À la Une : le Liban entre pression militaire israélienne et recherche d’une issue diplomatique

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Le Sud au centre d’une équation entre retrait israélien, armée libanaise et négociations

La situation au Liban-Sud domine largement la presse du jeudi 20 août 2026. Plusieurs publications placent au premier plan la poursuite des opérations israéliennes, le blocage du processus de négociation et les efforts politiques visant à empêcher une nouvelle extension des combats. Ad Diyar, le 20 août 2026, résume cette situation par une formule très nette : les compromis restent gelés tandis que l’escalade répondrait à une volonté israélienne. Le journal rapporte qu’un haut responsable militaire considère que la pression israélienne se concentre notamment sur la colline d’Ali al-Taher, dont la portée stratégique dépasserait largement son emplacement dans le Sud. Selon cette lecture, Israël chercherait à modifier la situation militaire sur le terrain sans nécessairement s’engager dans une occupation durable. Le souvenir de l’expérience israélienne jusqu’au retrait de 2000 pèserait sur cette stratégie. Une occupation directe pourrait exposer les forces israéliennes à une guerre d’usure. La destruction des infrastructures et la pression militaire constitueraient donc une autre manière de peser sur le rapport de force.

Cette tension apparaît également dans les déclarations de Nabih Berri. Ad Diyar, le 20 août 2026, rapporte que le président de la Chambre estime que Donald Trump est le seul dirigeant capable de contraindre Israël à mettre fin aux opérations et à se retirer jusqu’à la frontière internationale. Berri établit en parallèle une séquence précise. Après le retrait israélien, il dit pouvoir garantir un déploiement immédiat de l’armée libanaise au sud du Litani. L’armée deviendrait alors la seule force chargée de la sécurité et la seule à détenir les armes dans cette zone. Cette position est importante puisqu’elle associe directement la question du retrait israélien à celle du monopole de la force par l’État. Elle intervient alors que les villages du Sud continuent de subir destructions, explosions et opérations militaires.

Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte la même équation et souligne l’importance des discussions entre Berri et une délégation de la Groupe de travail américain pour le Liban, conduite par Edward Gabriel. Berri décrit la situation dans le Sud comme devenue insupportable. Il estime que les destructions touchent les habitants, les villages et le patrimoine. Edward Gabriel indique pour sa part avoir constaté l’intérêt de Berri pour les zones expérimentales envisagées dans le cadre des arrangements en discussion. Interrogé sur Ali al-Taher, il affirme qu’Israël doit clairement accepter que l’armée libanaise prenne le contrôle de cette zone afin d’éviter davantage de destructions. Il insiste également sur la volonté des habitants de rentrer chez eux plutôt que de poursuivre la guerre. Ainsi, la question d’Ali al-Taher devient à la fois militaire, politique et symbolique. Elle constitue un test de la possibilité de traduire les négociations en modifications concrètes sur le terrain.

Cependant, aucune reprise ferme des négociations n’est encore acquise. Al Liwa’, le 20 août 2026, indique que l’accord de Beyrouth pour une huitième séance reste lié à la réponse israélienne aux demandes libanaises. Le journal fait également état d’un pessimisme dans certains milieux militaires. Les actions israéliennes sur le terrain ne seraient pas interprétées comme les signes d’une volonté d’appliquer les engagements discutés. Au contraire, elles compliqueraient le travail de l’armée et le retour des habitants dans les secteurs concernés. Dans cette configuration, le Liban cherche à obtenir des garanties avant une nouvelle étape du processus.

Joseph Aoun mise sur Rome, le Vatican et le soutien international à l’armée

Cette impasse explique l’importance prise par le déplacement du président Joseph Aoun à Rome. Nahar, le 20 août 2026, considère que cette visite intervient à un moment où le dossier militaire et diplomatique du Sud entre dans une phase particulièrement sensible. Joseph Aoun doit rencontrer le pape Léon XIV ainsi que les responsables italiens. Les discussions portent notamment sur les négociations avec Israël, les mécanismes de contrôle dans les zones expérimentales et l’avenir de la présence internationale au Liban-Sud. L’Italie apparaît comme l’un des pays susceptibles de jouer un rôle dans un futur mécanisme de vérification. Sa longue participation aux forces internationales et ses relations avec l’armée libanaise lui donnent une place particulière dans les scénarios actuellement examinés.

Al Quds, le 20 août 2026, relève également que la date de reprise des négociations entre le Liban et Israël à Rome n’est toujours pas fixée. La visite de Joseph Aoun doit toutefois permettre d’aborder directement le rôle que pourrait jouer l’Italie dans le contrôle des arrangements envisagés et dans la période qui suivrait une éventuelle transformation du dispositif international actuel. La question dépasse donc une simple visite bilatérale. Elle concerne l’architecture sécuritaire qui pourrait être mise en place dans le Sud si les discussions progressent.

Paris cherche parallèlement à reprendre une place importante dans le dossier libanais. Avant son départ, Joseph Aoun a reçu une lettre d’Emmanuel Macron l’invitant à participer à la préparation d’une conférence internationale consacrée au soutien à l’armée libanaise et aux Forces de sécurité intérieure. Al Sharq, le 20 août 2026, précise que la réunion préparatoire doit se tenir à Paris le 17 septembre. Elle doit réunir des responsables militaires, des représentants d’organisations internationales et des experts. L’objectif affiché consiste à fournir à l’armée les capacités, les équipements, la formation et les moyens logistiques nécessaires pour remplir ses nouvelles responsabilités.

Ad Diyar, le 20 août 2026, rapporte également que Joseph Aoun a remercié Emmanuel Macron pour cette initiative. Le président libanais affirme vouloir exploiter toutes les possibilités permettant d’améliorer la situation du pays. Il présente trois objectifs comme prioritaires dans le Sud : le retrait israélien des localités occupées, le déploiement de l’armée jusqu’à la frontière internationale et la reconstruction. Il affirme que Beyrouth continuera à solliciter ses partenaires afin d’obtenir une pression internationale en faveur de l’application de l’accord-cadre. Cette orientation montre que la présidence cherche à lier étroitement diplomatie, renforcement de l’armée et restauration de l’autorité de l’État.

La question de la présence internationale reste, elle aussi, ouverte. Al Liwa’, le 20 août 2026, rapporte l’existence d’initiatives destinées à empêcher un vide sécuritaire dans le Sud et à maintenir une couverture internationale. Les discussions portent sur différentes options concernant l’avenir de la force internationale. Pour Beyrouth, l’enjeu consiste à éviter qu’une transformation du dispositif actuel ne laisse l’armée seule face à une situation militaire instable. Le débat sur les zones expérimentales, le contrôle des engagements et le futur rôle des forces étrangères se confond ainsi avec celui de la souveraineté libanaise.

De la frontière libanaise à la Syrie, l’escalade israélienne élargit la crise

La presse du 20 août ne dissocie pas complètement le front libanais de l’évolution régionale. Ad Diyar, le 20 août 2026, accorde une place majeure aux frappes israéliennes contre la base aérienne d’Abu al-Duhur, dans la région d’Idlib en Syrie. Selon le journal, cette attaque intervient alors que des responsables turcs avaient étudié l’utilisation du site dans le cadre de la coopération militaire entre Ankara et Damas. Le quotidien y voit l’un des signes les plus sérieux de la rivalité entre Israël et la Turquie sur l’avenir militaire de la Syrie. Washington chercherait surtout à empêcher que cette rivalité ne dégénère en confrontation directe.

Al Quds, le 20 août 2026, rapporte que le chef d’état-major israélien Eyal Zamir s’est ensuite rendu auprès des forces israéliennes déployées dans le sud de la Syrie. Il a déclaré que son armée suivait les changements sur le front syrien et ne permettrait pas l’installation de forces considérées comme hostiles à proximité des zones contrôlées par Israël. Dans le même temps, des forces israéliennes ont poursuivi leurs incursions dans plusieurs secteurs syriens. Le gouvernement israélien affirme qu’un éventuel déploiement militaire turc à Abu al-Duhur menacerait sa sécurité. Ankara rejette cette interprétation et défend son rôle en Syrie.

Cette confrontation ajoute une dimension supplémentaire à la crise libanaise. Le Sud n’est plus seulement influencé par le rapport de force entre Israël et le Hezbollah. Il s’inscrit dans un environnement où Israël cherche aussi à imposer des limites aux nouvelles capacités militaires syriennes et à la présence turque. Dans ce contexte, la marge de manœuvre américaine devient déterminante. Les journaux décrivent toutefois une administration américaine davantage engagée dans la gestion simultanée de plusieurs crises que dans l’imposition rapide d’un règlement régional.

L’affrontement entre Washington et Téhéran entretient l’incertitude régionale

L’autre grand dossier qui traverse les unes est la confrontation entre les États-Unis et l’Iran. Ad Diyar, le 20 août 2026, rapporte que Donald Trump affirme qu’aucune négociation n’est actuellement engagée avec Téhéran, tout en laissant ouverte la possibilité de discussions ultérieures. Le président américain affirme également que les États-Unis contrôlent le détroit d’Ormuz et que d’importantes quantités de pétrole y circulent. La publication souligne cependant que le statu quo militaire et diplomatique reste fragile. Washington chercherait encore une voie de sortie à la confrontation avec l’Iran, tandis que plusieurs acteurs régionaux redoutent une reprise de l’escalade.

Al 3arabi Al Jadid, le 20 août 2026, donne une image plus large de cette confrontation. Le journal rapporte que l’armée iranienne a averti les États du Golfe contre toute aide ou facilité accordée aux forces américaines. Il fait également état d’informations selon lesquelles Téhéran aurait étudié la possibilité de viser des installations militaires américaines en Europe en cas d’élargissement du conflit. Un responsable de l’Alliance atlantique a répondu que l’organisation était prête à faire face à toute menace contre ses membres. Dans le même temps, les Émirats arabes unis ont annoncé l’arrêt des échanges commerciaux et financiers avec l’Iran après avoir accusé Téhéran d’avoir lancé deux missiles dans leur direction, accusation rejetée par les autorités iraniennes.

La dimension économique devient alors indissociable de la dimension militaire. Al Akhbar, le 20 août 2026, rapporte l’existence de discussions parallèles dans lesquelles des responsables et entreprises américains auraient exploré des investissements massifs en Iran dans l’hypothèse d’un accord politique. Le journal évoque des projets pouvant atteindre environ 500 milliards de dollars, notamment dans l’énergie, ainsi que la présence ou l’intérêt de grands groupes américains. Selon cette lecture, la politique américaine associerait la pression militaire à la recherche d’accords économiques de grande ampleur. Ces informations sont présentées par Al Akhbar sur la base de sources diplomatiques et doivent donc être attribuées au journal plutôt que considérées comme des accords officiellement annoncés.

La confrontation autour d’Ormuz renforce enfin les risques pour l’ensemble de la région. La circulation pétrolière, les bases américaines dans le Golfe, les relations entre Téhéran et ses voisins et la possibilité d’une extension des frappes constituent autant de variables susceptibles de peser sur le Liban. Dans ce paysage, la priorité de Beyrouth reste cependant immédiate : empêcher que la pression régionale ne transforme le front du Sud en nouvelle guerre ouverte. Les unes du 20 août 2026 convergent ainsi autour d’une même tension : les démarches diplomatiques se multiplient à Rome, Paris et Washington, tandis que les opérations militaires continuent de produire de nouveaux faits accomplis sur le terrain.

Politique locale : le pouvoir libanais face au test du Sud, du monopole des armes et de l’autorité de l’État

Berri conditionne le monopole militaire de l’État au retrait israélien

La question du Sud structure l’essentiel du débat politique intérieur libanais du 20 août 2026. Elle ne se limite plus aux opérations militaires. Elle touche désormais directement au rôle de l’État, au déploiement de l’armée et au sort des armes du Hezbollah. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte que le président de la Chambre, Nabih Berri, a présenté une équation précise devant une délégation du Groupe de travail américain pour le Liban, conduite par Edward Gabriel. Berri estime que les attaques israéliennes ont atteint un niveau qui ne peut plus être supporté. Il décrit des atteintes aux civils, aux villages et au patrimoine du Sud. Surtout, il affirme que les États-Unis disposent des moyens nécessaires pour obtenir un arrêt des opérations israéliennes. Selon lui, Donald Trump peut contraindre Israël à cesser le feu et à se retirer jusqu’à la frontière internationale. Berri associe directement ce retrait à une transformation du dispositif sécuritaire libanais. Il assure qu’il garantirait alors un déploiement immédiat de l’armée au sud du Litani. L’armée serait la seule force chargée de la sécurité dans cette zone et la seule à y détenir des armes. Cette déclaration place la question de l’armement du Hezbollah dans une séquence politique précise. Berri ne présente pas le désarmement comme une mesure préalable indépendante de la situation militaire. Il l’inscrit après l’arrêt des attaques et le retrait israélien. Cette position est d’autant plus importante que Berri constitue un interlocuteur central dans les discussions touchant le Hezbollah et le Sud. Elle dessine une formule dans laquelle la restauration de l’autorité de l’État doit progresser en parallèle avec la fin de la présence israélienne.

Al Bina’, le 20 août 2026, rapporte une formulation presque identique de Berri. Devant la délégation américaine, il affirme que les habitants du Sud ont le droit de retourner dans leurs localités et de les reconstruire. Il dit vouloir voir l’armée libanaise assurer leur sécurité. Edward Gabriel insiste, de son côté, sur le fait que les habitants ne veulent pas la guerre et souhaitent rentrer chez eux. Il annonce que la délégation transmettra aux responsables américains les positions exprimées par Berri. Le dossier d’Ali al-Taher devient alors un test concret. Gabriel estime qu’Israël doit accepter clairement le contrôle de cette position par l’armée libanaise afin d’éviter davantage de destructions. Le débat intérieur se concentre ainsi sur une question très pratique : l’armée peut-elle effectivement remplacer les forces présentes dans certains secteurs si Israël accepte de s’en retirer ? La réponse déterminera aussi la crédibilité de la formule politique défendue par Berri.

