La chaine de télévision MTV Lebanon a indiqué que l’Armée Libanaise aurait fermé 90% des points de passage illégaux entre le Liban et la Syrie.

Les unités de l’Armée Libanaise auraient ainsi barré ces routes à l’aide de blocs de ciment et de monticules et mis en place des points d’observation à proximité. Plusieurs véhicules auraient également été saisis par les Forces de Sécurité et l’Armée Libanaise.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.