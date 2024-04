Le Club Libanais des Automobiles et du Tourisme a organisé la première course de vitesse. Alex Feghali a remporté le titre des professionnels après une compétition contre son oncle Abdo. Xavier Massad est le champion de la “Super Street”… et “Street” pour Elias Béchara.

Alex Feghali, sur une Mitsubishi Lancer Evo 8, a remporté le titre dans la catégorie professionnelle et Xavier Massad, sur une Mitsubishi Lancer Evo 7, a remporté la catégorie Super Street. Elias Béchara, sur une Mazda MX-5, a remporté la catégorie Street lors de la première course de vitesse (Speed Test) organisée par le Club Libanais des Automobiles et du Tourisme (ATCL) sur l’avenue Charles Helou, près du port de Beyrouth dans une atmosphère de compétition et d’excitation qui a ajouté une ambiance sportive unique au cœur de la capitale libanaise, Beyrouth. La course fait partie de la première manche du Championnat de vitesse du Liban pour l’année 2024. 87 voitures de différentes catégories ont participé, marquant un début de saison des sports mécaniques prometteur comme d’habitude.

Dans une ambiance printanière et devant un large public, la compétition a eu lieu avec trois montées officielles. En détail, lors de la première montée, Alex a enregistré le temps le plus rapide suivi de Xavier Massad avec environ deux secondes et demi de retard, puis Rabie Ayoub avec cinq secondes de retard sur le premier. Lors de la deuxième montée, Alex a enregistré le meilleur temps sous la barre des deux minutes (1.57.39 min) suivi de son oncle Abdo (2.00.97 min) puis Xavier Massad (2.04.68 min). Dans la dernière montée, Abdo a enregistré 1.59.18 min, Rabie Ayoub 2.04.38 min puis Basile Abou Hamdan 2.05.17 min. Le meilleur temps enregistré dans les trois montées a été pris en compte pour annoncer le classement général final. Notamment, la compétition cette fois était entre Alex Feghali et son oncle Abdo, une “bataille” entre les Feghali sous les yeux du père d’Alex, Roger Feghali. Voici les résultats de toutes les catégories :

*Professionnels