La délégation américaine a élargi ses consultations aux principales forces politiques. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte qu’Edward Gabriel a rencontré Samir Geagea à Maarab. Les discussions ont porté sur le désarmement du Hezbollah, le retrait israélien et le retour des habitants. Gabriel indique que Geagea considère nécessaire d’avancer sur ces différents éléments. La délégation a également rencontré Walid Joumblatt. Cette série d’entretiens montre que le dossier du Sud est devenu un débat sur l’organisation politique et sécuritaire de l’après-guerre. Les divergences ne concernent plus seulement la nécessité de mettre fin aux combats. Elles portent sur l’ordre des mesures à prendre, les garanties à obtenir et la place future du Hezbollah. Pour Berri, le retrait israélien ouvre la voie au monopole militaire de l’État dans le Sud. Pour les forces qui réclament un désarmement plus rapide du Hezbollah, la question porte davantage sur la capacité du gouvernement à imposer ce monopole sans attendre une résolution complète du conflit frontalier.

Aoun place le rétablissement de l’État au cœur de son agenda

Le président Joseph Aoun développe parallèlement un discours centré sur la reconstruction de l’État et le renforcement de ses institutions. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte qu’il a présenté la situation au Sud comme le principal défi immédiat du pays. Il fixe trois objectifs : le retrait israélien des localités occupées, le déploiement de l’armée jusqu’à la frontière internationale et la reconstruction. Il affirme également que le Liban doit profiter de toutes les possibilités diplomatiques pour obtenir une amélioration de la situation. Le président relie stabilité politique, sécurité et reprise économique. Il considère que le rétablissement de la confiance passe par le retour d’un environnement suffisamment stable pour attirer les investissements. Son discours ne traite donc pas le Sud comme un dossier séparé du fonctionnement général de l’État. La souveraineté, la sécurité et la reconstruction économique sont présentées comme trois aspects d’une même politique. Aoun insiste aussi sur la responsabilité des institutions. Lors d’une rencontre avec le Conseil national de la recherche scientifique, il appelle ses nouveaux responsables à travailler selon les compétences et l’intérêt public. Il affirme que la construction de l’État constitue une responsabilité commune. Cette prise de position intervient dans une période où le pouvoir exécutif cherche précisément à démontrer qu’il peut reprendre le contrôle de dossiers longtemps gérés à travers des équilibres politiques ou militaires extérieurs aux institutions.

Cette ligne présidentielle s’accompagne d’une forte activité institutionnelle. Al Bina’, le 20 août 2026, rapporte que Joseph Aoun a reçu le vice-président du Conseil des ministres Tarek Mitri pour examiner les évolutions politiques. Il s’est également entretenu avec Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international, sur les développements économiques et financiers. Le directeur général de la Sûreté de l’État, Edgar Lawandos, lui a présenté les actions menées contre la corruption dans les administrations publiques. Ces rencontres montrent que la présidence tente de maintenir simultanément plusieurs chantiers : sécurité, économie, réforme administrative et politique étrangère. Elles donnent aussi un contenu plus large au discours sur la reconstruction de l’État. Celle-ci ne concerne pas uniquement l’armée. Elle suppose également une administration fonctionnelle, des mécanismes de contrôle et une capacité à traiter la crise économique.

Le soutien à l’armée occupe néanmoins une place centrale. Al Sharq, le 20 août 2026, indique qu’Emmanuel Macron a invité le Liban à la réunion préparatoire du 17 septembre à Paris consacrée au soutien à l’armée et aux Forces de sécurité intérieure. Les besoins évoqués concernent les équipements, la logistique, la formation et le renforcement des capacités. Cette initiative a une dimension de politique intérieure évidente. Si l’État veut étendre le monopole de la sécurité, il doit disposer de forces capables d’occuper le terrain et d’y rester. Le renforcement de l’armée devient donc la condition matérielle du projet politique défendu par Aoun et, sous une forme différente, par Berri.

Le Hezbollah conteste le choix des négociations et maintient la pression politique

Le principal point de fracture demeure la stratégie à suivre face à Israël. Al Liwa’, le 20 août 2026, relève la poursuite des critiques de responsables et députés du Hezbollah contre Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam. Le journal rapporte que ces critiques visent leur décision de maintenir la voie des négociations directes avec Israël malgré les résultats limités des sept premières séances. Selon la lecture proposée par Al Liwa’, le Hezbollah ne présente pas encore de solution politique de remplacement permettant d’obtenir le retrait israélien. Le quotidien considère que le parti continue à rejeter la voie suivie par le pouvoir tout en restant confronté à une évolution défavorable du rapport de force régional. Il faut toutefois distinguer ici les faits des appréciations éditoriales du journal. Le fait politique établi est la persistance d’un désaccord entre le Hezbollah et les dirigeants de l’exécutif sur les négociations. L’interprétation des motivations du parti appartient à la ligne éditoriale d’Al Liwa’.

Nahar, le 20 août 2026, décrit également Ali al-Taher comme l’un des principaux points de friction entre le processus diplomatique et le rapport de force militaire. Le journal rapporte qu’Israël conditionnerait sa participation à une huitième séance à des avancées concernant cette position et les armes du Hezbollah. Il souligne aussi que les prises de position iraniennes sont observées de près au Liban, car elles associent le front du Sud à l’affrontement régional entre Téhéran et Washington. Cette dimension nourrit un débat politique intérieur ancien mais devenu plus aigu : la décision de guerre et de paix doit-elle relever exclusivement des institutions libanaises ou continuer à dépendre d’un rapport de force régional dans lequel le Hezbollah conserve une fonction militaire autonome ? Nahar présente cette question comme l’un des enjeux de la période actuelle.

Le gouvernement se trouve donc devant une difficulté concrète. Il doit défendre une stratégie de négociation alors que les résultats restent limités sur le terrain. Il doit aussi éviter qu’une confrontation politique interne sur les armes du Hezbollah ne provoque une nouvelle crise institutionnelle. La formule avancée par Berri offre un possible terrain intermédiaire. Elle lie le monopole militaire de l’État à un retrait israélien vérifiable. Mais cette formule suppose que les États-Unis obtiennent effectivement des concessions israéliennes et que le Hezbollah accepte ensuite le déploiement exclusif de l’armée. Aucun de ces deux éléments n’est encore acquis dans les sources du 20 août.

Loi sur les médias et amnistie : deux débats sur l’autorité publique

La politique locale ne se limite cependant pas au dossier militaire. Le nouveau droit des médias provoque une confrontation entre le Parlement et les organisations professionnelles. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte les critiques du président de l’Ordre des avocats de Beyrouth, Imad Martinos. Celui-ci reconnaît plusieurs avancées du texte. Il relève notamment l’élargissement de la possibilité de critiquer les responsables publics, la réduction de la place des peines pénales et certaines garanties accordées aux journalistes. Il estime néanmoins que plusieurs formulations restent trop vagues. Des notions comme la diffusion d’informations trompeuses ou nuisibles pourraient, selon lui, permettre des interprétations très larges. Martinos demande notamment la suppression de certaines peines de prison et leur remplacement par des amendes, ainsi qu’une meilleure définition des infractions liées à la publication.

Le président du syndicat de la presse, Aouni Kaaki, adopte une position plus sévère. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte qu’il estime que les représentants des médias ont été trompés, puisque les modifications discutées avant le vote n’auraient pas été intégrées au texte final. Il réclame une distinction plus nette entre les médias traditionnels et les sites électroniques. Joseph Qosseifi, président du syndicat des rédacteurs, exprime lui aussi des réserves sur certaines dispositions concernant l’organisation professionnelle. Le débat dépasse donc la seule question de la liberté d’expression. Il concerne également la manière dont l’État entend réglementer un paysage médiatique profondément transformé par les plateformes numériques.

L’amnistie générale constitue un autre dossier sensible. Al Bina’, le 20 août 2026, consacre une analyse critique au principe d’un pardon qui pourrait bénéficier à différentes catégories de condamnés. Le débat porte sur les limites de l’amnistie, la situation des prisons et la définition des crimes qui peuvent en être exclus. Al Sharq, le 20 août 2026, aborde également la question sous l’angle juridique, en soulignant la nécessité de concilier la clémence législative avec les exigences de justice. Le dossier pourrait devenir politiquement important, car les différentes forces ne donnent pas la même priorité aux catégories susceptibles d’être concernées.

Souveraineté diplomatique et nouvelles tensions avec Téhéran

Un autre débat intérieur concerne les relations avec l’Iran. Nahar, le 20 août 2026, rapporte les déclarations du ministre des Affaires étrangères Youssef Raggi concernant Mohammad Reza Shibani. Le ministre affirme que la décision libanaise de considérer le diplomate iranien comme personne non souhaitée doit être exécutée et qu’une éventuelle validité administrative de son visa ne peut annuler cette décision. Raggi présente le dossier comme une question de souveraineté et de respect des règles diplomatiques. Il demande également aux responsables iraniens de ne pas intervenir dans les affaires intérieures libanaises. Il cite notamment les récentes déclarations du président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Cette affaire s’inscrit dans un mouvement plus général. Le pouvoir libanais cherche à présenter ses décisions comme celles d’un État capable de définir lui-même ses relations extérieures et ses choix de sécurité. Cette ambition apparaît dans la politique de Joseph Aoun, dans la stratégie de négociation défendue avec Nawaf Salam et dans la formule avancée par Nabih Berri pour le Sud. Elle se retrouve aussi dans les différends avec le Hezbollah et dans les tensions diplomatiques avec Téhéran. Les sources du 20 août montrent cependant que cette restauration de l’autorité étatique reste un processus disputé. L’armée doit encore pouvoir se déployer dans les zones concernées. Israël doit accepter un retrait. Le Hezbollah doit déterminer sa réponse à la question de ses armes. Les partenaires étrangers doivent enfin transformer leurs engagements politiques en garanties concrètes. La politique locale libanaise reste ainsi dominée par une interrogation très pratique : jusqu’où les institutions peuvent-elles reprendre effectivement les fonctions de sécurité et de décision qu’elles revendiquent ?

Citation et discours des personnalités politiques : souveraineté, retrait israélien et autorité de l’État au centre des prises de parole

Joseph Aoun fixe trois priorités au Sud : retrait, déploiement de l’armée et reconstruction

Les prises de parole du président Joseph Aoun occupent une place importante dans la presse libanaise du 20 août 2026. Elles se concentrent sur le Sud, le rôle de l’armée et la restauration de l’autorité de l’État. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte que le chef de l’État a profité de sa rencontre avec une délégation du Conseil national de la recherche scientifique pour revenir sur les défis politiques et sécuritaires. Il affirme que le principal défi reste le retrait israélien des villages et localités occupés du Sud. Il y ajoute deux objectifs : le déploiement de l’armée jusqu’à la frontière internationale et la reconstruction des zones touchées. Aoun affirme que les autorités utiliseront leurs relations avec les partenaires internationaux pour faire pression sur Israël afin qu’il respecte l’accord-cadre. Il résume ainsi la ligne de la présidence autour d’une action diplomatique destinée à obtenir des changements concrets sur le terrain. Cette approche attribue à l’armée une fonction centrale. Le déploiement militaire libanais doit accompagner le retrait israélien et permettre à l’État de reprendre la responsabilité directe de la sécurité.

Le président élargit son propos à la reconstruction institutionnelle. Al Sharq, le 20 août 2026, lui attribue cette formule : « La construction de l’État est une responsabilité commune ». Cette déclaration intervient devant des responsables du Conseil national de la recherche scientifique, auxquels il demande de privilégier la compétence, la conscience professionnelle et l’intérêt général. Aoun lie aussi la stabilité politique et sécuritaire à l’amélioration économique. Selon lui, le rétablissement des relations du Liban avec son environnement arabe et international doit contribuer au retour des investissements. Le discours présidentiel articule donc plusieurs niveaux. Le Sud représente l’urgence. L’armée constitue l’instrument de souveraineté. La réforme des institutions doit restaurer la confiance. Enfin, les relations internationales doivent fournir au pays des soutiens politiques et économiques.

Ad Diyar, le 20 août 2026, rapporte également cette volonté présidentielle d’exploiter toutes les possibilités disponibles pour le Liban. Aoun déclare : « Nous devons profiter de toutes les occasions dans l’intérêt du Liban ». Il insiste ensuite sur le retrait israélien, le déploiement de l’armée et la reconstruction. Cette répétition dans plusieurs publications montre que la présidence cherche à installer une ligne publique cohérente. Elle évite de présenter la négociation comme une fin en soi. Elle la définit comme un moyen d’obtenir le retour de l’État dans le Sud. Dans le même temps, le président ne promet pas de résultat immédiat. Il met plutôt en avant le recours aux partenaires étrangers et la nécessité de poursuivre les pressions diplomatiques.

Nabih Berri place Donald Trump devant ses responsabilités

La déclaration la plus remarquée de Nabih Berri concerne directement le président américain. Al Bina’, le 20 août 2026, rapporte que le président de la Chambre considère les États-Unis comme le seul pays capable d’imposer à Israël l’arrêt de ses opérations. Il affirme plus précisément que Donald Trump est le seul dirigeant susceptible de contraindre Israël à mettre fin à la guerre, à cesser le feu et à se retirer jusqu’à la frontière internationale. Berri accompagne cette affirmation d’un engagement politique. Une fois le retrait réalisé, il dit garantir un déploiement immédiat de l’armée libanaise au sud du Litani. Il précise que l’armée devrait alors être la seule force chargée de la sécurité et la seule à détenir des armes dans cette zone.

Cette déclaration a une portée intérieure autant qu’internationale. Elle fixe une séquence pour le traitement de la question des armes. Berri ne nie pas le principe du monopole militaire de l’État au sud du Litani. Il le conditionne à une modification préalable du comportement israélien. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte les mêmes propos et souligne que Berri présente également le retour des habitants comme une priorité. Ceux-ci ont, selon lui, le droit de retrouver leurs villages, de reconstruire leurs maisons et de voir l’armée assurer leur sécurité. Son discours associe donc souveraineté territoriale, retour des déplacés et monopole de la force.

Berri adopte également un vocabulaire particulièrement dur pour décrire la situation. Ad Diyar, le 20 août 2026, rapporte qu’il juge ce que subit le Sud désormais insupportable et estime que les destructions pourraient avoir dépassé, dans certains domaines, ce qui s’est produit à Gaza. Il évoque les atteintes aux personnes, aux bâtiments et au patrimoine. Cette comparaison vise clairement à accroître la pression politique sur les interlocuteurs américains. Elle accompagne un message simple : Washington ne peut demander au Liban de modifier son dispositif sécuritaire sans agir en parallèle sur Israël.

