteurs du secteur. Les éléments disponibles ne fournissent pas un inventaire officiel des volumes saisis, des noms de trafiquants, des laboratoires ayant analysé chaque cargaison ni des condamnations judiciaires liées à l’ensemble des pratiques dénoncées. Cette prudence n’affaiblit pas le sujet. Elle permet au contraire de poser la question centrale : comment un produit aussi sensible que le lait cru peut-il circuler hors des circuits réglementés dans une région où la frontière reste perméable ?

Le lait cru est un produit beaucoup plus fragile qu’une marchandise ordinaire

La contrebande de lait présente un risque particulier parce que le produit ne supporte pas les mêmes conditions de transport qu’un bien sec. Le lait cru exige une chaîne sanitaire contrôlée, depuis la traite jusqu’au lieu de transformation. Les responsables locaux dénoncent précisément l’absence de garantie sur la provenance, la qualité et les conditions dans lesquelles le produit clandestin franchit la frontière. Lorsque le circuit échappe aux contrôles officiels, les autorités libanaises ne disposent plus des mêmes moyens pour vérifier l’exploitation d’origine, les conditions de collecte, le transport ou la destination finale du lait.

Les sources du dossier utilisent un vocabulaire très alarmant et parlent de risques de « poison » pour les consommateurs. Cette formulation relève de la dénonciation des acteurs interrogés et ne doit pas être transformée en constat de laboratoire. Aucun résultat d’analyse détaillé n’est fourni dans le corpus permettant d’affirmer que tout le lait introduit clandestinement serait contaminé ou toxique. Le risque documentable est plus précis : un produit alimentaire périssable qui entre sans contrôle officiel prive le consommateur des garanties normales de traçabilité et de sécurité. La question sanitaire vient donc de l’absence de contrôle autant que de la qualité réelle de chaque cargaison.

Pourquoi les éleveurs libanais parlent d’une concurrence impossible

Pour les producteurs de la Békaa, le problème est également économique. Un éleveur libanais supporte le coût de l’alimentation du bétail, des soins, de la main-d’œuvre, de l’énergie, du transport et des exigences sanitaires. Un produit qui entre clandestinement peut échapper à une partie des coûts réglementaires, douaniers et fiscaux qui pèsent sur la production officielle. Il peut donc être proposé à un prix plus bas aux intermédiaires ou aux transformateurs. La concurrence ne se joue plus entre deux exploitations soumises aux mêmes règles, mais entre une production déclarée et un flux dont les coûts réels et les conditions d’entrée ne sont pas connus.

C’est ce mécanisme que les responsables locaux décrivent comme une menace directe pour l’élevage. Si les acheteurs disposent d’une source moins chère de lait cru, le prix payé au producteur local subit une pression. L’éleveur peut alors réduire son troupeau, retarder ses investissements ou quitter l’activité. Les informations disponibles ne fournissent pas de séries statistiques permettant de mesurer précisément la part du lait clandestin dans le marché national ou son effet chiffré sur le prix payé aux fermes. Il serait donc excessif d’attribuer à la contrebande l’ensemble des difficultés du secteur laitier. Mais elle ajoute une concurrence non réglementée à un secteur déjà exposé à des coûts de production élevés.

Al Qaa, une géographie qui facilite les circuits clandestins

Le secteur des Projets d’Al Qaa se trouve dans une zone frontalière où les terres agricoles et les passages entre Liban et Syrie créent depuis longtemps un défi de contrôle. La découverte de conduites dans la zone d’Al Joura montre qu’un réseau clandestin n’a pas nécessairement besoin d’utiliser un poste-frontière officiel. Un tuyau permet de transférer un liquide en évitant le passage visible de véhicules. Pour les carburants, cette méthode possède un avantage évident : le produit peut circuler de manière continue ou fractionnée à travers un point discret. La découverte par l’armée indique que ces infrastructures ne relèvent pas uniquement de passages improvisés de petites quantités.

Le lait, lui, ne peut pas être assimilé automatiquement au carburant et les éléments disponibles ne permettent pas d’affirmer qu’il transite par les mêmes tuyaux découverts. Le titre du dossier joue sur le passage des « tuyaux de mazout » au lait clandestin pour montrer la diversité des trafics frontaliers. Cette distinction est importante pour éviter une affirmation non étayée. Le fait documenté est l’existence de conduites utilisées dans la contrebande dans la zone. Les acteurs locaux dénoncent parallèlement le passage de lait depuis la Syrie par des trafiquants. Les deux phénomènes illustrent une même faiblesse : des circuits économiques fonctionnent en dehors des points de contrôle officiels.

