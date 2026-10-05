Qui a l’horloge contre lui : Trump ou la République islamique ?

Donald Trump et la République islamique affrontent deux comptes à rebours différents. Washington est contraint par les élections et la fin du mandat présidentiel, tandis que Téhéran lutte contre l’effondrement monétaire, l’inflation et la pression sociale. Dans cette confrontation, le temps pourrait devenir une arme aussi décisive que la force militaire.

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Par Bernard Raymond Jabre

Dans les guerres, on regarde les missiles, les avions, les porte-avions, les sanctions, les pertes, les territoires. On compte les hommes et les milliards. Pourtant, il existe une arme que personne ne peut produire et qu’aucune armée ne peut détruire : le temps.

Et dans la confrontation qui oppose aujourd’hui les États-Unis de Donald Trump à la République islamique d’Iran, la question essentielle n’est peut-être plus : qui est le plus puissant ?

La réponse à celle-là est évidente.

La véritable question est :

Qui a l’horloge contre lui ?

Car Washington et Téhéran ne vivent pas dans le même temps.

Donald Trump vit dans le temps de la démocratie américaine : celui des élections, des sondages, du Congrès, de l’opinion publique et, finalement, de la fin constitutionnelle d’un mandat.

La République islamique vit dans un autre temps : celui de la survie.

Et un régime qui cherche à survivre ne raisonne pas nécessairement en mois. Il peut raisonner en générations.

DEUX HORLOGES

Donald Trump dispose d’une puissance considérable. Mais cette puissance porte en elle sa propre date de péremption.

Le 3 novembre 2026, les Américains renouvelleront toute la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. FEC.gov

Les enquêtes d’opinion récentes montrent un environnement devenu difficile pour les Républicains. Un sondage Reuters/Ipsos de septembre faisait apparaître une progression du soutien à un Congrès contrôlé par les Démocrates, parallèlement à une faible popularité présidentielle. Reuters

Cela ne permet évidemment pas de prédire le résultat des élections. Les élections américaines se décident district par district et État par État, et le vote national ne constitue pas une prévision de la composition finale du Congrès.

Mais cela suffit pour comprendre le problème stratégique.

Trump entend le tic-tac.

L’Iran, lui, cherche à ne pas l’entendre.

L’HORLOGE AMÉRICAINE : GAGNER AVANT QUE LE TEMPS POLITIQUE NE CHANGE

Un président américain n’est jamais seulement confronté à son adversaire extérieur. Il est également confronté à son propre calendrier intérieur.

S’il dispose d’un Congrès favorable, sa capacité politique est importante.

S’il perd la Chambre, le paysage change.

Les enquêtes parlementaires se multiplient. Les budgets deviennent plus difficiles à négocier. Les initiatives législatives rencontrent davantage d’obstacles. Le contrôle exercé sur l’exécutif augmente.

Et si l’opposition obtenait également le Sénat, les nominations présidentielles et judiciaires deviendraient elles aussi beaucoup plus conflictuelles.

Trump resterait président. Mais le temps de sa puissance politique ne serait plus exactement le même.

Puis vient une deuxième horloge, plus lointaine et beaucoup plus certaine.

La Constitution américaine prévoit que le mandat présidentiel prend fin à midi le 20 janvier suivant son terme constitutionnel. Pour le mandat actuel de Trump, cela signifie le 20 janvier 2029, sauf événement constitutionnel exceptionnel. Congress.gov

Téhéran connaît cette date aussi bien que Washington.

C’est fondamental.

Car pour vaincre politiquement un président américain, il n’est pas toujours nécessaire de le battre militairement.

Parfois, il suffit de lui survivre.

L’ART IRANIEN DE L’ENDURANCE

La République islamique est aujourd’hui extraordinairement affaiblie.

