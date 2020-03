La chaine de télévision Al jadeed a indiqué que plusieurs boites de nuit ont été fermées dans la nuit de samedi à dimanche en raison du non-respect des consignes des autorités qui tentent de contenir une épidémie de coronavirus.

Pour l’heure, le Liban compte officiellement 28 cas déclarés.

Ainsi, les forces de sécurité ont accompagné la police touristique dans plusieurs quartiers de la capitale, sur ordre du Premier Ministre Hassan Diab, du Ministre du tourisme Ramzi Msharrafiyeh et de son homologue de l’intérieur, Mohammed Fahmi.

Pour rappel, le 6 mars dernier, le Ministre de la Santé estimait que la pandémie de Coronavirus ne pouvait plus être contenue mais mitigée. Un comité interministériel a alors décidé d’étendre la fermeture déjà décidée depuis fin février des écoles, des garderies et des universités au 14 Mars et de fermer les salles de jeu, les boites de nuit et les expositions. Sont également concernés, les cinémas, les théâtres. Aussi, les grands rassemblements religieux sont déconseillés.