Le vrai avantage du trafiquant : effacer l’origine du produit

Une fois le lait entré clandestinement au Liban, la question la plus importante devient celle de sa destination. Les éléments disponibles dénoncent le rôle de commerçants et d’intermédiaires, mais ne donnent pas une cartographie complète des acheteurs finaux. Il serait donc injustifié de désigner des laiteries ou des entreprises précises sans éléments supplémentaires. Le risque réside justement dans la perte de traçabilité : lorsque l’origine n’est pas enregistrée à la frontière et que le produit rejoint ensuite un circuit de collecte, il devient plus difficile pour le consommateur de savoir d’où vient la matière première utilisée dans un produit laitier.

Cette opacité protège aussi le trafic. Un camion ou un lot saisi à la frontière peut être identifié. Un produit déjà mélangé à d’autres volumes devient beaucoup plus difficile à retracer. La lutte ne peut donc pas se limiter à intercepter le passage physique. Elle doit également remonter les circuits commerciaux : qui achète, qui transporte, qui stocke et qui transforme ? Les sources disponibles n’apportent pas ces réponses pour les affaires évoquées. Elles montrent en revanche pourquoi les producteurs locaux demandent une intervention qui ne s’arrête pas au seul contrôle militaire de la frontière.

Une frontière économique autant que sécuritaire

Le dossier d’Al Qaa rappelle que le contrôle frontalier n’est pas uniquement une question d’armes, de personnes ou de sécurité militaire. Il détermine aussi les conditions de concurrence à l’intérieur du pays. Chaque produit qui entre sans déclaration échappe potentiellement aux règles appliquées à son équivalent légal. Pour un secteur agricole, cette différence peut être déterminante. Les marges des exploitations sont souvent étroites. Quelques variations du prix d’achat suffisent à rendre une production rentable ou déficitaire. Un flux clandestin même minoritaire peut donc peser sur le marché local s’il est concentré dans une région ou sur une période particulière.

Le même raisonnement vaut pour la santé publique. Une frontière officielle permet de vérifier les documents et d’appliquer les procédures prévues. Un passage clandestin supprime cette première barrière. Les contrôles doivent alors intervenir plus tard, sur les routes, dans les entrepôts ou chez les acheteurs. Plus le produit avance dans la chaîne, plus son origine devient difficile à établir. Dans le cas d’un aliment périssable, le temps disponible pour intervenir est également réduit. C’est pourquoi la lutte contre ce type de contrebande exige une coordination entre l’armée, les douanes, les services vétérinaires et les autorités sanitaires.

Le producteur légal paie aussi le coût de l’absence de contrôle

La concurrence clandestine produit un effet pervers : le producteur qui respecte les règles finance des coûts que son concurrent illégal évite. Il doit maintenir son exploitation, respecter les obligations sanitaires, transporter sa production et négocier avec les acheteurs dans un marché où des volumes non déclarés peuvent apparaître. Si les prix baissent, il ne peut pas simplement supprimer ces coûts. Le risque est alors une sortie progressive des exploitations les plus fragiles. Le marché perdrait des producteurs identifiables et contrôlables au profit de flux plus opaques, ce qui affaiblirait encore la capacité de l’État à surveiller la filière.

Bachir Matar formule cette inquiétude de manière particulièrement sévère en estimant que la contrebande « tue » le producteur et menace le consommateur. Le vocabulaire est celui d’un élu local défendant son territoire et doit être attribué à sa position. Mais le mécanisme économique qu’il décrit est compréhensible : une baisse artificielle du prix d’achat provoquée par une offre clandestine réduit le revenu des éleveurs locaux. À terme, la sécurité alimentaire elle-même peut être affectée si le pays devient davantage dépendant de produits dont il contrôle moins bien l’origine.

Les conduites découvertes posent la question des complicités et de la durée

Une infrastructure de contrebande n’apparaît pas spontanément. Installer et exploiter des conduites dans une zone frontalière suppose une connaissance du terrain, un point de départ, un point d’arrivée et une organisation capable de tirer profit du transfert. Les éléments disponibles ne permettent pas d’identifier les personnes responsables du réseau découvert par le renseignement militaire ni d’établir d’éventuelles complicités. Il serait donc incorrect de désigner des responsables sans dossier judiciaire. La découverte pose néanmoins une question légitime sur la durée pendant laquelle un tel dispositif a pu fonctionner et sur les quantités susceptibles d’avoir transité avant son démantèlement.