La disparition d’Ali Khamenei et de plusieurs hauts responsables militaires aurait pu provoquer l’effondrement de l’architecture du pouvoir. Pourtant, malgré les pertes subies, les institutions centrales et surtout l’appareil des Gardiens de la révolution ont continué de fonctionner. Reuters décrivait encore en mars un système ayant montré une capacité de résilience surprenante après la décapitation d’une partie importante de son commandement. Reuters

Cela ne signifie nullement que le régime soit solide.

Cela signifie autre chose, beaucoup plus important :

il sait survivre blessé.

Et c’est probablement la qualité essentielle de tous les régimes révolutionnaires qui durent.

Ils apprennent progressivement à distinguer ce qui leur est indispensable de ce qui peut être sacrifié.

Un ministre peut disparaître.

Un général peut être remplacé.

Une infrastructure peut être reconstruite.

Une monnaie peut s’effondrer.

Une population peut s’appauvrir.

Tant que trois éléments demeurent — la chaîne de commandement, l’appareil coercitif et la capacité de financer suffisamment ceux qui défendent le système — le régime peut continuer à exister.

C’est brutal, mais c’est la logique de la survie politique.

MAIS L’IRAN POSSÈDE LUI AUSSI UNE HORLOGE

Il serait pourtant erroné de croire que le temps joue nécessairement pour Téhéran.

La République islamique possède sa propre bombe à retardement.

Elle est économique.

Début octobre, le rial iranien est tombé autour de 2,688 millions pour un dollar, après avoir perdu plus de la moitié de sa valeur en un an. Reuters rapporte également une inflation supérieure à 70 %. Reuters

Ce ne sont pas simplement des chiffres.

Une inflation de cette ampleur détruit quelque chose de beaucoup plus précieux qu’une monnaie : la confiance.

La confiance dans l’épargne.

La confiance dans le salaire.

La confiance dans demain.

Et lorsque les citoyens commencent à transformer leur argent en dollars ou en or parce qu’ils ne croient plus dans leur propre monnaie, il se produit un phénomène profondément politique : ils votent déjà, silencieusement, contre le système monétaire de leur État.

La République islamique peut résister aux avions américains.

Elle peut arrêter des opposants.

Elle peut reconstruire des infrastructures.

Mais elle ne peut indéfiniment ordonner à une population de croire en une monnaie dans laquelle elle ne croit plus.

Voici donc la seconde horloge.

Trump possède l’horloge électorale.

L’Iran possède l’horloge économique et sociale.

Et personne ne sait aujourd’hui laquelle sonnera la première.

LE PARADOXE DE TRUMP

Il existe ici un paradoxe remarquable.

Plus Trump augmente la pression sur l’Iran pour accélérer son affaiblissement, plus cette même confrontation risque d’avoir un coût économique aux États-Unis.

Le pétrole, l’essence, les transports et l’inflation entrent immédiatement dans la vie quotidienne de l’électeur américain.

Reuters relevait fin septembre que le conflit avec l’Iran et la hausse des prix énergétiques constituaient précisément un problème politique pour l’administration à l’approche des midterms. Reuters

Voilà tout le paradoxe stratégique :

pour raccourcir l’horloge iranienne, Trump peut involontairement accélérer la sienne.

Une guerre longue peut appauvrir l’Iran.

Mais une guerre longue peut aussi fatiguer l’Amérique.

Et les deux sociétés ne supportent pas politiquement la souffrance de la même manière.

La démocratie rend compte rapidement de son mécontentement par les élections.

Une dictature cherche à repousser ce moment par la coercition.

Cela ne rend pas la dictature plus forte.

Cela signifie simplement que ses mécanismes de rupture sont différents.

TÉHÉRAN N’A PAS BESOIN DE GAGNER

C’est probablement le point stratégique essentiel.

La République islamique n’a peut-être plus besoin de vaincre les États-Unis.

Elle doit seulement éviter d’être détruite.

Imaginez sa stratégie comme celle d’un boxeur largement dominé qui sait que le combat possède une durée déterminée.

Il ne cherche plus nécessairement le KO.

Il s’accroche.

