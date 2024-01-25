المرصد الاوروبي: الى متى ستترك الحكومة اللبنانية لتدير شؤون البلاد دون المحاسبة؟!

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اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه على منصة “اكس” ترامنا مع مناقشة الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ في لبنان، الى أن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي صرح ان المالية العامة في لبنان وفي ظل عدم إقرار موازنة ٢٠٢٣ وبفضله شهدت فائضاً في العام 2023، للمرة الأولى منذ عقود.

ورأى المرصد انه ” وفي غياب موازنة، ادعى ميقاتي أنه ينفق، كما جرت العادة، نفس موازنة العام السابق، أي 40 ألف مليار ليرة، ولكن وما أخفاه عن المواطنين هو أنه أنفق أيضاً 80 ألف مليار ليرة على شكل سلف خزينة كما أنفق المليار دولار التي منحها صندوق النقد الدولي دون أي شفافية.

والأسوأ من ذلك أنه لم يحاسب على هذه النفقات لا أمام البرلمان (الذي انتخب قبل عامين تقريبا وتحول إلى هيئة انتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من عام) ولا أمام القضاء ولا المواطنين.

واضاف المرصد: اخيرا، أعلن وزير المالية يوسف الخليل، الذي خضع لعملية جراحية، أنه لن يتمكن من حضور اجتماعات مناقشة موازنة 2024″.

وتساءل المرصد “إلى متى ستترك هذه الحكومة المستقيلة تدير الأمور الجارية بهذه الطريقة، دون الحاجة إلى مراجعة البرلمان أو القضاء أو المواطنين؟”.

Le premier ministre Najib Mikati criait sur tous les toits que grâce à lui et alors même qu’il n’y a pas eu de budget voté pour l’année 2023, les finances publiques ont connu un excédent en 2023, une première depuis des décennies. — Observatoire Européen pour l’Integrité du Liban (@OEILiban) January 24, 2024

En l’absence de budget, Najib Mikati a prétendu dépenser, comme le veut la règle, le même budget que l’année précédente, soit 40 000 milliards de livres.

Ce qu’il a caché aux citoyens c’est qu’il a dépensé en plus 80 000 milliards de livres sous forme d’avances du Trésor. — Observatoire Européen pour l’Integrité du Liban (@OEILiban) January 24, 2024

Publicité Il a également dépensé le milliard de dollars (DTS) octroyé par le FMI sans aucune transparence.

Pire, il n’a rendu compte de ces dépenses ni au Parlement ni à la Justice ni aux citoyens. — Observatoire Européen pour l’Integrité du Liban (@OEILiban) January 24, 2024

Jusqu’à quand allons-nous laisser ce gouvernement démissionnaire gérer de telle manière les affaires courantes ? Jusqu’à quand allons-nous laisser un Premier ministre et un ministre des Finances agir de la sorte sans avoir à rendre compte?? — Observatoire Européen pour l’Integrité du Liban (@OEILiban) January 24, 2024

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