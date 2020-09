S’interrogeant déjà hier sur la présence de matériaux inflammables dans le port de Beyrouth, plus d’un mois après l’explosion du 4 août, le coordinateur spécial de l’ONU au Liban Jan Kubis a réitéré son appel à ce que soit menée “une enquête transparente, une responsabilisation et une justice totale” afin que de nouvelles tragédies puissent être évitées.

With pain in our hearts we remember the victims of the devastating #BeirutBlast , forty days after. Only credible and transparent investigation, complete accountability and full justice can prevent repetitions of such tragedy, such crime.