Edward Gabriel, après son entretien avec Berri, décrit celui-ci comme particulièrement intéressé par la réussite des zones expérimentales. Al Bina’, le 20 août 2026, rapporte que Gabriel promet de transmettre aux décideurs américains le point de vue du président de la Chambre. Interrogé sur Ali al-Taher, il affirme qu’Israël doit clairement accepter que l’armée libanaise contrôle cette position. Il ajoute que les habitants du Sud ne veulent pas la guerre, mais souhaitent revenir dans leurs maisons. Ces propos donnent à la déclaration de Berri une dimension opérationnelle : le débat ne porte plus uniquement sur les principes du retrait et du désarmement, mais sur les secteurs précis où ces principes pourraient être testés.

Samir Geagea place le désarmement du Hezbollah au premier plan

Le président des Forces libanaises, Samir Geagea, développe une hiérarchie différente. Ad Diyar, le 20 août 2026, rapporte qu’Edward Gabriel a qualifié sa rencontre avec Geagea de constructive et riche en informations. Selon le responsable américain, les discussions ont principalement porté sur l’importance du désarmement du Hezbollah, parallèlement au retrait des forces israéliennes. Le retour des habitants dans leurs localités figure également parmi les objectifs évoqués. Geagea soutient ainsi une approche dans laquelle le traitement des armes du Hezbollah occupe une place centrale dans le règlement sécuritaire.

La divergence avec Berri réside surtout dans l’accent placé sur l’ordre et le rythme des mesures. Berri insiste sur le retrait israélien comme condition permettant ensuite à l’armée d’exercer seule la responsabilité sécuritaire. Les positions rapportées après la rencontre de Geagea insistent davantage sur la progression parallèle du désarmement et du retrait. Edward Gabriel affirme par ailleurs soutenir fortement le principe des zones expérimentales. Selon ce qu’il dit avoir compris de Geagea, leur réussite nécessitera un suivi américain soutenu afin de vérifier que le Liban et Israël progressent tous deux dans l’application de l’accord-cadre. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte que la délégation américaine quitte ces rencontres avec davantage d’informations sur les positions des différentes forces libanaises.

Ad Diyar, le 20 août 2026, replace aussi les prises de position de Geagea dans la compétition politique chrétienne. Le journal cite des sources chrétiennes qui interprètent ses critiques contre Joseph Aoun et Nawaf Salam comme une tentative de préserver la place des Forces libanaises dans l’opinion chrétienne. La publication estime que Joseph Aoun bénéficie d’une présence croissante dans cette même opinion. Cette interprétation appartient toutefois aux sources et à l’analyse du journal. Elle ne constitue pas un fait établi. Elle montre néanmoins que les débats sur les armes et les négociations sont aussi lus à travers les rapports de force internes, notamment dans l’espace politique chrétien.

Gebran Bassil transforme le contrôle du gouvernement en offensive parlementaire

Gebran Bassil choisit un autre terrain. Ad Diyar, le 20 août 2026, rapporte que le président du Courant patriotique libre demande au président de la Chambre de convoquer une séance de questions et de débat général sur l’action gouvernementale. Bassil affirme que l’absence de contrôle parlementaire affaiblit l’opposition et protège le gouvernement de la reddition de comptes. Il rappelle que le cabinet avait obtenu la confiance sur la base d’une déclaration ministérielle comprenant 57 engagements de réforme. Selon lui, ces engagements n’ont pas été respectés. Il indique aussi que l’opposition a adressé 44 questions au gouvernement, auxquelles se sont ajoutées quatre autres questions, mais qu’un nombre limité seulement aurait reçu une réponse dans les délais prévus.

Bassil adopte une formule volontairement offensive. Il demande une « confrontation ouverte devant l’opinion publique » entre l’opposition et le gouvernement. Le choix des mots montre sa volonté de replacer le Parlement au centre du débat politique. Il aborde aussi les négociations, l’accord-cadre, les armes et la souveraineté. Il réclame notamment des explications sur l’existence éventuelle d’une annexe sécuritaire secrète et défend le droit du Parlement à contrôler les négociations. Son intervention associe ainsi deux critiques. La première concerne le fonctionnement institutionnel du gouvernement. La seconde touche à la manière dont sont conduites les décisions les plus sensibles en matière de sécurité nationale.

Bassil intervient également sur l’amnistie générale. Il refuse que celle-ci profite aux personnes reconnues coupables du meurtre de militaires, aux trafiquants de drogue ou aux auteurs de crimes graves. Il indique que son courant étudie la possibilité de contester la loi et d’engager une procédure politique contre le Premier ministre. Cette prise de position donne à l’amnistie une dimension de confrontation avec Nawaf Salam et montre que les sujets judiciaires peuvent rapidement devenir des instruments de compétition politique.

Youssef Raggi affirme la souveraineté diplomatique face à l’Iran

Le ministre des Affaires étrangères Youssef Raggi intervient directement dans la relation avec Téhéran. Nahar, le 20 août 2026, rapporte qu’il considère comme définitive la décision libanaise concernant Mohammad Reza Shibani. Raggi explique qu’un diplomate déclaré personne non souhaitée doit quitter le territoire de l’État hôte. Selon lui, une autorisation d’entrée ou un visa délivré antérieurement ne peut annuler cette décision. Il qualifie donc d’infondée toute tentative de faire dépendre le maintien de Shibani au Liban de la seule validité administrative de son visa.

Raggi inscrit explicitement cette question dans le domaine de la souveraineté. Il estime que le retour à une relation diplomatique normale avec l’Iran suppose le respect par Téhéran des décisions de l’État libanais. Il demande aussi aux responsables iraniens de cesser leurs interventions dans les affaires intérieures du pays. Le ministre vise notamment les déclarations récentes de Mohammad Bagher Ghalibaf. Cette position marque une volonté de redéfinir les relations avec l’Iran selon les règles ordinaires des rapports entre États. Elle prend une importance particulière alors que la question du Hezbollah et de ses liens avec Téhéran demeure au cœur du débat national.

Khaled El-Enany et Ghassan Salamé placent le patrimoine du Sud dans le débat politique

Les déclarations politiques du jour ne concernent pas uniquement les armes et les négociations. La visite au Liban du directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Khaled El-Enany, fait entrer la protection du patrimoine dans le discours officiel. Ad Diyar, le 20 août 2026, rapporte que Joseph Aoun considère l’inscription des cinq forteresses de Jabal Amel sur la liste du patrimoine mondial en péril comme une reconnaissance internationale de la valeur exceptionnelle de cet héritage. Il appelle à activer les mécanismes de protection et de financement disponibles. Les cinq sites concernés sont les forteresses de Beaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa et Chamaa.

Le ministre de la Culture Ghassan Salamé formule le message en termes plus politiques. Selon Ad Diyar, le 20 août 2026, il déclare que « l’attaque contre le patrimoine n’est pas une attaque contre les pierres seulement, mais une attaque contre la mémoire des gens et l’histoire du pays ». Cette phrase élargit la notion de dommages de guerre. Les destructions dans le Sud ne sont plus présentées uniquement comme des pertes militaires, humaines ou économiques. Elles touchent également à l’identité historique des régions concernées. La signature d’un protocole de coopération entre le gouvernement et l’organisation internationale vise à donner un cadre durable à la protection du patrimoine, de l’éducation, de la culture, des sciences et des médias.

Les déclarations du 20 août dessinent ainsi plusieurs lignes politiques concurrentes mais liées. Joseph Aoun insiste sur le retour de l’État et de l’armée. Nabih Berri demande d’abord un retrait israélien et met Donald Trump face à sa capacité d’action. Samir Geagea insiste sur le désarmement parallèle du Hezbollah. Gebran Bassil réclame un contrôle parlementaire accru sur le gouvernement et les négociations. Youssef Raggi transpose la même question de souveraineté aux relations avec l’Iran. Enfin, Ghassan Salamé et Joseph Aoun étendent cette souveraineté à la protection du patrimoine du Sud. Derrière la diversité des discours, une même question domine donc les prises de parole : qui doit exercer l’autorité sur le territoire libanais, selon quelles garanties et avec quels moyens ?

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Diplomatie : Rome, Paris et Ankara se positionnent autour du Liban et de l’après-crise

Joseph Aoun à Rome pour consolider les soutiens autour du dossier libanais

La visite du président Joseph Aoun à Rome constitue l’un des principaux développements diplomatiques relevés par la presse du 20 août 2026. Elle intervient alors que Beyrouth cherche à renforcer ses soutiens internationaux pour obtenir un retrait israélien du Sud et consolider le rôle de l’armée. Selon Ad Diyar, le 20 août 2026, Joseph Aoun est arrivé à la base militaire de Ciampino pour une visite durant laquelle il doit rencontrer le pape Léon XIV, le président italien Sergio Mattarella et la présidente du Conseil Giorgia Meloni. La composition de son programme montre que le déplacement possède deux dimensions. La première concerne le Vatican et son influence diplomatique. La seconde concerne directement l’Italie, qui pourrait jouer un rôle accru dans les futurs arrangements sécuritaires au Liban-Sud.

Le déplacement intervient au moment où plusieurs scénarios sont étudiés concernant les mécanismes internationaux chargés d’accompagner l’armée libanaise. Selon Nahar, le 20 août 2026, l’Italie figure parmi les pays susceptibles de participer à un dispositif de contrôle dans les zones dites expérimentales. Rome possède plusieurs atouts. Elle participe depuis longtemps aux forces internationales présentes dans le Sud. Elle entretient aussi une coopération militaire avec le Liban. Enfin, elle a accueilli des discussions liées au dossier libano-israélien. L’enjeu pour Beyrouth consiste donc à transformer cette relation ancienne en soutien concret lors de la prochaine étape.

La diplomatie présidentielle cherche en particulier à éviter un vide sécuritaire dans le Sud. Nahar, le 20 août 2026, souligne que les discussions sur l’avenir de la présence internationale ne sont pas encore achevées. Une formule multinationale est étudiée en cas de modification du dispositif existant. Sa composition, son mandat et son rapport avec l’armée libanaise restent toutefois à définir. La position de Beyrouth consiste à préserver un soutien extérieur sans remettre en cause la souveraineté de l’État. L’armée doit rester au centre du mécanisme. Les partenaires étrangers pourraient fournir un appui, participer au contrôle des engagements ou aider à prévenir de nouveaux affrontements.

Le Vatican constitue l’autre volet de cette démarche. Selon Al Liwa’, le 20 août 2026, les autorités libanaises considèrent que le Saint-Siège peut soutenir les efforts visant à obtenir une stabilisation durable. Son influence ne repose pas sur des moyens militaires. Elle découle de ses relations avec Washington, les capitales européennes et plusieurs États de la région. Beyrouth espère notamment qu’il pourra appuyer les demandes libanaises concernant l’arrêt des opérations militaires, le retrait israélien et la poursuite du processus politique. La visite de Joseph Aoun doit ainsi servir à exposer directement les positions libanaises et à obtenir un soutien à la stratégie choisie par les autorités.

Paris revient par le soutien à l’armée et aux forces de sécurité

La France tente parallèlement de réaffirmer sa présence dans le dossier libanais. Avant son départ pour Rome, Joseph Aoun a reçu une lettre d’Emmanuel Macron. Selon Al Sharq, le 20 août 2026, le président français invite le Liban à participer à une réunion préparatoire, prévue à Paris le 17 septembre 2026, en vue d’une conférence internationale consacrée au soutien aux forces armées libanaises et aux Forces de sécurité intérieure.

L’objectif dépasse la fourniture ponctuelle d’équipements. La France veut réunir des responsables militaires de plusieurs pays, des représentants d’organisations internationales et des experts afin d’examiner les besoins définis par l’armée. Les priorités concernent notamment les moyens logistiques, la formation et le développement des capacités. Le renforcement des Forces de sécurité intérieure doit aussi permettre une meilleure répartition des missions. L’armée pourrait ainsi concentrer davantage de ressources sur les tâches considérées comme prioritaires.

Selon Al Liwa’, le 20 août 2026, cette initiative intervient alors que Paris supporte difficilement son éloignement du processus directement lié aux négociations. La conférence offre donc à la France un moyen de revenir au centre du dossier par un domaine où elle conserve une forte légitimité : le soutien aux institutions militaires libanaises. Cette orientation correspond également à la stratégie de Beyrouth. Plus le rôle de l’armée doit s’étendre dans le Sud, plus ses besoins financiers et matériels augmentent.

La démarche française rejoint ainsi les discussions italiennes sans nécessairement entrer en concurrence avec elles. Paris dispose d’un poids politique historique au Liban et d’une capacité de mobilisation internationale. Rome possède pour sa part une expérience militaire directe dans le Sud et pourrait être appelée à jouer un rôle dans les mécanismes de terrain. Une répartition implicite des fonctions apparaît donc possible. La France chercherait à mobiliser les soutiens politiques et financiers. L’Italie pourrait davantage intervenir dans les aspects sécuritaires et opérationnels.

Cette mobilisation européenne reste toutefois dépendante des décisions américaines et israéliennes. Les partenaires européens peuvent renforcer l’armée et proposer des mécanismes de contrôle. Ils ne peuvent cependant pas garantir seuls le retrait israélien. Cette limite explique la place centrale accordée aux États-Unis dans les déclarations libanaises du 20 août.

Washington reste l’interlocuteur indispensable du dossier du Sud

La présence d’une délégation du Groupe de travail américain pour le Liban à Beyrouth illustre cette centralité. Selon Al Bina’, le 20 août 2026, la délégation conduite par Edward Gabriel s’est entretenue avec Nabih Berri. Le président de la Chambre a demandé aux États-Unis d’utiliser leur influence sur Israël. Il estime que Donald Trump est le seul dirigeant en mesure d’obtenir un arrêt des opérations et un retrait jusqu’à la frontière internationale.

