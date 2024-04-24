اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على مصنة “اكس” الى ان القاضية اللبنانية غادة عون التي لعبت دورا هاما في مكافحة الفساد في بلادها تستدعى أمام المجلس التأديبي وتواجه خطر الفصل.

ويأتي هذا الاستدعاء في لحظة حاسمة وفي ظل قيام القاضية عون بالتحقيق بملف في شركة “أوبتيموم” والتي تبين من خلال التدقيق المحاسبي الجنائي الذي نفذه ألفاريز ومارسال اختلاس أكثر من ثمانية مليارات دولار.

ومن الواضح أن هناك من يحاول مرة أخرى إسكات القاضية التي ترفض الاستسلام وتواصل، بشجاعة وإصرار، العمل على معالجة قضايا الفساد المشتعلة في لبنان.

إن المرصد الأوروبي لنزاهة لبنان (OEIL) ملتزم بمتابعة هذه القضية مع السلطات المختصة في أوروبا وسيعمل على ضمان عدم قيام احد ببسط سلطته على أحد آخر معاقل العدالة الحرة في لبنان وذلك عن طريق ترهيب القضاة الأحرار من أجل إسكاتهم.

Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanews
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