Accords d’Abraham : les coulisses d’une nouvelle donne israélo-arabe en Syrie

- Advertisement -

Les Émirats à la manœuvre : ambitions régionales et sécurité conditionnelle

Des informations rapportées le 8 juillet 2025 indiquent que les Émirats arabes unis mèneraient des négociations discrètes visant à rapprocher la Syrie des accords d’Abraham, en vigueur depuis 2020 entre Israël et plusieurs États arabes. Ce processus, coordonné depuis Abou Dhabi, reposerait sur un échange stratégique : en contrepartie d’un engagement syrien à limiter l’influence militaire et politique de l’Iran, les Émirats proposeraient un paquet de garanties économiques et de sécurité à Damas.

Ces garanties incluraient la réhabilitation des infrastructures énergétiques syriennes, la levée progressive de certaines sanctions économiques arabes, ainsi qu’un soutien aux institutions sécuritaires syriennes dans la lutte contre les groupes transfrontaliers. L’objectif implicite de cette diplomatie parallèle serait d’aligner la Syrie sur une architecture sécuritaire régionale dans laquelle l’Iran serait marginalisé au profit d’un axe emmené par les monarchies du Golfe et Israël.

Une diplomatie silencieuse : vers un sommet tripartite ?

Selon les mêmes sources, les préparatifs d’un sommet tripartite entre la Syrie, Israël et les Émirats arabes unis seraient en cours. Ce sommet, qui pourrait se tenir à Abou Dhabi dans les prochaines semaines, constituerait un précédent historique. Bien que non confirmée officiellement, cette hypothèse alimente les spéculations sur un basculement diplomatique majeur dans la région.

La nature confidentielle de ces discussions s’explique par les risques politiques qu’elles comportent pour toutes les parties. Pour Damas, il s’agit d’éviter une rupture frontale avec les groupes et États alliés de l’ancien régime. Pour Tel-Aviv, l’enjeu est de construire une stratégie d’intégration sans ouvrir une nouvelle ligne de conflit. Quant aux Émirats, ils cherchent à consolider leur rôle de médiateur incontournable, tout en s’inscrivant dans une logique d’équilibre régional.

Donald Trump, promoteur d’un nouveau pacte de sécurité régionale

Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis en janvier 2025 a accéléré les efforts en faveur d’une normalisation régionale étendue. Le président américain aurait chargé plusieurs émissaires d’explorer les possibilités de rapprochement entre Israël et les États arabes encore en retrait des accords d’Abraham. La Syrie, et dans une moindre mesure le Liban, figureraient en tête de liste de ces démarches.

La stratégie de l’administration américaine repose sur l’idée qu’un pacte de sécurité régional, incluant des engagements de non-agression et de coopération antiterroriste, permettrait de neutraliser les foyers de tension persistants. Ce pacte viserait aussi à contenir l’influence iranienne et à offrir des garanties mutuelles entre Israël et ses voisins arabes.

Chute d’Assad et recomposition syrienne

La dynamique actuelle s’inscrit dans le contexte de la chute du régime de Bachar al-Assad à la fin de l’année 2024. Depuis cette transition, la Syrie est dirigée par Ahmed Al-Shara, ancien haut fonctionnaire devenu président à la suite d’un accord de transition. Cette évolution politique a ouvert une fenêtre d’opportunité pour la redéfinition des alliances régionales.

Le nouveau pouvoir syrien adopte une posture de silence stratégique, évitant toute déclaration directe sur les opérations israéliennes à l’intérieur du territoire syrien. Cette retenue contraste avec la rhétorique de confrontation de l’ancien régime et semble indiquer une volonté de désescalade maîtrisée. Les autorités syriennes cherchent à stabiliser le pays et à réintégrer progressivement le jeu diplomatique régional.

