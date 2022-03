Beyrouth, le 1 mars 2022 – Miss Serbie Nikolina Baljak a été élue Miss Europe 2022 lors d’une cérémonie exquise à l’hôtel Hilton de Beyrouth organisée et parrainée par l’homme d’affaires libanais de renom Yassin K. Fawaz. L’événement a eu lieu en présence de Miss Univers Espagne 2021, Sarah Loinaz Marjani, ainsi que des invités VIP et des représentants des médias.

Dans son discours à l’occasion, M. Yassin K. Fawaz, également connu sous le nom de “King Rolodex” sur les réseaux sociaux, a déclaré : « Le Liban est frappé par une crise économique sans précédent qui a plongé un grand nombre de personne dans la pauvreté et a eu un impact important sur société. » Il a ajouté : « Mon objectif est de rétablir la gloire du Liban à travers des événements de classe mondiale tels que Miss Europe. De telles initiatives créeront des emplois et encourageront les investissements dans notre cher pays. »

Miss Europe et ses dauphines ont reçu des prix offerts par M. Fawaz. La gagnante représentera l’Europe et aura un accès exclusif à un certain nombre d’événements liés à la mode dans les villes les plus importantes d’Europe telles que Milan, Paris, Madrid et Londres.

« C’est l’un des plus beaux moments de ma vie, je remercie tous ceux qui m’ont soutenu, » a déclaré Nikolina Baljak après avoir été sacrée. « Je tiens tout particulièrement à remercier M. Yassin K. Fawas pour l’organisation d’un événement aussi incroyable, » a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Miss Univers Espagne 2021 Sarah Loinaz Marjani a déclaré : « Miss Europe 2022 est une plateforme unique pour mettre en valeur l’autonomisation des femmes. Elle a ajouté : “Cette compétition a eu lieu au Liban malgré la crise pour montrer que le pays du Cèdre peut sortir de cette situation”.

La belle blonde qui a 26 ans est originaire de la ville de Novi Sad en Serbie. Elle aime la lecture, la musique, la danse et le yoga. La première dauphine est Miss Espagne, Maya De Los Desambarados Litran Esteve, la deuxième dauphine est Miss Macédoine, Mija Sterjovska, la troisième est Miss Russie Alevtina Bubnova, la quatrième est Miss Portugal, Paula Fernanda Assunçao et la cinquième dauphine est Miss Ukraine, Tamra Stasiulevych.

Le succès de cet événement a été rendu possible grâce au financement et aux contacts uniques de M. Fawaz à travers l’Europe et le Moyen-Orient.

“King Rolodex”, qui compte des millions d’abonnés sur Instagram et Tiktok, est devenu un leader caritatif et une célébrité dans la société libanaise grâce à ses efforts pour aider les personnes en difficulté, les malades et les pauvres touchés par la crise libanaise.