Il protège ses organes vitaux.

Il accepte de perdre des rounds.

Il attend la cloche.

Pour Téhéran, cette « cloche » peut être le 3 novembre 2026.

Puis le 3 janvier 2027, lorsque le nouveau Congrès prendra ses fonctions.

Puis 2028.

Puis le 20 janvier 2029.

La logique devient alors :

tenir aujourd’hui pour négocier demain avec une Amérique différente.

Ce raisonnement ne garantit évidemment en rien la survie du régime. L’effondrement économique, une fracture au sein des forces de sécurité, une révolte massive ou une rupture des élites pourraient bouleverser l’équation.

Mais il explique pourquoi l’endurance devient une stratégie en elle-même.

ET SI LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE MOURAIT SANS TOMBER ?

Il existe enfin une troisième possibilité, probablement la plus intéressante.

Nous imaginons trop souvent les régimes comme des bâtiments.

Ils existent.

Puis ils s’écroulent.

L’histoire fonctionne rarement ainsi.

Un régime peut mourir tout en conservant son nom.

La République islamique pourrait survivre institutionnellement mais changer profondément de nature.

Le pouvoir religieux pourrait progressivement céder davantage de terrain à l’appareil sécuritaire et militaire.

Les Gardiens de la révolution pourraient devenir moins les protecteurs de la République islamique que la République islamique elle-même.

Avant la disparition d’Ali Khamenei, une évaluation des services américains rapportée par Reuters envisageait précisément la possibilité que des éléments durs de l’IRGC prennent une place déterminante dans le pouvoir en cas de disparition du Guide. Ce n’était qu’un scénario parmi plusieurs, et non une certitude. Reuters

Mais il révèle quelque chose d’essentiel.

La véritable question n’est peut-être pas :

« Le régime iranien va-t-il tomber ? »

Elle pourrait devenir :

« Quel régime iranien survivra ? »

LE TEMPS CONTRE LA FORCE

Nous arrivons alors au cœur de la question.

Les États-Unis possèdent la supériorité militaire.

L’Iran possède la profondeur historique d’un État qui a appris depuis des décennies à vivre sous pression.

Trump possède une capacité d’action extraordinaire.

Mais il gouverne dans un système où chaque pouvoir retourne périodiquement devant l’électeur.

La République islamique possède beaucoup moins de puissance.

Mais elle n’organise pas sa propre alternance.

L’un dispose donc de la force, mais son temps est constitutionnellement compté.

L’autre dispose de beaucoup moins de force, mais tente de rendre son temps indéterminé.

Et c’est là que commence la véritable guerre.

Non plus seulement entre missiles et défenses aériennes.

Mais entre deux conceptions du temps.

L’Amérique veut obtenir un résultat.

L’Iran veut durer.

Trump veut que quelque chose arrive.

Téhéran veut empêcher que quelque chose arrive jusqu’à ce que Trump n’ait plus le même pouvoir de le provoquer.

ALORS, QUI A L’HORLOGE CONTRE LUI ?

Les deux.

Mais pas la même.

Trump entend le tic-tac électoral.

La République islamique entend le tic-tac économique, social et peut-être révolutionnaire.

Le premier sait exactement quand certaines échéances surviendront : 3 novembre 2026, janvier 2027, puis janvier 2029.

Le second ignore le jour où sa population, son économie ou son propre appareil de pouvoir pourraient franchir un point de rupture.

C’est peut-être cela qui rend cette confrontation si dangereuse.

Trump sait combien de temps politique il possède.

Le régime iranien ne sait pas combien de temps historique il lui reste.

Et lorsqu’un homme pressé affronte un régime assiégé, chacun peut être tenté d’accélérer le temps de l’autre.

C’est alors que les erreurs deviennent possibles.

Car l’Histoire nous apprend une dernière chose :

les puissances pensent souvent qu’elles contrôlent l’horloge.

Mais à la fin, c’est presque toujours l’horloge qui contrôle les puissances.

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