Edward Gabriel a indiqué que la délégation transmettrait les positions de Berri aux décideurs américains. Il a aussi insisté sur la question des zones expérimentales et sur Ali al-Taher. Selon lui, Israël doit accepter clairement que l’armée libanaise prenne le contrôle du secteur si l’objectif est d’empêcher davantage de destructions. Cette déclaration montre que les échanges diplomatiques commencent à porter sur des modalités précises de transfert du contrôle territorial.

La délégation américaine a également rencontré Samir Geagea et Walid Joumblatt. Selon Ad Diyar, le 20 août 2026, les discussions avec Geagea ont notamment porté sur les armes du Hezbollah, le retrait israélien et le retour des habitants. La multiplication de ces entretiens traduit la volonté américaine de mesurer les positions des principales forces libanaises avant toute nouvelle étape. Washington cherche à déterminer quelles garanties pourraient être acceptées par les différents acteurs et jusqu’où l’État libanais peut s’engager dans l’application d’un nouvel arrangement.

La diplomatie libanaise se retrouve ainsi dans une situation particulière. Elle sollicite les États-Unis pour obtenir des concessions israéliennes. Elle cherche en même temps un soutien européen afin de renforcer l’armée et d’encadrer les arrangements de sécurité. Le Vatican est sollicité pour son influence politique et morale. Cette diversification vise à éviter que l’ensemble du dossier ne dépende d’un seul interlocuteur.

Ankara cherche à élargir sa présence politique au Liban

La Turquie apparaît également comme un acteur de plus en plus actif. Selon Ad Diyar, le 20 août 2026, l’intérêt politique turc pour le Liban s’est renforcé après les visites du Premier ministre Nawaf Salam à Ankara en juillet, puis du président Joseph Aoun. Recep Tayyip Erdogan aurait alors confirmé la volonté de la Turquie de contribuer à la stabilité du Liban, d’apporter une aide et de participer à la reconstruction des régions détruites.

Deux nouvelles visites sont évoquées. La première concerne Bilal Erdogan, fils du président turc. Elle serait principalement consacrée à des aides humanitaires. La seconde, plus politique, concerne Ibrahim Kalin, directeur du renseignement turc. Selon Ad Diyar, le 20 août 2026, son déplacement doit porter sur des dossiers de sécurité et sur les moyens dont dispose Ankara pour contribuer à une désescalade dans le Sud.

Cette démarche turque présente plusieurs dimensions. Ankara souhaite maintenir des relations avec l’ensemble des forces libanaises. Elle cherche aussi à favoriser une amélioration des relations entre Beyrouth et Damas. La Turquie considère ce rapprochement comme important dans la nouvelle configuration régionale. Elle souhaite notamment que les rapports entre le Liban et la Syrie soient reconstruits sur de nouvelles bases.

Selon les informations rapportées par Ad Diyar, le 20 août 2026, Ibrahim Kalin pourrait également tenter une médiation entre l’État libanais et le Hezbollah. L’objectif serait de maintenir les canaux de dialogue et de rechercher un compromis évitant une confrontation politique interne. Une telle mission serait particulièrement délicate. La question des armes du Hezbollah touche directement au rapport entre souveraineté nationale et équilibres régionaux. La Turquie chercherait néanmoins à profiter de ses relations avec plusieurs acteurs pour acquérir une fonction de médiateur.

L’influence turque ne se limite pas aux institutions. Ad Diyar, le 20 août 2026, souligne l’existence d’une sympathie pour Ankara dans certains milieux de Tripoli, du camp de Beddawi, du Akkar et de Saïda. Des drapeaux turcs et des portraits de Recep Tayyip Erdogan y apparaissent lors de certaines mobilisations. Le journal relie cette popularité aux positions politiques turques et à différentes aides fournies. Ankara semble donc chercher à combiner diplomatie officielle, assistance humanitaire et présence sociale.

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ouvre un autre canal diplomatique

La visite de Khaled El-Enany apporte une dimension culturelle à l’activité diplomatique. Selon Al Sharq, le 20 août 2026, le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture a rencontré Joseph Aoun, Nabih Berri et Nawaf Salam. Les discussions ont porté sur la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture, du patrimoine, des sciences, de la technologie et des médias.

La décision d’inscrire cinq forteresses de Jabal Amel sur la liste du patrimoine mondial en péril revêt une portée particulière. Les sites concernés sont Beaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa et Chamaa. Joseph Aoun considère cette inscription comme une reconnaissance internationale de la valeur du patrimoine du Sud. Elle permet aussi au Liban de demander une mobilisation plus forte pour sa protection.

Une convention de coopération a par ailleurs été signée entre le gouvernement et l’organisation internationale. Le ministre de la Culture Ghassan Salamé insiste sur la dimension humaine du patrimoine. Il rappelle que la destruction d’un site historique touche également la mémoire des habitants et l’histoire du pays. Cette diplomatie patrimoniale permet ainsi au Liban de replacer les conséquences du conflit du Sud dans un cadre international plus large.

Le Canada soutient le retour des habitants et le redressement du Sud

Le Canada figure également parmi les interlocuteurs mobilisés. Selon Al Sharq, le 20 août 2026, le ministre canadien du Développement international Randeep Sarai a rencontré Nabih Berri puis Nawaf Salam. Les échanges ont porté sur les développements politiques et militaires, les relations bilatérales et la reconstruction.

Avec Nawaf Salam, les discussions ont notamment concerné les moyens par lesquels le Canada pourrait soutenir le retour des habitants et le redressement des régions du Sud. La question des ressources disponibles reste centrale. Les besoins sont importants alors que les capacités financières de l’État demeurent limitées. L’aide extérieure doit donc servir à faciliter le retour des populations et à consolider la stabilité.

Cette démarche complète les autres axes diplomatiques du moment. Les États-Unis sont sollicités pour agir sur Israël. La France mobilise le soutien à l’armée. L’Italie est envisagée pour les futurs mécanismes de sécurité. Le Vatican peut fournir une couverture diplomatique supplémentaire. La Turquie cherche une place dans la médiation régionale. Le Canada se positionne davantage sur le retour et la reconstruction. L’activité diplomatique libanaise du 20 août repose ainsi sur une multiplication des partenaires, chacun étant sollicité dans un domaine où il peut exercer une influence particulière.

Politique internationale : l’affrontement entre Washington et Téhéran recompose les rapports de force régionaux

Washington abandonne l’urgence d’un accord avec Téhéran au profit d’une pression prolongée

La confrontation entre les États-Unis et l’Iran constitue le principal dossier international traité par la presse du 20 août 2026. Les informations publiées décrivent une phase de blocage diplomatique, accompagnée d’une pression économique et militaire croissante. Selon Al 3arabi Al Jadid, le 20 août 2026, Donald Trump affirme qu’aucune discussion avec la République islamique n’est actuellement en cours ou programmée. Le journal rapporte aussi, en citant des informations américaines, que le président aurait demandé à plusieurs de ses principaux émissaires de suspendre leurs négociations avec Téhéran. Cette décision concernerait notamment le vice-président J. D. Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner. L’administration américaine envisagerait désormais une stratégie différente. Au lieu de rechercher rapidement une issue décisive, elle chercherait à accentuer progressivement les contraintes pesant sur l’Iran.

Cette évolution ne signifie pourtant pas que tous les canaux sont fermés. Al 3arabi Al Jadid, le 20 août 2026, rapporte que les échanges indirects continuent notamment autour du détroit d’Ormuz. Le Qatar attendrait une entente entre Oman et l’Iran susceptible de faciliter un retour au cessez-le-feu puis aux discussions. Téhéran conteste toutefois l’existence de négociations formelles et parle davantage d’échanges de messages par l’intermédiaire de médiateurs. Le différend ne porte donc pas seulement sur les conditions d’un accord. Il concerne aussi la définition même du processus diplomatique en cours.

Le détroit d’Ormuz reste au cœur de cette confrontation. Selon Al Bina’, le 20 août 2026, Donald Trump affirme que le passage est ouvert et que les flux pétroliers ont repris. Le journal confronte cette affirmation aux données qu’il attribue aux sociétés de suivi maritime. Six navires marchands auraient traversé le détroit un mardi, contre neuf la veille, alors que les volumes observés avant la guerre étaient nettement supérieurs. Le prix du pétrole brut de référence européen aurait parallèlement terminé à 91,62 dollars le baril. Al Bina’ en déduit que le marché ne considère pas encore la situation comme revenue à la normale. Cette conclusion relève de l’analyse du journal, mais les chiffres qu’il cite montrent au minimum que la circulation énergétique demeure un enjeu majeur de la confrontation.

Le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf affirme de son côté que le détroit restera fermé tant que Washington n’aura pas respecté les conditions réclamées par Téhéran. Al 3arabi Al Jadid, le 20 août 2026, cite parmi ces demandes la levée du blocus américain sur les ports iraniens, la suppression des sanctions pétrolières, la libération des avoirs iraniens gelés et l’arrêt des menaces et opérations militaires. La bataille autour d’Ormuz possède ainsi une fonction politique autant qu’économique. Pour Téhéran, le contrôle de la navigation doit fournir un moyen de pression. Pour Washington, démontrer que les navires peuvent circuler permettrait au contraire de réduire cette capacité de négociation.

L’Iran menace d’élargir la confrontation au-delà du Golfe

Le risque d’une extension géographique du conflit occupe une place majeure dans les informations du jour. Al Sharq Al Awsat, le 20 août 2026, rapporte que l’Alliance atlantique se prépare à faire face à une éventuelle menace iranienne contre ses membres. Un responsable de l’organisation affirme que ses capacités de défense et de dissuasion restent fortes. Il rappelle que des défenses de l’Alliance ont déjà intercepté, à quatre reprises au cours de l’année, des missiles balistiques iraniens se dirigeant vers la Turquie.

Cette réaction intervient après la publication d’informations selon lesquelles les forces iraniennes auraient étudié la possibilité de frapper des installations militaires américaines en Europe du Sud-Est. Al 3arabi Al Jadid, le 20 août 2026, rapporte, en citant des informations attribuées à des responsables iraniens, que la Bulgarie et Chypre figureraient parmi les territoires étudiés. La Bulgarie avait accepté l’utilisation de la base aérienne de Bezmer par des appareils américains de ravitaillement. Chypre est également mentionnée en raison de la présence militaire britannique.

Selon les mêmes informations, l’Iran aurait étudié séparément la possibilité de viser des câbles sous-marins de fibre optique traversant la région d’Ormuz. Il s’agirait d’une option en cas d’élargissement des opérations américaines contre les infrastructures iraniennes. Ces scénarios ne constituent pas l’annonce d’attaques décidées. Ils sont présentés comme des options examinées par Téhéran. Leur publication suffit cependant à faire entrer l’Europe dans le calcul stratégique de la crise.

Le chef d’état-major iranien Ali Abdollahi adresse parallèlement un avertissement aux pays du Golfe. Al Sharq Al Awsat, le 20 août 2026, rapporte qu’il juge peu crédible que des avions militaires américains, notamment des appareils de ravitaillement, soient présents dans les bases régionales sans que les États hôtes en aient connaissance. Il avertit que toute aide ou facilité accordée aux forces américaines serait considérée par Téhéran comme une participation à leurs opérations. Cette déclaration place les États du Golfe dans une position délicate. Ils cherchent à éviter d’être entraînés directement dans le conflit, tout en accueillant pour certains des dispositifs militaires américains importants.

La rupture entre les Émirats arabes unis et l’Iran ajoute une dimension économique à la crise

Les relations entre Téhéran et Abu Dhabi se sont brusquement détériorées. Al Quds, le 20 août 2026, rapporte que les Émirats arabes unis ont décidé de suspendre les activités commerciales et les transactions financières avec l’Iran jusqu’à nouvel ordre. La décision intervient après l’accusation émiratie selon laquelle deux missiles balistiques iraniens auraient été lancés en direction du pays. L’un serait tombé dans les eaux territoriales émiraties et l’autre à l’extérieur. Téhéran nie avoir procédé à ces tirs et juge l’accusation sans fondement.

La mesure possède une portée économique considérable. Al Quds, le 20 août 2026, rappelle que les Émirats constituent le deuxième partenaire commercial de l’Iran après la Chine et son premier partenaire dans le monde arabe et le Golfe. Dubaï joue également un rôle important dans la réexportation et l’accès de l’économie iranienne à certains circuits commerciaux et financiers. Une suspension prolongée pourrait donc renforcer les effets des sanctions déjà imposées à Téhéran.

Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président émirati, rejette par ailleurs certaines informations concernant d’éventuelles facilités financières accordées à l’Iran. Il affirme que plusieurs rumeurs circulant sur les relations entre les deux pays sont fausses. Le différend montre néanmoins combien la guerre transforme les équilibres construits au cours des années précédentes. Les relations économiques avaient permis de maintenir des canaux entre l’Iran et les Émirats malgré leurs divergences politiques. La confrontation militaire menace désormais directement cette architecture.

Bagdad tente de préserver ses intérêts entre Washington et Téhéran

L’Irak apparaît comme un autre terrain essentiel de la confrontation. Al 3arabi Al Jadid, le 20 août 2026, rapporte que Mohammad Bagher Ghalibaf est arrivé à Bagdad pour une visite de plusieurs jours. Il doit également participer à Kerbala aux cérémonies organisées quarante jours après l’inhumation du guide iranien Ali Khamenei. Sa visite intervient alors que Washington exerce une pression croissante sur les factions irakiennes proches de l’Iran et demande au gouvernement d’avancer sur le monopole des armes par l’État.

Ghalibaf adopte à Bagdad un discours centré sur la résistance aux interventions étrangères et sur la coopération régionale. Il affirme que l’Iran souhaite renforcer un nouvel ordre régional reposant sur les relations entre les pays de la région. Il rend également hommage à Qassem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis sur le site où ils avaient été tués en 2020.

Le président du Parlement irakien, Haibat al-Halboussi, met toutefois en avant une préoccupation économique immédiate. Selon Al Bina’, le 20 août 2026, il demande à l’Iran d’accorder à l’Irak un traitement particulier pour ses exportations de pétrole à travers le détroit d’Ormuz. Il rappelle que son pays figure parmi les États les plus touchés par les tensions régionales. Bagdad cherche donc à préserver ses recettes énergétiques sans rompre avec Téhéran.

