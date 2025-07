Un libre arbitre.

- Advertisement -

« Comme si le silence n’était qu’une préparation à une autre façon d’être…. cette réflexion du prix Nobel de littérature TomasTranströmer…: » Las de tous ceux qui viennent avec des mots , mais pas de langage , je partis pour l’île recouverte de neige …..Je tombe sur les traces de pattes d’un cerf dans la neige. Pas des mots mais un langage. » « Extraits de , « Sur le vœu de silence », p 3 De Alexandre Lacroix, 2025. Philosophie magazine, n○ 191.

G arrive avec ses enfants pour des vacances au Liban et souhaite sortir des scénarios opportuns, des attitudes et des gestes attendus sans égratigner les touches pittoresques des plats composés en famille lorsque l’harmonie bat son plein.

Pour la première fois elle retourne au pays des Cèdres pour correspondre à sa propre évolution sans devoir à l’avance censurer ou justifier sa façon d’être. Depuis son jeune âge les formes et les gestes obligés ont été indiqués par les regards de la rigueur conviviale. Elle va désormais expérimenter autrement ses rapports d’après sa façon de ressentir et de percevoir les choses. Ce voyage a été recommandé par son psychothérapeute au Canada afin d’explorer sa différence en divers lieux. En d’autres termes, elle va se prendre en charge à 50 ans, laissant à ses proches le soin de régler leurs problèmes . Chacun est finalement responsable de sa détermination et de ses dépendances quelque soit la complexité des liens. Elle dit à ce sujet durant un repas de famille qui célébre son arrivée : » Chers parents , je vous aime mais refuse désormais de suspendre mes convictions pour éviter de froisser vos attentes. Je suis devenu adepte de la susceptibilité et vulnérable comme vous aux remarques de mes enfants et des autres . J’ai découvert que ma rigidité consacre l’adoption de facto des préjugés comme un chemin obligé à suivre . Mes conflits sont dominants car je les ai tus ! Faute d’avoir pratiqué la transparence de mon identité, ma différence est restée confinée. Mon nouveau parcours est de vous aimer selon nos mutuelles réflexions et remarques. Cependant, je refuse de garder mon espace intérieur comme une frustration continue ou une fatalité . Je vais pratiquer le libre choix bienveillant, sinon, je préfère vous accompagner dans le silence. » » Être mutique, c’est laisser un langage fondamental sourdre de lui-même, sous la surface des mots . »

Alexandre Lacroix .

Joe Acoury