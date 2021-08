Un groupe de bénévoles s’est réuni sous le nom de “LAMBA Youth Factory” dans le but principal de mettre en avant les idées et initiatives des jeunes libanais. “Lamba” veut dire lampe en libanais, et fait justement référence aux idées fraîches qui émergent des jeunes libanais et qui méritent souvent qu’on s’y attarde.

Le domaine artistique est souvent l’un des premiers secteurs qui subit la crise économique. Largement atteint par les crises que traverse le Liban, Lamba Youth Factory souhaite jouer le rôle de facilitateur ou de lien entre les jeunes étudiants et les professionnels, ouvrant la porte à d’éventuelles opportunités et collaborations fructueuses dans le futur.

La mode

Pour leur première activité, un défilé de mode et une exposition seront organisés pour les étudiants en mode qui n’ont pas eu l’occasion de présenter leurs créations au cours de ces deux dernières années, notamment suite aux restrictions sanitaires. Ils seront entourés et accompagnés de professionnels de la mode qui eux-mêmes exposeront leurs créations.

Cette exposition de projets de fin d’études est baptisée la « Batroun Fashion Week » et mettra en avant les étudiants des formations de styliste – designer, styliste – modéliste et fashion design. Leurs projets seront exposés tout au long du weekend les 6, 7 et 8 aout au Diaspora Village à Batroun.

Les collections comporteront des silhouettes, sur des thématiques personnelles, propres à chaque élève. Elles défileront le vendredi 6 Aout à 18h30, toujours au sein du Diaspora Village à Batroun.

Lamba Youth Factory espère ainsi offrir une première expérience hors cadre universitaire aux jeunes étudiants, les poussant à sortir du contexte habituel de la critique dans lequel ils ont été bercés depuis leur début artistique. Ils réfléchiront davantage à la confrontation du public face à leurs œuvres, à l’interaction qui sera liée à la proximité d’une œuvre différente de la leur, de même qu’à l’expérience qu’ils susciteront auprès d’un public qui ne connaît pas leurs parcours.

Lamba Youth Factory appelle les Libanais à faire le déplacement afin de soutenir ces nouveaux créateurs de mode. Cela augmentera leurs chances d’être reconnus et exposés.

Il compte aussi sur vos mots et vos encouragements pour permettre aux jeunes de percer dans ce domaine et de garder foi en notre pays.

Le programme des 6, 7 et 8 aout

L’exposition a lieu les 3 jours de 18h à 22h. De jeunes musiciens animeront chacune des soirées, avec chacun leur style particulier.La très attendue “Fashion show” aura lieu le vendredi 6 aout de 18h30 à 19h30.

Prochaines étapes, l’art plastique et les photographies

Lamba Youth Factory ne compte pas s’arrêter là. Il annonce déjà d’autres évènements basés sur le même principe de la coopération entre jeunes étudiants et professionnels. L’art plastique, la peinture et la photographie seront mis à l’honneur prochainement.