Israël modifie sa doctrine sécuritaire

En parallèle, Israël multiplie depuis plusieurs semaines les frappes ciblées contre des sites militaires syriens. Ces opérations, menées sans revendication officielle, visent principalement d’anciens dépôts d’armes et des installations autrefois utilisées par les milices soutenues par l’Iran. Ce changement de rythme militaire traduit un tournant stratégique : Tel-Aviv semble considérer que l’accord de désengagement signé avec Damas en 1974 n’est plus pertinent dans le contexte actuel.

L’armée israélienne agit désormais au-delà de la ligne de cessez-le-feu historique, intervenant directement sur des objectifs localisés en profondeur du territoire syrien. Ces incursions n’ont jusqu’ici suscité aucune réaction militaire syrienne, renforçant l’idée d’une volonté de ne pas compromettre des négociations souterraines en cours.

Le pari d’Ahmed Al-Shara : stabilité interne et ouverture régionale

Le nouveau président syrien adopte une ligne de conduite pragmatique. À l’inverse de son prédécesseur, il privilégie la consolidation de l’ordre intérieur à la rhétorique anti-israélienne. Son entourage laisse entendre que la priorité du régime est désormais la reconstruction économique et la normalisation diplomatique. Ces signaux incluent notamment l’envoi de messages indirects via des canaux diplomatiques arabes pour explorer les conditions d’un apaisement durable.

Ce repositionnement ne signifie pas un abandon total des alliances historiques, mais plutôt un ajustement tactique. Al-Shara cherche à faire de la Syrie un acteur de stabilité, apte à négocier sa place dans un environnement régional redessiné. Dans cette logique, une éventuelle adhésion aux accords d’Abraham, même sous forme allégée, représente un levier stratégique.

Les conditions de Tel-Aviv : désengagement iranien et garanties sécuritaires

Du côté israélien, toute avancée diplomatique avec Damas serait conditionnée à des gestes concrets. L’exigence principale porte sur un désengagement progressif de toutes les forces affiliées à l’Iran opérant en Syrie. Cette demande est formulée en termes de sécurité stratégique : Tel-Aviv considère que la présence militaire iranienne constitue une menace directe à ses frontières nord.

Israël attend également des garanties en matière de contrôle des armes et d’accès à certaines zones sensibles. Des discussions indirectes auraient déjà permis d’aborder ces sujets, avec l’appui d’intermédiaires arabes. Bien que les lignes rouges restent strictes, la nouvelle direction syrienne semble disposée à négocier certains paramètres, à condition de recevoir en retour un appui à la reconstruction économique.

Les Émirats, architectes discrets d’une normalisation élargie

Depuis la signature des premiers accords d’Abraham, les Émirats arabes unis ont joué un rôle central dans la diplomatie régionale. Leur stratégie repose sur une approche multi-niveaux : normalisation bilatérale avec Israël, initiatives économiques régionales, et médiation dans les conflits persistants. L’inclusion de la Syrie dans cette architecture constituerait une avancée majeure, symboliquement et géopolitiquement.

Le processus est toutefois extrêmement sensible. Tout accord explicite avec Israël pourrait provoquer des réactions hostiles dans certains segments de la population syrienne et arabe. C’est pourquoi les discussions en cours sont menées dans la plus grande discrétion, à travers des canaux non officiels et des réunions confidentielles.

Un modèle applicable au Liban ?

La perspective d’une normalisation progressive entre Israël et la Syrie relance le débat sur le positionnement du Liban. Bien que les autorités libanaises aient adopté une posture prudente face aux sollicitations américaines, certains acteurs régionaux estiment que l’intégration du Liban dans un pacte régional de sécurité pourrait suivre un modèle similaire à celui envisagé pour la Syrie.

Cette hypothèse repose sur la transformation progressive des relations régionales, où les priorités sécuritaires l’emportent sur les anciennes logiques idéologiques. Le Liban, sous pression diplomatique et économique, pourrait se retrouver face à une équation similaire : concessions sur le désarmement en échange d’un soutien économique et d’un allégement de l’isolement international.