C’est l’un des aspects sur lesquels une enquête officielle devrait apporter des réponses. Le nombre de conduites, leur longueur, leur capacité, leur ancienneté et les propriétés qu’elles relient permettraient d’évaluer la taille du réseau. Le corpus ne fournit pas ces données de manière suffisamment précise pour les chiffrer. Leur absence empêche d’estimer la valeur économique du trafic. Elle ne change pas le constat principal : le passage clandestin ne se limite pas nécessairement à des individus transportant de petites quantités à travers des sentiers ; il peut reposer sur une infrastructure dédiée.

Contrôler la frontière ne suffira pas si le marché intérieur continue d’acheter

La fermeture d’un passage déplace souvent le trafic vers un autre si la demande reste intacte. Pour cette raison, le contrôle du marché intérieur est aussi important que celui de la frontière. Un produit clandestin n’a de valeur que parce qu’un acheteur est prêt à le recevoir. Dans le cas du lait, il faut donc surveiller les circuits de collecte, les capacités de stockage et la cohérence entre les volumes officiellement produits ou importés et ceux effectivement transformés. Les sources disponibles ne signalent pas l’existence d’un dispositif public complet permettant de suivre en temps réel ces écarts. Elles montrent surtout l’appel des responsables locaux à une intervention plus ferme.

Une stratégie efficace devrait pouvoir remonter du produit jusqu’à sa source. Si un lot est découvert, l’enquête doit identifier son fournisseur et son acheteur. Si un transformateur reçoit des volumes dont l’origine n’est pas documentée, la question de la traçabilité doit être posée. Cette approche permettrait de réduire la rentabilité du trafic. Tant que le risque pèse principalement sur le passage frontalier, l’intermédiaire peut considérer une saisie comme un coût parmi d’autres. Si l’ensemble de la chaîne devient exposé aux contrôles et aux sanctions, le modèle économique de la contrebande se fragilise.

Un dossier qui réclame des chiffres publics plutôt que des alertes ponctuelles

L’un des problèmes du dossier est l’absence de données consolidées. Les responsables locaux lancent l’alerte, l’armée découvre des infrastructures et les producteurs dénoncent la concurrence, mais le public ne dispose pas encore, dans les éléments examinés, d’un tableau complet des volumes de lait clandestin, des saisies, des prix ou des pertes estimées pour les éleveurs. Cette lacune facilite deux excès opposés : minimiser le phénomène faute de statistiques, ou lui attribuer l’ensemble des difficultés du secteur sans preuve quantitative.

La publication régulière de données permettrait de sortir de cette alternative. Combien de saisies de produits laitiers sont réalisées ? À quels points de la frontière ? Quels volumes ? Quels résultats d’analyse ? Quelles poursuites ? Quel écart de prix avec le lait local ? Ces indicateurs donneraient aux producteurs et aux consommateurs une mesure réelle du phénomène. Ils permettraient aussi de vérifier si les opérations de sécurité réduisent le trafic ou le déplacent simplement vers d’autres itinéraires.

Le lait révèle finalement le coût quotidien d’une frontière poreuse

La découverte des conduites d’Al Qaa est spectaculaire parce qu’elle rend visible une infrastructure clandestine. Le trafic de lait est plus discret, mais il montre comment la même faiblesse frontalière peut toucher la vie quotidienne. Un passage non contrôlé ne modifie pas seulement les recettes douanières. Il peut influencer le prix payé à un éleveur, la décision d’une exploitation de poursuivre son activité et la capacité d’un consommateur à connaître l’origine de ce qu’il achète. C’est cette combinaison entre économie et santé qui donne au dossier sa gravité.

Les faits disponibles imposent néanmoins une limite claire : ils établissent la découverte de conduites de contrebande et rapportent des accusations précises d’acteurs locaux sur l’entrée clandestine de lait depuis la Syrie. Ils ne permettent pas d’affirmer que tout lait syrien serait dangereux, que les mêmes conduites transportent du lait, ni de désigner sans preuve les entreprises qui achèteraient les volumes clandestins. La prochaine étape doit donc être judiciaire, sanitaire et économique à la fois : démanteler les infrastructures, identifier les réseaux, analyser les produits saisis et suivre leur destination. Sans ce travail, chaque nouvelle découverte restera un épisode spectaculaire d’un système que personne ne pourra mesurer complètement.

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