La question des armes des factions est plus sensible encore. Al Sharq Al Awsat, le 20 août 2026, rapporte que Ghalibaf aurait examiné avec ses interlocuteurs irakiens plusieurs options destinées à éviter une confrontation entre le gouvernement et les groupes armés. Parmi les hypothèses évoquées figureraient le gel ou la dissimulation des armes lourdes. Une partie de ces armes pourrait également être transférée temporairement en Iran. Le journal attribue ces informations à ses sources. Elles ne sont donc pas présentées comme une décision officielle.

Le Premier ministre irakien Ali al-Zaydi entend, selon la même publication, poursuivre le plan visant à placer les armes sous le contrôle de l’État avant le 30 septembre. Le dossier irakien reproduit ainsi, sous une forme différente, une question présente ailleurs dans la région : comment intégrer ou désarmer les forces liées à Téhéran alors que l’Iran lui-même se trouve engagé dans une confrontation majeure avec Washington ?

Israël et la Turquie s’affrontent indirectement sur l’avenir militaire de la Syrie

La Syrie constitue l’autre grand foyer de tension. Al Quds, le 20 août 2026, rapporte qu’Israël a frappé l’aéroport militaire d’Abu al-Duhur dans la région d’Idlib. Les autorités israéliennes affirment vouloir empêcher l’installation de capacités susceptibles de limiter leur liberté d’action en Syrie. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu considère notamment qu’une présence militaire turque sur cette base constituerait une menace.

La Turquie rejette cette position. Al Sharq Al Awsat, le 20 août 2026, rapporte que la présidence turque considère comme infondées les affirmations israéliennes concernant le déploiement de forces turques à Abu al-Duhur. Ankara affirme qu’elle poursuivra sa coopération avec le gouvernement syrien et qu’elle ne permettra pas une déstabilisation du pays. Elle accuse parallèlement Benjamin Netanyahu de mener une politique agressive.

La tension s’est encore renforcée avec la visite du chef d’état-major israélien Eyal Zamir auprès des forces présentes dans le sud de la Syrie. Il affirme qu’Israël surveille les changements en cours et ne permettra pas à des forces considérées comme hostiles de s’installer près de ses positions. Al Quds, le 20 août 2026, rapporte également de nouvelles incursions israéliennes dans la région de Quneitra et près de Beit Jinn, ainsi que des tirs dans l’ouest de Deraa.

La rivalité israélo-turque ne correspond pas encore à une confrontation directe entre les deux États. Elle porte surtout sur les limites que chacun tente d’imposer à l’autre en Syrie. Ankara veut conserver un rôle militaire et politique majeur auprès du nouveau pouvoir syrien. Israël cherche à empêcher l’apparition de capacités susceptibles de restreindre ses opérations aériennes et terrestres. Washington se retrouve alors dans la position d’un allié des deux pays, obligé de contenir leur rivalité sans disposer, pour l’instant, d’un règlement durable.

Gaza reste sous tension malgré les efforts autour de la deuxième phase du cessez-le-feu

La guerre à Gaza demeure enfin un dossier majeur de politique internationale. Al Quds, le 20 août 2026, rapporte qu’une frappe israélienne contre un siège de la police municipale dans la ville de Gaza a tué neuf Palestiniens, dont huit policiers et une enfant déplacée, et blessé plus de quinze personnes. Le journal indique que les autorités israéliennes présentent leurs opérations comme visant des personnes préparant des attaques. Le Hamas rejette cette version et accuse le gouvernement de Benjamin Netanyahu de chercher à compromettre les efforts des médiateurs.

Ces opérations interviennent alors que le Hamas a accepté une feuille de route destinée à poursuivre la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu. Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, a reçu Khalil al-Hayya à Doha. Al 3arabi Al Jadid, le 20 août 2026, rapporte que le responsable qatari a salué l’acceptation de cette feuille de route et demandé l’arrêt de l’escalade israélienne.

Les déclarations du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir provoquent parallèlement de fortes réactions internationales. Selon Al 3arabi Al Jadid, le 20 août 2026, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a condamné ses propos appelant à tuer plusieurs dizaines de Palestiniens chaque nuit. Le chancelier allemand Friedrich Merz les a également dénoncés. Josef Schuster, président du Conseil central des Juifs en Allemagne, les qualifie de particulièrement irresponsables.

Les développements du 20 août montrent ainsi une région où plusieurs crises se superposent sans véritable mécanisme de règlement commun. Washington accentue sa pression sur l’Iran. Téhéran menace d’élargir sa riposte. Les pays du Golfe cherchent à éviter d’être entraînés dans la confrontation. L’Irak tente de protéger ses intérêts tout en traitant le dossier des factions armées. Israël et la Turquie rivalisent en Syrie. À Gaza, le cessez-le-feu reste soumis à des violations et à de fortes tensions politiques. L’ensemble forme un environnement régional particulièrement instable, dans lequel chaque crise peut rapidement modifier le calcul des autres acteurs.

Économie : reconstruction, énergie et retour des investisseurs au cœur des priorités libanaises

Le retour des investisseurs arabes devient un test pour la reprise libanaise

La recherche d’investissements étrangers occupe une place importante dans l’actualité économique libanaise du 20 août 2026. Le secteur privé tente de profiter de l’amélioration des relations avec les pays arabes, tandis que l’État cherche à restaurer un environnement permettant le retour des capitaux. Nahar, le 20 août 2026, annonce ainsi la venue à Beyrouth, les 26 et 27 août, d’une importante délégation économique des Émirats arabes unis. Elle doit être conduite par le ministre émirati du Commerce extérieur, Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, et réunir 67 dirigeants économiques et hommes d’affaires.

Le président des organismes économiques libanais, Mohammad Choucair, présente cette visite comme une étape importante dans la relance des relations économiques entre le Liban et les Émirats arabes unis. Il estime qu’elle traduit un intérêt émirati pour le développement de la coopération et pour les perspectives de redressement du Liban. Selon Nahar, le 20 août 2026, Choucair relie directement cette visite aux discussions qui avaient eu lieu entre Joseph Aoun et le président émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyan. Il considère donc que le rapprochement politique commence à produire des effets économiques.

L’enjeu dépasse la seule tenue de rencontres d’affaires. Les autorités libanaises cherchent à convaincre les investisseurs que le pays peut redevenir un espace économique viable malgré les incertitudes sécuritaires. Cette ambition se retrouve dans les déclarations de Joseph Aoun. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte que le président lie explicitement la stabilité politique et sécuritaire à l’amélioration de la situation économique. Il estime que le rétablissement des relations du Liban avec son environnement arabe et international doit permettre d’attirer de nouveaux investissements. Il mentionne également les possibilités d’investissements américains dans plusieurs secteurs.

Cette stratégie reste toutefois dépendante de l’évolution du Sud. Le président reconnaît lui-même que la situation dans cette région constitue le principal facteur de pression. Le raisonnement économique du pouvoir est donc clair. Il faut réduire le risque militaire pour améliorer la confiance. Cette confiance doit ensuite faciliter le retour des capitaux et permettre une reconstruction plus large. Tant que les destructions et les opérations militaires se poursuivent, le coût du risque reste élevé pour les investisseurs.

La délégation émiratie représente, dans ce contexte, un indicateur à suivre. Sa taille est significative. Elle peut permettre d’identifier les secteurs dans lesquels les investisseurs du Golfe sont disposés à revenir. Cependant, les sources du 20 août ne font pas encore état de contrats conclus à cette occasion. Il s’agit donc d’une étape de rapprochement et non d’un afflux déjà réalisé de capitaux. La distinction est importante. Le retour de missions économiques constitue un signal favorable, mais il ne permet pas encore de mesurer les montants qui seront réellement investis.

Le pétrole irakien ouvre la perspective d’une nouvelle route énergétique

L’énergie constitue un deuxième dossier majeur. Al Sharq, le 20 août 2026, consacre une analyse au projet de remise en service d’un axe pétrolier reliant Bassora, Baniyas et Tripoli. Le dossier est présenté comme l’une des possibilités offertes par le rapprochement économique entre le Liban, l’Irak et la Syrie. Le journal rappelle qu’une délégation officielle libanaise s’était rendue en Irak le 26 juillet. Cette visite ne portait pas uniquement sur des questions politiques. Elle visait également à explorer des solutions aux difficultés structurelles du secteur énergétique libanais.

Le projet prend une importance nouvelle en raison des perturbations autour du détroit d’Ormuz. L’Irak cherche des voies d’exportation capables de réduire sa dépendance aux routes traditionnelles du Golfe. Dans ce contexte, une liaison terrestre vers la Méditerranée acquiert une valeur économique et stratégique plus forte. Pour le Liban, la possibilité d’intégrer Tripoli à cette infrastructure offrirait plusieurs avantages. Elle pourrait renforcer le rôle énergétique du nord du pays, créer une activité logistique et rapprocher le Liban des circuits pétroliers régionaux.

Nahar, le 20 août 2026, signale également que le dossier du pétrole irakien produit déjà des conséquences plus immédiates. Le journal indique qu’environ un millier de camions chargés de pétrole irakien pourraient arriver au Liban dans le cadre des efforts de Bagdad pour écouler une partie de ses stocks, alors que les exportations sont perturbées et que les capacités de stockage sont limitées. Cette information illustre les effets régionaux du blocage partiel des routes pétrolières. Le Liban peut devenir l’un des débouchés temporaires de cette réorganisation.

Le même journal évoque la remise en état d’une installation de raffinage dans le nord du Liban. Selon les estimations rapportées par Nahar, le 20 août 2026, environ vingt-quatre mois seraient nécessaires pour rendre l’installation pleinement opérationnelle. Le projet pourrait créer près de mille emplois et générer, selon les projections citées, environ 800 millions de dollars par an. Ces chiffres constituent des estimations et non des résultats acquis. Ils donnent toutefois une idée de l’importance économique que pourrait prendre la réactivation d’infrastructures énergétiques aujourd’hui sous-utilisées.

Le défi reste considérable. Une infrastructure pétrolière traversant plusieurs pays suppose des accords politiques, une sécurité durable, des investissements importants et une coordination technique. La Syrie demeure exposée aux frappes israéliennes. L’Irak subit les conséquences de l’affrontement entre Washington et Téhéran. Le Liban reste confronté à la guerre dans le Sud. Le potentiel économique du projet est donc réel dans les sources, mais son exécution dépend d’un environnement régional encore très instable.

Le secteur agricole du Sud paie directement le coût de la guerre

La guerre produit parallèlement des pertes économiques immédiates. Nahar, le 20 août 2026, consacre une partie importante de son édition aux conséquences du phosphore blanc utilisé par Israël dans le Sud pendant la guerre de 2026. Le journal souligne les effets négatifs sur la production agricole. Cette question est essentielle pour les villages dont une partie des revenus dépend des cultures et de l’exploitation des terres.

La destruction agricole possède plusieurs dimensions. Il y a d’abord la perte de récoltes. Vient ensuite la dégradation possible des sols et des espaces cultivés. À cela s’ajoutent les difficultés d’accès aux terres situées dans les zones où les opérations militaires continuent. Les agriculteurs peuvent donc perdre simultanément leur production, leur outil de travail et la possibilité de reprendre rapidement leurs activités.

Les destructions de maisons et d’infrastructures renforcent cette pression. Les habitants qui ne peuvent pas rentrer dans leurs villages ne peuvent pas davantage rétablir une activité économique normale. Le retour des populations devient ainsi une condition de la reprise agricole. Cette réalité explique pourquoi les responsables libanais associent systématiquement retrait israélien, retour des habitants et reconstruction.

Le coût ne concerne pas seulement les exploitations directement touchées. Une baisse de la production locale peut affecter les circuits commerciaux, les marchés régionaux et les revenus des travailleurs agricoles. Elle augmente aussi les besoins de soutien public au moment même où les ressources de l’État restent limitées. Les dommages du Sud constituent donc un problème national et non uniquement local.

La reconstruction devra prendre en compte cette dimension productive. Reconstruire les logements ne suffira pas si les habitants ne disposent plus de moyens de subsistance. Les terres devront être sécurisées. Les infrastructures agricoles devront être réparées. Les producteurs auront besoin de financement pour reprendre leur activité. Les sources du 20 août montrent ainsi que la reconstruction économique du Sud doit être pensée en même temps que la reconstruction physique.

L’État cherche des soutiens pour financer le retour et la reconstruction

Le financement constitue précisément l’un des principaux obstacles. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte que le Premier ministre Nawaf Salam a discuté avec le ministre canadien du Développement international, Randeep Sarai, des moyens de soutenir le retour des habitants et le redressement des régions du Sud. Les échanges ont souligné l’écart entre l’ampleur des besoins et les ressources disponibles.

Le gouvernement cherche donc à internationaliser une partie du financement de la reconstruction. Cette stratégie apparaît également dans les démarches françaises pour renforcer l’armée et les forces de sécurité. Même si le soutien militaire ne constitue pas directement une dépense de reconstruction, il peut libérer une partie des ressources nationales et créer les conditions de sécurité nécessaires au retour des activités économiques.

La reconstruction peut aussi devenir un moyen d’attirer des investisseurs. Mais une différence doit être maintenue entre l’aide et l’investissement. L’aide internationale peut financer des infrastructures, des services essentiels ou le retour des populations. L’investissement privé recherche pour sa part une rentabilité et nécessite davantage de visibilité. Le Liban doit donc travailler sur les deux fronts.

Le gouvernement doit également déterminer les priorités. Les dommages touchent les logements, les routes, les terres agricoles, les services publics et différentes infrastructures. Une reconstruction non coordonnée risquerait de disperser les ressources. Les discussions avec les partenaires internationaux devront donc s’appuyer sur une estimation précise des besoins et sur un mécanisme capable de garantir l’utilisation des fonds.

Les relations avec le Fonds monétaire international restent au cœur du dossier financier

Le président Joseph Aoun a également reçu Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international. Selon Al Sharq, le 20 août 2026, l’entretien a porté sur la situation économique et financière du Liban et sur les développements régionaux. Les informations disponibles ne font pas état d’un nouvel accord annoncé à l’issue de cette rencontre. Elle confirme toutefois que le dossier financier reste ouvert entre Beyrouth et l’institution internationale.

