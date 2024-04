La Journée de commémoration du génocide arménien est une date solennelle marquée chaque année le 24 avril, rappelant les événements tragiques qui ont débuté en 1915 et durant lesquels des centaines de milliers d’Arméniens ont été systématiquement exterminés par l’Empire ottoman. Cette journée est l’occasion de se souvenir des victimes et de réaffirmer l’engagement envers la prévention des génocides.

La communauté arménienne a une présence significative au Liban, où elle est intégrée depuis des générations, contribuant de manière notable à la culture, à l’économie et à la politique du pays. La diaspora arménienne s’est établie au Liban suite au génocide et a depuis lors formé une des communautés les plus dynamiques de la diaspora arménienne mondiale.

Selon les estimations, la communauté arménienne au Liban comptait avant 2023 environ 150 000 à 200 000 personnes, ce qui représentait près de 4% de la population totale du pays. Les Arméniens du Liban sont principalement concentrés dans des quartiers de Beyrouth comme Bourj Hammoud et Antelias, ainsi que dans d’autres villes comme Anjar, qui a été fondée par des réfugiés arméniens.

La Journée de commémoration est observée au Liban par des événements communautaires, des services religieux et des rassemblements publics. Des cérémonies commémoratives sont organisées pour rendre hommage aux victimes du génocide, avec des veillées à la chandelle, des expositions d’art et des conférences éducatives. Les politiques libanais et les membres de la communauté arménienne se réunissent pour se remémorer les épreuves passées et les liens qui unissent le Liban et l’Arménie.

En raison de l’importance de cette communauté, le Liban est l’un des premiers pays à avoir reconnu officiellement le génocide arménien, témoignant ainsi de la solidarité entre les Libanais et les Arméniens.

Une leçon pour les libanais

Les Arméniens, par le devoir de mémoire qu’ils assument, offrent certainement une leçon aux Libanais. Cette leçon est particulièrement importante car les Libanais ont tendance à oublier les victimes locales de la Première Guerre mondiale. Cette guerre, ainsi que les conflits familiaux qui ont suivi, ont emporté le tiers de la population de la montagne. De plus, les disparus de la guerre civile sont également souvent oubliés.



Il est important de rappeler que la Première Guerre mondiale a été un conflit mondial majeur qui a profondément affecté de nombreux pays, y compris le Liban. Les victimes de cette guerre, qu’elles soient directes ou indirectes, méritent d’être commémorées et respectées.



Quant à la guerre civile, elle a également laissé des traces indélébiles dans l’histoire et la mémoire du pays. Les disparus de cette guerre, souvent oubliés, sont pourtant des victimes qui méritent également d’être reconnues et honorées.



Les Arméniens, qui assument leur devoir de mémoire, rappellent donc l’importance de se souvenir de ces tragédies. En honorant la mémoire des victimes, ils offrent une leçon de respect et de dignité à la population libanaise.



Enfin, les conflits familiaux qui ont emporté le tiers de la population de la montagne sont également un aspect de l’histoire du Liban qui mérite d’être rappelé. Ces conflits ont causé des pertes humaines massives et ont profondément affecté la structure démographique et sociale de la région.