Trump, Netanyahou et la géopolitique du chaos

- Advertisement -

Une diplomatie de rupture : Israël, Gaza, et l’équilibre régional

Depuis son retour à la présidence des États-Unis, Donald Trump a réaffirmé sa politique d’alignement total sur Israël. Ce positionnement radical a conduit à une escalade des tensions dans la région, en particulier après les récents bombardements sur Gaza. Trump, lors de son sommet avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, a évoqué des « mesures innovantes » pour garantir la sécurité d’Israël à long terme, tout en minimisant l’importance des accords négociés sous l’administration précédente​.

L’objectif central de l’administration Trump est de remodeler l’ordre stratégique au Moyen-Orient. Lors de discussions bilatérales, Trump et Netanyahou ont proposé une politique basée sur la « séparation physique des populations », rappelant l’initiative controversée de « migration volontaire » des Palestiniens, déjà évoquée par Trump lors de son premier mandat​. Cette idée, bien que rejetée par la communauté internationale, demeure un axe fondamental de la stratégie israélo-américaine actuelle, notamment pour vider Gaza d’une partie de sa population et limiter l’influence du Hamas.

Une confrontation directe avec la Chine : la guerre commerciale relancée

En parallèle, Trump a également relancé sa guerre commerciale avec la Chine, adoptant une série de mesures protectionnistes qui ont immédiatement déclenché des représailles économiques. Le président américain a ordonné une augmentation des tarifs douaniers sur les importations chinoises, ciblant particulièrement les secteurs technologiques, énergétiques et automobiles​.

La réponse de Pékin ne s’est pas fait attendre. En quelques heures, la Chine a annoncé une augmentation similaire des tarifs douaniers sur les importations américaines, y compris les matières premières énergétiques et les produits électroniques​. Cette escalade pourrait exacerber les tensions économiques mondiales, avec des répercussions directes sur les marchés financiers et sur la croissance globale.

La situation est d’autant plus préoccupante que les relations sino-américaines sont déjà fragilisées par les rivalités géopolitiques en mer de Chine méridionale et les tensions autour de Taiwan. Le retour de Trump au pouvoir a ainsi réactivé les divisions stratégiques, renforçant le risque d’un affrontement direct dans la région Asie-Pacifique​.

Un axe États-Unis-Israël renforcé : Vers une politique d’annexion déguisée

Sur le plan régional, Trump et Netanyahou ont discuté de la possibilité de relancer les Accords d’Abraham, mais cette fois avec une intégration renforcée de l’Arabie saoudite, un projet ambitieux qui pourrait changer l’équilibre des forces dans le Golfe. Toutefois, cet objectif dépend de la capacité de l’administration Trump à maintenir la paix fragile à Gaza, ce qui semble de plus en plus incertain​.

Les politiques israélo-américaines récentes visent également à affaiblir durablement le Hamas, par des moyens militaires et économiques, tout en renforçant la mainmise d’Israël sur Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Cette stratégie, qualifiée par certains analystes de « politique d’annexion déguisée », risque de mettre fin à toute perspective de solution à deux États, une solution pourtant soutenue par une grande partie de la communauté internationale​.

Une Amérique de plus en plus isolée sur la scène internationale

Alors que Trump poursuit sa diplomatie agressive, de nombreux alliés traditionnels des États-Unis, notamment en Europe, s’inquiètent des conséquences à long terme de ses décisions. L’OTAN, déjà affaiblie par les critiques de Trump sur le partage des dépenses militaires, pourrait voir ses divisions internes s’aggraver, au moment même où la Russie multiplie les provocations en Europe de l’Est​.

La confrontation entre les États-Unis et la Chine, la guerre commerciale et le soutien inconditionnel à Israël pourraient isoler davantage Washington sur la scène internationale, au moment où d’autres puissances, notamment la Chine et la Russie, cherchent à renforcer leurs alliances stratégiques en Asie, en Afrique et en Amérique latine​.

Un monde polarisé et à risque

Le retour de Trump au pouvoir marque donc une nouvelle ère de tensions globales, avec une polarisation accrue entre les grandes puissances. La diplomatie unilatérale américaine, combinée à une rhétorique protectionniste et anti-multilatérale, risque d’affaiblir encore plus les institutions internationales comme l’ONU, l’OMC et l’OTAN, créant un vide stratégique que d’autres puissances pourraient chercher à combler​.