Le Liban continue de faire face aux conséquences de plusieurs années de crise bancaire et monétaire. Dans ce contexte, les investissements étrangers ne peuvent constituer à eux seuls une solution. Le fonctionnement du système financier, la capacité de l’État à mener des réformes et la confiance dans les institutions restent déterminants. La rencontre avec Jihad Azour s’inscrit donc dans une démarche plus large de rétablissement des relations avec les partenaires financiers internationaux.

Le gouvernement doit simultanément gérer des dépenses nouvelles liées à la guerre. La reconstruction du Sud, le soutien à l’armée et la remise en état des infrastructures augmentent les besoins financiers. Cette situation rend encore plus nécessaire l’accès aux financements extérieurs. Elle oblige aussi les autorités à montrer qu’elles peuvent améliorer la gestion publique.

La lutte contre la corruption est liée à cette question. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte que Joseph Aoun a reçu le directeur général de la Sûreté de l’État, Edgar Lawandos, qui lui a présenté le travail de son service contre la corruption dans les administrations. La présidence associe ainsi la reprise économique à la qualité des institutions. Pour convaincre des investisseurs ou des bailleurs internationaux, la sécurité ne suffit pas. Il faut également fournir des garanties sur le fonctionnement de l’administration et l’utilisation des ressources.

Les transports aériens confrontés au problème des abattoirs et des élevages autour de l’aéroport

Al Akhbar, le 20 août 2026, met en avant un dossier économique et administratif différent : la décision de fermer des abattoirs et des exploitations agricoles situés autour de l’aéroport de Beyrouth. La mesure est justifiée par les risques liés aux oiseaux pour la sécurité aérienne. Le journal rapporte toutefois les objections des professionnels concernés et s’interroge sur la proportion réelle du problème attribuable à ces installations.

Selon les éléments cités par le journal, une étude réalisée par une société française aurait estimé à environ 20 % la contribution des abattoirs et exploitations aux odeurs attirant les oiseaux. La part principale serait liée à la décharge de Costa Brava et à l’embouchure du fleuve Ghadir. Le journal rappelle également une étude de 2017 du spécialiste Ghassan Ramadan Jaradi, qui identifiait ces zones comme des points importants d’attraction des oiseaux.

Le dossier met en évidence une difficulté classique de politique économique : une mesure de sécurité peut avoir un coût important pour les activités locales si elle est prise sans solution de remplacement. Des familles dépendent des exploitations et abattoirs concernés. Leur fermeture peut supprimer des emplois et fragiliser des entreprises agricoles. À l’inverse, le risque pour l’aviation ne peut être négligé. L’enjeu consiste donc à identifier précisément les causes et à répartir les mesures selon leur responsabilité réelle.

Cette question touche indirectement à la compétitivité du pays. L’aéroport constitue la principale porte d’entrée internationale du Liban. Sa sécurité est essentielle pour le tourisme, les affaires et les investissements. Mais les décisions prises pour le protéger doivent aussi tenir compte de leur impact économique et social.

La reprise dépend toujours d’un facteur central : la stabilité

Les différents dossiers économiques du 20 août convergent finalement vers la même contrainte. Le Liban dispose de plusieurs possibilités : retour d’investisseurs émiratis, coopération énergétique avec l’Irak, réactivation d’infrastructures dans le nord, reconstruction du Sud et reprise des relations avec les partenaires financiers internationaux. Aucun de ces chantiers ne peut toutefois se développer pleinement sans stabilité.

La visite prochaine de la délégation émiratie constitue un signal encourageant, mais elle devra produire des projets concrets. La route énergétique irakienne ouvre une perspective importante, mais elle dépend de la sécurité de plusieurs territoires. L’agriculture du Sud peut reprendre, mais seulement après le retour des habitants et la sécurisation des terres. Les bailleurs internationaux peuvent participer à la reconstruction, mais ils demanderont des mécanismes crédibles de gestion.

L’économie libanaise se trouve donc dans une phase où les possibilités de reprise commencent à réapparaître alors que les risques restent exceptionnellement élevés. Le défi pour les autorités consiste à transformer l’ouverture diplomatique en investissements, puis les investissements en activité productive. La capacité de l’État à restaurer la sécurité, améliorer ses institutions et organiser la reconstruction déterminera largement si les signaux observés en août 2026 deviennent les premiers éléments d’une reprise durable ou restent des possibilités sans lendemain.

Justice : amnistie générale, liberté de la presse et dossiers d’extradition au cœur des débats

La loi d’amnistie ouvre une bataille sur les crimes qui peuvent être pardonnés

La loi d’amnistie générale constitue l’un des principaux dossiers judiciaires et politiques traités par la presse libanaise du 20 août 2026. Le débat ne porte pas seulement sur la nécessité de réduire la pression dans les prisons. Il concerne surtout les catégories de condamnés susceptibles de bénéficier du texte et les limites que le législateur doit imposer au principe de clémence. Al Sharq, le 20 août 2026, consacre une analyse juridique à cette question. La publication replace le texte dans un contexte marqué par la surpopulation carcérale, la longueur de certaines détentions et procédures ainsi que l’accumulation des dossiers devant les tribunaux. L’enjeu réside donc dans l’équilibre entre une réponse à une situation pénitentiaire difficile et le respect des exigences de justice.

Le texte prévoit un pardon général et une réduction exceptionnelle de certaines peines. Cependant, son application ne peut être considérée comme une simple mesure administrative destinée à libérer des places dans les prisons. Elle touche directement aux droits des victimes et à la définition des infractions considérées comme trop graves pour bénéficier d’une amnistie. Al Sharq, le 20 août 2026, insiste ainsi sur les limites du pardon législatif. Une amnistie efface ou réduit les conséquences pénales pour certaines catégories de personnes, mais elle ne doit pas transformer la gravité d’un crime en considération secondaire. Le débat doit donc porter sur la nature des infractions, les conditions du bénéfice de la loi et les garanties accordées aux victimes.

Cette question a immédiatement provoqué une réaction politique de Gebran Bassil. Ad Diyar, le 20 août 2026, rapporte que le président du Courant patriotique libre refuse que l’amnistie puisse bénéficier aux personnes responsables de la mort de militaires, aux trafiquants de drogue et aux auteurs de crimes graves. Il annonce que son courant étudie la possibilité de contester la loi. Bassil évoque également une démarche politique visant le Premier ministre Nawaf Salam. Le dossier judiciaire devient donc un nouveau terrain d’affrontement entre l’opposition et le gouvernement.

Al Bina’, le 20 août 2026, adopte une lecture beaucoup plus politique de l’amnistie. Dans un commentaire consacré au texte, le journal dénonce ce qu’il considère comme une conception sélective de la justice. Il oppose les personnes impliquées dans la corruption, le détournement de fonds ou d’autres crimes aux individus ayant participé aux combats contre Israël ou contre des groupes armés. Cette lecture correspond à la ligne éditoriale de la publication et doit être distinguée du contenu juridique de la loi. Elle révèle néanmoins l’une des difficultés centrales du dossier : chaque camp politique tente de définir les catégories de bénéficiaires selon sa propre conception de la légitimité des actes commis.

La question est particulièrement sensible au Liban, où certains dossiers judiciaires sont liés aux conflits politiques, confessionnels et sécuritaires des dernières décennies. Une amnistie très large pourrait être présentée comme un moyen de tourner certaines pages. À l’inverse, elle pourrait être perçue comme une nouvelle manifestation d’impunité si elle bénéficiait à des auteurs de crimes graves. Les discussions du 20 août montrent donc que le débat ne peut pas être réduit à la seule situation des prisons.

Le nouveau droit des médias inquiète avocats et organisations professionnelles

Le deuxième grand dossier concerne la nouvelle loi sur les médias. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte qu’une conférence de presse a été organisée à la Maison de l’avocat à Beyrouth par le bâtonnier Imad Martinos, en présence du président du syndicat de la presse Aouni Kaaki et du président du syndicat des rédacteurs Joseph Qosseifi. Les trois responsables ne rejettent pas nécessairement l’ensemble du texte, mais soulèvent plusieurs objections importantes.

Martinos reconnaît d’abord certaines avancées. Selon lui, la nouvelle loi améliore l’organisation du secteur et contient des garanties concernant l’indépendance éditoriale des journalistes. Elle permet notamment à un journaliste de refuser qu’un texte ou une publicité lui soit attribué après modification sans son accord. Le bâtonnier relève aussi que le texte réduit la place de la sanction pénale dans plusieurs litiges liés à la publication. Il estime également que la possibilité de critiquer les responsables publics est mieux protégée dans certains cas.

Cependant, il identifie plusieurs dispositions susceptibles de produire l’effet inverse. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte qu’il critique notamment des expressions insuffisamment définies juridiquement. Des notions comme la fabrication de fausses informations, le caractère nuisible d’une information ou son caractère trompeur peuvent recevoir des interprétations différentes. Pour Martinos, une loi pénale doit au contraire définir précisément les comportements interdits. Une formulation trop large laisse une marge excessive à l’interprétation et peut fragiliser la liberté de la presse.

Le bâtonnier propose donc plusieurs modifications. Il demande notamment de supprimer certaines dispositions permettant l’emprisonnement des journalistes et de renforcer à leur place les sanctions financières. Il propose également de privilégier le droit de réponse, la rectification et la publication des corrections. Il souhaite que l’expression « crimes de publication » soit remplacée par une formulation moins pénale. Enfin, il demande un renforcement du rôle de l’autorité nationale indépendante chargée du secteur.

Aouni Kaaki va plus loin dans ses critiques. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte que le président du syndicat de la presse affirme que les professionnels ont été trompés lors du processus législatif. Selon lui, une réunion avait eu lieu avant la séance parlementaire afin d’examiner plusieurs amendements. Les représentants de la profession auraient notamment demandé la suppression des peines de prison et une meilleure organisation des sites électroniques. Ils auraient ensuite découvert que les modifications discutées n’avaient pas été intégrées comme prévu au texte adopté.

Kaaki défend le principe d’une responsabilité des journalistes, mais rejette l’emprisonnement pour les infractions liées à l’expression. Il estime que les sanctions financières offrent une réponse suffisante lorsque des abus sont établis. Il réclame également une réglementation plus claire des médias électroniques. Son argument est que les journaux, radios et télévisions sont soumis à des règles professionnelles anciennes, tandis que de nombreux sites peuvent apparaître selon des procédures beaucoup plus simples.

Joseph Qosseifi exprime lui aussi des réserves concernant l’organisation de la profession. L’une des inquiétudes porte sur la possibilité de multiplier les structures syndicales. Les représentants des organisations existantes craignent qu’une fragmentation du paysage professionnel affaiblisse leur capacité à défendre les journalistes. La controverse combine ainsi plusieurs questions distinctes : liberté d’expression, responsabilité juridique, organisation des médias numériques et représentation professionnelle.

La loi sur les médias pose la question des limites de la sanction pénale

Le cœur du débat juridique concerne la peine de prison. Les professionnels ne demandent pas l’absence de responsabilité. Ils contestent surtout l’utilisation de l’incarcération pour traiter les litiges de publication. Cette distinction apparaît clairement dans les propos rapportés par Al Sharq, le 20 août 2026. Kaaki rappelle avoir lui-même été poursuivi à plusieurs reprises et avoir payé des amendes. Il considère donc la sanction financière comme un moyen de responsabilisation, tout en estimant que la prison constitue une réponse disproportionnée à l’expression d’une opinion ou à certaines erreurs journalistiques.

Cette discussion prend une importance supplémentaire dans un environnement médiatique très polarisé. Les responsables politiques utilisent largement les médias et les plateformes numériques pour leurs confrontations. Une définition vague des infractions pourrait donc permettre de transformer des conflits politiques en procédures pénales. À l’inverse, l’absence de mécanismes efficaces de responsabilité peut faciliter la diffusion d’accusations infondées ou d’informations volontairement falsifiées.

La difficulté consiste donc à trouver une réponse proportionnée. Les propositions formulées par Martinos privilégient les mécanismes civils : droit de réponse, correction, indemnisation et sanctions financières. Cette approche permettrait de maintenir une responsabilité juridique sans faire de l’emprisonnement l’instrument principal de règlement des conflits de presse.

Le débat doit également intégrer les médias numériques. Les sites électroniques et les réseaux sociaux ont profondément transformé la circulation des informations. Les mêmes contenus peuvent être publiés par des journalistes professionnels, des médias enregistrés ou de simples comptes individuels. Une loi conçue autour des catégories traditionnelles de la presse risque donc de produire des différences difficiles à justifier.

Le dossier Adel Issa aboutit à une remise aux autorités syriennes

Les relations judiciaires entre Beyrouth et Damas connaissent également un développement important. Al Liwa’, le 20 août 2026, rapporte que les autorités syriennes ont annoncé avoir reçu du Liban l’ancien officier Adel Issa. Celui-ci avait notamment commandé la 17e division et des forces terrestres dans la région de Deir ez-Zor jusqu’en 2016.

Issa avait été arrêté par les autorités libanaises sur la base d’une procédure judiciaire. Les autorités syriennes indiquent avoir demandé son transfert en raison d’un mandat émis à son encontre pour plusieurs infractions. La coordination entre les deux pays a finalement conduit à sa remise à Damas.

Cette affaire constitue un exemple concret de la nouvelle phase des relations entre les institutions libanaises et syriennes. Pendant des années, les dossiers judiciaires entre les deux pays ont été fortement marqués par les rapports politiques. Les nouvelles autorités syriennes cherchent désormais à obtenir la remise de personnes poursuivies pour des actes commis sous l’ancien ordre politique et sécuritaire.

Pour le Liban, ces demandes posent plusieurs questions. Chaque dossier doit être traité selon sa situation juridique propre. Les autorités doivent vérifier l’existence des mandats, la nationalité de la personne concernée, les infractions reprochées et les garanties applicables. La coopération avec Damas ne peut donc être automatique. Elle doit passer par les procédures judiciaires.

Le sort d’Ashraf Dabbour soulève une question différente

Nahar, le 20 août 2026, s’intéresse de son côté au cas de l’ancien ambassadeur palestinien Ashraf Dabbour. La publication rapporte que son dossier a attiré l’attention après la remise d’Adel Issa à la Syrie. La question posée est de savoir si Dabbour pourrait lui aussi être transféré, cette fois vers l’Autorité palestinienne.

