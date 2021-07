Le ministre sortant de l’intérieur, Mohammed Fahmi, aurait rejeté la demande du juge d’investigation Tarek Bitar, d’interroger le directeur de la Sureté Générale le Général Abbas Ibrahim dans le. cadre de l’enquête portant sur l’explosion du port de Beyrouth, indique l’agence de presse Reuter.

Cette information intervient alors que ce dernier avait pourtant indiqué être prêt à se présenter devant le juge Tarek Bitar dans le cadre de l’enquête portant sur l’explosion du port de Beyrouth conformément “aux cadres administratifs et juridiques”.

Il aurait tenu ces propos devant la cellule administrative et judiciaire en charge du suivi du dossier, constituée par Wissam Muhammad al-Mathbouh, Ahmad al-Mustrah et Basil Abbas. Ces derniers ont estimé que les fuites concernant la demande du juge Tarek Bitar constituent une violation des règles judiciaires. Il s’agirait de faire pression en vue d’attiser la haine, estiment-ils, par des accusations arbitraires ayant des objectifs publics et visant à écarter des hommes “capables de mener à bien l’État de ses cendres.