Le dossier présente toutefois des caractéristiques différentes. Selon les sources judiciaires citées par Nahar, le 20 août 2026, Dabbour dispose d’un statut lié à son origine palestinienne au Liban mais possède également un passeport palestinien comportant un numéro national. La question de son statut juridique doit donc être examinée avec précision. Sa famille a chargé un avocat de défendre ses intérêts et aurait entrepris des démarches afin qu’il puisse rester au Liban.

La publication rapporte également que Walid Joumblatt s’est intéressé à son cas et que Nabih Berri aurait exprimé des réserves concernant un transfert rapide. Ces interventions donnent au dossier une dimension politique. Cependant, la décision finale doit dépendre des procédures judiciaires et des obligations applicables aux autorités libanaises.

L’affaire illustre les difficultés auxquelles la justice peut être confrontée lorsqu’un dossier pénal possède une forte dimension diplomatique. Une demande de remise formulée par une autorité étrangère ne suffit pas nécessairement à déterminer l’issue. Les droits de la personne concernée et son statut doivent être pris en compte.

La lutte contre la corruption reste présente dans l’agenda de la présidence

La corruption apparaît également dans l’actualité judiciaire du jour. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte que Joseph Aoun a reçu le directeur général de la Sûreté de l’État, Edgar Lawandos. Celui-ci lui a présenté les opérations menées par son service dans le domaine de la lutte contre la corruption au sein des administrations publiques.

Les sources disponibles ne donnent toutefois pas, à cette occasion, une liste détaillée de nouvelles affaires ou de responsables poursuivis. Il faut donc éviter d’attribuer à cette rencontre des résultats judiciaires qui ne sont pas établis. Elle montre néanmoins que la présidence souhaite maintenir le thème de la lutte contre la corruption dans son agenda institutionnel.

Cette question possède une importance particulière au moment où le Liban cherche des financements étrangers. Les bailleurs et investisseurs accordent une attention directe au fonctionnement des institutions, aux mécanismes de contrôle et à la transparence de l’utilisation des fonds. La lutte contre la corruption devient ainsi à la fois un dossier judiciaire et une condition de crédibilité économique.

Les dossiers du 20 août mettent finalement en évidence plusieurs conceptions de la justice qui se croisent. L’amnistie pose la question de la frontière entre clémence et impunité. La loi sur les médias oblige à définir la limite entre responsabilité et protection de la liberté d’expression. Les dossiers Adel Issa et Ashraf Dabbour interrogent les règles applicables aux transferts vers des autorités étrangères. La lutte contre la corruption renvoie enfin à la capacité de l’État à contrôler sa propre administration. Dans chacun de ces dossiers, l’enjeu central reste le même : faire fonctionner les institutions selon des règles prévisibles, plutôt que selon les seuls rapports de force politiques.

Société : guerre, déplacement et fragilisation des services publics pèsent sur la vie quotidienne

Dans la Bekaa, le retour des familles ne signifie pas la fin du déplacement

Les conséquences sociales de la guerre dépassent largement les zones où se déroulent directement les combats. Ad Diyar, le 20 août 2026, consacre un reportage à la Bekaa et décrit une région dont les équilibres ont été bouleversés par les déplacements de population, les difficultés économiques et la pression sur les services de santé. Cette vaste région agricole de l’est du Liban était déjà confrontée à plusieurs crises. Le journal cite l’effondrement économique, le sous-financement des structures médicales, les insuffisances des réseaux d’eau et d’assainissement ainsi que la présence prolongée de réfugiés syriens. La guerre a ajouté une nouvelle couche de difficultés à cet ensemble déjà fragile.

Selon Ad Diyar, le 20 août 2026, les déplacements vers la Bekaa se sont fortement accélérés après l’intensification des bombardements israéliens à partir du 2 mars. Des familles contraintes de quitter leurs logements ont rejoint différentes parties de la région. Le nombre de déplacés recensés dans la province aurait atteint un sommet en avril avec 52 935 personnes hébergées dans des centres collectifs ou au sein de la population. Cette arrivée a accru la pression sur des communautés qui disposaient déjà de ressources limitées.

Une partie des familles a depuis commencé à rentrer. Pourtant, le retour ne signifie pas nécessairement un retour à la normale. Certaines retrouvent des habitations ou des infrastructures endommagées. D’autres continuent à rencontrer des difficultés pour accéder aux soins. Ad Diyar, le 20 août 2026, décrit des situations très diverses. Certaines familles louent les logements qu’elles peuvent encore payer. D’autres vivent dans des centres collectifs. D’autres encore retournent dans des maisons familiales qu’elles avaient quittées depuis plusieurs années.

La fin du déplacement physique ne met donc pas automatiquement fin à la précarité. Pour de nombreuses familles, elle ouvre une nouvelle période. Il faut réparer le logement, retrouver une source de revenus et payer les soins. L’absence d’assurance médicale aggrave la situation. Le reportage insiste sur cette transformation : l’urgence du départ a laissé place à une reconstruction lente, souvent menée sans ressources suffisantes.

La pression touche également les réfugiés syriens présents dans la région. Ils vivent dans un environnement où l’aide doit désormais répondre simultanément aux besoins des réfugiés, des déplacés libanais, des habitants pauvres et des familles revenues dans leurs villages. Les catégories traditionnellement séparées par les dispositifs d’aide se retrouvent ainsi confrontées à des problèmes proches : logement précaire, difficulté d’accès aux soins, manque de revenus et hausse des besoins essentiels.

La santé devient l’un des principaux obstacles au retour à une vie normale

La situation sanitaire occupe une place centrale dans le reportage d’Ad Diyar, le 20 août 2026. Amr Ibrahim, coordinateur d’un projet de Médecins sans frontières dans la Bekaa, explique que les habitants subissent les effets combinés de la crise économique chronique, du conflit armé et de l’instabilité. Les déplacés, les réfugiés et les populations les plus défavorisées figurent parmi les groupes les plus exposés. Beaucoup vivent dans des logements surpeuplés et disposent d’un accès limité aux structures médicales.

Médecins sans frontières maintient plusieurs dispositifs dans la région. L’organisation gère notamment un centre de soins primaires à Hermel ainsi qu’une clinique mobile. Des équipes se déplacent également dans différentes zones de la Bekaa afin d’atteindre les habitants qui ne peuvent pas facilement rejoindre un établissement de santé.

Depuis le 2 mars, l’intervention a également concerné les personnes déplacées. Ad Diyar, le 20 août 2026, rapporte que les équipes ont fourni des biens essentiels, réparé des installations d’eau et d’assainissement, distribué de l’eau et du carburant et organisé des consultations par l’intermédiaire de cliniques mobiles. Les chiffres publiés donnent une mesure concrète des besoins. L’organisation indique avoir distribué 1 796 ensembles d’hygiène, 1 020 couvertures, 962 matelas et 32 ensembles de nettoyage. Elle a également fourni 109 691 litres d’eau potable, 929 000 litres d’eau et 31 200 litres de carburant.

Ces données montrent que la crise sanitaire ne se limite pas aux traitements médicaux. L’accès à l’eau, l’hygiène, le chauffage et les conditions de logement influencent directement l’état de santé. Dans un centre collectif ou un logement surpeuplé, une panne du réseau d’eau peut rapidement devenir un problème sanitaire. La réponse humanitaire doit donc couvrir plusieurs besoins à la fois.

L’organisation explique avoir progressivement adapté son intervention. Les premières opérations étaient centrées sur l’urgence liée au déplacement. Elles ont ensuite évolué vers des soins de plus longue durée, des cliniques mobiles, un soutien aux hôpitaux et des orientations vers des traitements spécialisés. Cette évolution traduit un changement important. La crise n’est plus seulement considérée comme une urgence temporaire. Elle risque de produire des besoins durables.

Le reportage d’Ad Diyar, le 20 août 2026, souligne ainsi que la Bekaa a en partie disparu des principaux titres de l’actualité alors que les effets de la guerre continuent d’organiser la vie quotidienne. Pour certaines familles, le danger immédiat a diminué. Mais la reconstruction des logements, la reprise du travail et l’accès aux soins peuvent devenir des difficultés beaucoup plus longues.

L’Université libanaise menacée par un nouveau mouvement social

Les tensions sociales touchent également l’enseignement public. Nahar, le 20 août 2026, rapporte que les enseignants rémunérés à l’heure à l’Université libanaise menacent d’engager une grève générale à partir du 1er septembre. Leur comité rappelle qu’un délai de six mois s’est écoulé depuis une décision du Conseil des ministres du 16 février 2026 concernant la poursuite du dossier de titularisation des enseignants contractuels.

Selon le comité, la première étape devait commencer au début du mois de septembre. Pourtant, les noms concernés n’auraient toujours pas été approuvés. Les enseignants demandent donc au gouvernement d’exécuter une décision déjà prise. Ils préviennent qu’en l’absence de règlement avant le 1er septembre, ils cesseront le travail.

Cette menace intervient à un moment particulièrement sensible. L’Université libanaise reste l’établissement public central pour les étudiants qui ne peuvent pas supporter les frais des universités privées. Un conflit prolongé avec les enseignants contractuels pourrait donc avoir des conséquences bien au-delà des seuls salariés concernés. Il toucherait directement les étudiants et les familles qui dépendent de l’enseignement public.

La situation montre aussi les difficultés de l’État à transformer ses décisions administratives en mesures concrètes. Les enseignants ne réclament pas, selon leur déclaration rapportée par Nahar, le 20 août 2026, l’ouverture d’un nouveau dossier. Ils demandent l’application d’une décision déjà adoptée. Le retard alimente donc une défiance supplémentaire envers la capacité de l’administration à respecter ses propres calendriers.

L’enseignement professionnel connaît simultanément une perturbation. Nahar, le 20 août 2026, annonce le report des examens officiels destinés aux candidats libres. Cette décision fait suite à un arrêt du Conseil d’État du 19 août suspendant l’application d’une circulaire de la direction générale de l’enseignement professionnel et technique. Les examens sont reportés jusqu’à une nouvelle décision judiciaire ou à une intervention du Parlement.

Ces deux dossiers illustrent la fragilité du calendrier éducatif. D’un côté, un conflit social menace l’Université libanaise. De l’autre, une décision judiciaire entraîne le report d’examens officiels. Pour les étudiants et leurs familles, l’incertitude institutionnelle devient une difficulté supplémentaire dans un contexte déjà marqué par la crise économique et la guerre.

Les réfugiés palestiniens confrontés au coût des études et aux restrictions professionnelles

Al 3arabi Al Jadid, le 20 août 2026, aborde une autre dimension de l’accès à l’éducation au Liban : les difficultés rencontrées par les jeunes Palestiniens vivant dans les camps. Des familles interrogées par le journal expliquent que l’enseignement supérieur est devenu de plus en plus difficile à financer. La diminution des possibilités de bourses fragilise particulièrement les étudiants issus de foyers modestes.

Une mère interrogée explique que sa fille souhaitait poursuivre ses études à l’étranger grâce à une bourse. Faute de possibilité suffisante, elle a finalement dû s’inscrire à l’Université libanaise. Le témoignage souligne également les obstacles rencontrés dans certaines spécialités et sur le marché du travail. Pour les familles, le problème ne se termine donc pas avec l’obtention d’un diplôme.

Selon Al 3arabi Al Jadid, le 20 août 2026, les restrictions professionnelles imposées aux Palestiniens réduisent les possibilités d’utiliser certaines qualifications. Des jeunes diplômés peuvent ainsi se retrouver dans des emplois sans rapport avec leur formation. Le journal cite l’exemple de diplômés contraints d’accepter des activités comme la livraison de commandes.

Cette situation crée un cercle difficile. Les familles investissent dans des études qu’elles ont déjà du mal à financer. Une fois le diplôme obtenu, l’accès à certaines professions reste limité. Le rendement social de l’éducation s’en trouve affaibli. Pourtant, les familles continuent à considérer les études comme l’un des principaux moyens d’améliorer l’avenir des jeunes.

La situation de l’Université libanaise prend ici une importance supplémentaire. Elle ne concerne pas seulement les étudiants libanais. Elle représente également une solution essentielle pour une partie des étudiants palestiniens dont les familles ne disposent pas des moyens nécessaires pour financer un cursus privé ou étranger.

Autour de l’aéroport, la fermeture des abattoirs inquiète des milliers de familles

Un autre conflit social apparaît autour de l’aéroport international de Beyrouth. Al Akhbar, le 20 août 2026, traite de la décision visant des abattoirs et des élevages situés autour de l’aéroport. Les autorités invoquent les risques provoqués par les oiseaux pour la sécurité des avions. Le journal souligne toutefois les conséquences possibles pour les familles vivant directement ou indirectement de ces activités.

Le débat porte d’abord sur l’origine du problème. Selon une étude d’une société française citée par Al Akhbar, le 20 août 2026, les abattoirs et les élevages ne représenteraient qu’environ 20 % des sources d’odeurs susceptibles d’attirer les oiseaux. La part principale proviendrait de la décharge de Costa Brava et de l’embouchure du fleuve Ghadir. Le journal rapproche cette analyse d’une étude menée en 2017 par le spécialiste Ghassan Ramadan Jaradi, qui avait lui aussi identifié ces secteurs comme des zones importantes de rassemblement d’oiseaux.

Le ministre de l’Agriculture indique, selon Al Akhbar, le 20 août 2026, que la majorité des abattoirs et exploitations respectent les normes et travaillent dans un cadre légal. La fermeture soulève donc une question de proportion. Les exigences de sécurité aérienne sont incontestables, mais les professionnels demandent que les décisions soient fondées sur une étude complète des causes et accompagnées de solutions pour les activités concernées.

L’impact social peut être important. Les élevages, abattoirs et commerces liés à cette filière font vivre des familles et des salariés. Une fermeture sans relocalisation ou compensation peut supprimer rapidement leurs revenus. Le dossier oppose ainsi deux impératifs publics : protéger la sécurité des vols et préserver les moyens de subsistance des populations concernées.

Le secteur touristique mesure les effets sociaux d’un été marqué par la guerre

La guerre modifie également les habitudes des Libanais de la diaspora. Al Sharq, le 20 août 2026, rapporte les estimations de Pierre Achkar, président de la Fédération des syndicats touristiques et du syndicat des hôteliers. Selon lui, les recettes du secteur touristique en 2026 atteindraient environ la moitié de celles enregistrées l’année précédente.

Achkar attribue cette baisse principalement aux conséquences de la guerre et aux bombardements qui ont touché Beyrouth en avril. Il affirme, en se fondant sur les données des agences de voyages, que plus de la moitié des expatriés libanais installés notamment aux États-Unis, en Australie, au Canada et au Brésil auraient annulé leurs réservations.

Le mouvement aurait commencé à s’améliorer tardivement, autour du 15 juillet. Une partie des expatriés aurait finalement choisi de venir au Liban. Toutefois, cette reprise est arrivée trop tard pour compenser les pertes du début de saison. La plupart des expatriés repartent avant septembre afin de préparer la rentrée scolaire dans leur pays de résidence.

Au-delà des recettes touristiques, cette baisse possède une dimension sociale. Les visites estivales de la diaspora alimentent de nombreuses activités : hôtels, restaurants, commerces, transports et services. Elles permettent aussi à certaines familles de recevoir directement un soutien financier de leurs proches vivant à l’étranger. Une saison écourtée réduit donc les revenus d’un ensemble beaucoup plus large que le seul secteur hôtelier.

Les informations sociales du 20 août dessinent ainsi une crise diffuse. Dans la Bekaa, les familles tentent de reconstruire leur quotidien après le déplacement. Dans l’enseignement, enseignants et étudiants subissent les retards administratifs et les incertitudes judiciaires. Dans les camps palestiniens, le coût des études et les restrictions professionnelles réduisent les perspectives des jeunes. Autour de l’aéroport, des familles craignent de perdre leur activité au nom d’une mesure de sécurité contestée dans ses modalités. Dans le tourisme, la guerre réduit la présence des expatriés et les revenus qui l’accompagnent. La baisse de l’intensité des combats dans certaines zones ne signifie donc pas la disparition de leurs conséquences : celles-ci se déplacent vers le logement, la santé, l’éducation, le travail et les revenus.

Culture : le patrimoine du Sud entre en état d’urgence tandis que la musique et la littérature maintiennent leurs espaces

Les forteresses de Jabal Amel deviennent un dossier culturel international

La protection du patrimoine du Liban-Sud domine l’actualité culturelle libanaise du 20 août 2026. La visite à Beyrouth de Khaled El-Enany, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, donne une dimension internationale à un dossier jusque-là largement associé aux conséquences militaires de la guerre. Selon Al Quds, le 20 août 2026, l’organisation a décidé d’inscrire cinq forteresses de Jabal Amel sur la liste du patrimoine mondial en péril. Il s’agit des forteresses de Beaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa et Chamaa. Khaled El-Enany a remis au président Joseph Aoun le document attestant cette inscription. La décision reconnaît la valeur exceptionnelle d’un ensemble de sites qui témoignent de plusieurs siècles d’histoire du Sud. Elle constate aussi que leur conservation est désormais exposée à des menaces suffisamment sérieuses pour justifier un mécanisme international de protection.

Joseph Aoun présente cette inscription comme une reconnaissance qui engage également la communauté internationale. Selon Ad Diyar, le 20 août 2026, le président estime que ces forteresses ne constituent pas seulement un patrimoine local. Elles appartiennent aussi au patrimoine de l’humanité. Il demande donc que les mécanismes de protection et de financement associés à l’inscription soient activés. Cette demande prend une importance particulière dans une région où les opérations militaires continuent. La protection patrimoniale ne peut pas être dissociée de la sécurité des territoires où se trouvent les monuments.

La visite de Khaled El-Enany ne s’est pas limitée au palais présidentiel. Il a également rencontré Nabih Berri et Nawaf Salam. Selon Al Sharq, le 20 août 2026, les discussions avec les autorités libanaises ont porté sur les programmes de protection des sites archéologiques, culturels et patrimoniaux, en particulier ceux qui sont menacés par les attaques israéliennes. Avec le Premier ministre, les échanges ont été élargis à l’éducation, aux sciences, à la technologie, aux médias et à la sécurité des journalistes. Cette extension montre que la coopération culturelle est envisagée comme une politique publique et non comme une simple intervention sur quelques monuments.

Le ministre de la Culture Ghassan Salamé résume l’enjeu par une formule rapportée par Al Sharq, le 20 août 2026 : une attaque contre le patrimoine ne vise pas uniquement la pierre, mais aussi la mémoire des habitants et l’histoire du pays. Cette conception donne au patrimoine une fonction sociale. Une forteresse n’est pas seulement un objet architectural ancien. Elle appartient au paysage quotidien des habitants, à l’histoire locale et à la manière dont une région construit son identité.

Une convention a d’ailleurs été signée entre le gouvernement libanais et l’organisation internationale. Elle doit créer un cadre institutionnel durable pour la coopération dans les domaines concernés. Ghassan Salamé rappelle à cette occasion un épisode historique : la conférence générale de l’organisation tenue à Beyrouth en 1948, durant laquelle l’arabe avait été adopté comme langue de travail. Cette référence inscrit la coopération actuelle dans une relation ancienne entre le Liban et l’institution internationale.

Protéger le patrimoine quand la guerre continue autour des monuments

L’inscription des forteresses de Jabal Amel intervient dans une situation inhabituelle. Il ne s’agit pas seulement de restaurer des monuments endommagés par le temps. Les sites se trouvent dans une région encore exposée à des opérations militaires. Selon Al 3arabi Al Jadid, le 20 août 2026, les combats et incursions israéliennes se poursuivent dans plusieurs secteurs du Sud au moment même où la protection des cinq forteresses est annoncée. La question culturelle est donc directement liée au déroulement de la guerre.

Cette situation change les priorités de la conservation. Avant de restaurer un monument, il faut pouvoir y accéder. Avant d’organiser des travaux, il faut évaluer les dégâts. Il faut ensuite s’assurer que les équipes peuvent intervenir sans danger. Enfin, une restauration durable suppose que les attaques ne provoquent pas de nouvelles destructions. La protection internationale peut faciliter le financement et attirer l’attention sur les sites. Elle ne remplace toutefois pas la sécurité nécessaire sur le terrain.

La décision internationale offre néanmoins au Liban un instrument supplémentaire. Elle permet de documenter plus précisément l’état des sites et de mobiliser des compétences spécialisées. Khaled El-Enany indique, selon Al Quds, le 20 août 2026, que le bureau régional de l’organisation à Beyrouth compte une trentaine de collaborateurs spécialisés dans les différents domaines relevant de ses missions. Cette présence locale peut faciliter le suivi des monuments et la préparation des programmes de restauration.

Le dossier des forteresses soulève aussi une question plus large sur le patrimoine du Sud. Les monuments majeurs bénéficient d’une visibilité internationale. Mais les villages possèdent également des maisons anciennes, des lieux religieux, des paysages culturels et des traces historiques qui peuvent disparaître sans bénéficier du même niveau de protection. Les destructions liées à la guerre peuvent donc affecter une mémoire beaucoup plus vaste que celle des seuls monuments classés.

L’attention accordée aux forteresses peut servir de point de départ à un inventaire plus large des dommages. Les sources du 20 août ne fournissent cependant pas de bilan exhaustif de l’ensemble des sites culturels touchés. Il serait donc excessif d’avancer un chiffre global. Ce qui est établi est l’existence d’une reconnaissance internationale du danger pesant sur cinq sites majeurs et la volonté du gouvernement de transformer cette reconnaissance en mécanismes de protection.

À Batroun, Hiba Al Kawas défend la musique comme forme de continuité

L’activité culturelle ne se limite pas au patrimoine menacé. La musique conserve une place dans la vie publique malgré la guerre et la crise économique. Al Liwa’, le 20 août 2026, rapporte les déclarations de Hiba Al Kawas, présidente du Conservatoire national supérieur de musique, lors d’un événement à Batroun. Elle présente le concert comme un acte de volonté dans un pays confronté aux guerres, aux crises économiques et aux difficultés institutionnelles.

Hiba Al Kawas explique que le caractère exceptionnel de la soirée ne vient pas uniquement de la musique. Il vient aussi du fait qu’elle se déroule dans une ville capable, selon elle, de maintenir une dynamique collective malgré les crises. Elle souligne le rôle de la volonté locale et de la coopération entre les acteurs d’une même ville. Son discours dépasse donc la seule programmation musicale. Il associe la culture à la capacité d’une communauté de préserver une vie publique et de continuer à produire des événements.

Le choix de Batroun est significatif. La ville a développé depuis plusieurs années une activité touristique et culturelle qui repose sur son patrimoine urbain, ses lieux de spectacle et son attractivité estivale. Dans le contexte de 2026, maintenir des manifestations culturelles possède aussi une dimension économique. Les concerts attirent un public, soutiennent les restaurants et les commerces et contribuent à préserver une activité touristique fragilisée par la guerre.

Le discours de Hiba Al Kawas insiste toutefois davantage sur la fonction symbolique de la musique. Elle affirme qu’il reste possible de produire de la musique au Liban même dans une période de guerre et d’effondrement économique. Cette idée rejoint, sous une autre forme, le débat sur les forteresses de Jabal Amel. Dans les deux cas, la culture est présentée comme un élément qui doit survivre à la crise. D’un côté, il faut préserver les traces du passé. De l’autre, il faut continuer à produire des œuvres et des événements au présent.

Cette continuité est également importante pour les artistes et les institutions. Une interruption prolongée des concerts ne touche pas uniquement le public. Elle fragilise les musiciens, les techniciens et l’ensemble des métiers qui dépendent du spectacle. Maintenir une programmation permet donc de préserver des compétences et des réseaux professionnels qui seraient difficiles à reconstruire après plusieurs années d’arrêt.

Chawki Abdel Amir veut opposer la culture arabe aux discours de rejet

Nahar, le 20 août 2026, consacre un long entretien au poète Chawki Abdel Amir, directeur de l’Institut du monde arabe à Paris, à l’occasion de son passage à Beyrouth. L’entretien porte sur le rôle de l’institution, sur la langue arabe et sur la progression en Europe de courants politiques hostiles aux populations arabes.

Chawki Abdel Amir explique avoir alerté les ambassadeurs arabes à Paris sur la progression de l’extrême droite française. Il relève que le Parlement français compte désormais, selon son décompte, 143 députés qu’il décrit comme hostiles aux Arabes, alors qu’un seul parlementaire de cette tendance était présent lors de la création de l’Institut du monde arabe il y a quarante ans. Pour lui, la réponse doit passer par une meilleure connaissance de la culture arabe.

Le directeur de l’Institut refuse donc de réduire la confrontation à une bataille strictement politique. Il considère que la présentation du patrimoine, de la création et de l’histoire arabes peut combattre les représentations simplifiées ou hostiles. Les ambassades et différents centres culturels jouent un rôle dans ce domaine, mais il décrit l’Institut du monde arabe comme la principale institution culturelle arabe soutenue par la France.

Son passage à Beyrouth possède aussi une dimension personnelle. Nahar, le 20 août 2026, rappelle ses liens anciens avec la capitale libanaise et avec son milieu culturel. Le poète revient régulièrement au Liban et évoque une relation remontant notamment à Ghassan Tueni. Cette trajectoire illustre le rôle historique de Beyrouth comme espace de circulation des écrivains, éditeurs et intellectuels arabes.

Le débat soulevé par Chawki Abdel Amir dépasse ainsi le cadre français. Il concerne la capacité des institutions culturelles arabes à présenter une image complexe de leurs sociétés dans un environnement politique de plus en plus polarisé. La culture est ici pensée comme un moyen de connaissance et de dialogue, mais aussi comme une réponse à des discours de rejet.

Cinéma et poésie : un agenda culturel tourné vers la mémoire

L’agenda des prochains jours comporte également plusieurs rendez-vous directement liés à la mémoire du Liban et de la région. Une annonce publiée dans Al Akhbar, le 20 août 2026, signale la projection du documentaire « Mabrouk al-Tahrir » de Dalia Fathallah le lundi 24 août à 19 heures à la Bibliothèque publique de la municipalité de Beyrouth, à Monnot. La projection est organisée par le Club pour tous en coopération avec l’association Assabil et doit être suivie d’une discussion avec la réalisatrice.

Le documentaire revient sur la vie des villages frontaliers du Sud après le retrait israélien. Il interroge la manière dont l’occupation a marqué le quotidien des habitants et ce qui a changé après la libération. Sa programmation en août 2026 lui donne une résonance particulière. Le Sud est de nouveau au centre d’une guerre, d’occupations territoriales et de discussions sur le retour des habitants. Un film consacré à la mémoire d’un précédent retrait entre ainsi directement en dialogue avec l’actualité.

La même édition d’Al Akhbar, le 20 août 2026, annonce pour le samedi 22 août à Tripoli un festival poétique intitulé « La poésie, notre dernière tente ». Organisé par le club de lecture Qaf, il marque le cinquante-quatrième anniversaire de l’assassinat de Ghassan Kanafani et commémore également Mahmoud Darwich. La soirée doit associer leur mémoire à des lectures poétiques contemporaines.

Le choix de ces deux figures relie littérature et mémoire palestinienne. Kanafani reste associé à une œuvre littéraire profondément marquée par l’exil et la question palestinienne. Darwich occupe une place centrale dans la poésie arabe contemporaine. Leur présence commune dans un événement organisé à Tripoli montre que la scène culturelle libanaise continue d’entretenir un lien étroit avec les grandes références littéraires palestiniennes.

Ces manifestations donnent aussi à l’agenda culturel une cohérence particulière. Le patrimoine architectural du Sud est placé sous protection internationale. Un documentaire revient sur la mémoire de l’occupation et de la libération. Un festival poétique travaille la mémoire palestinienne. À Batroun, la musique est présentée comme une manière de maintenir la vie collective. La culture libanaise du 20 août 2026 apparaît ainsi moins dominée par une logique de divertissement que par une interrogation sur la mémoire, la continuité et la capacité des institutions à préserver des espaces de création dans un pays encore soumis à la guerre.