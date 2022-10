La Fondation Georges N. Frem célèbre ses 25 ans

Publicité

La Fondation Georges N. Frem (GNFF) a fêté ses 25 ans, entourée des amis de la Fondation, de ses partenaires locaux et internationaux, ainsi que des représentants diplomatiques au Liban, tous réunis pour un évènement marquant l’occasion.



La Fondation a accueilli ses invités à Wahat Al-Oukhoua, dans la région de Ghosta-Keserwan. Durant la cérémonie, un aperçu des accomplissements de la Fondation tout au long des 25 ans a été exposé à travers des présentations animées et un documentaire, suivis des discours de Rania Frem El-Khoury, la directrice exécutive de la Fondation et du député Neemat Frem, PDG du groupe INDEVCO et secrétaire général du conseil d’administration de la Fondation.



Le dîner, dont le thème portait sur le patrimoine libanais, était une occasion de remercier tous ceux qui ont collaboré avec la Fondation durant les 25 dernières années. C’était aussi une opportunité de refléter l’infaillible soutien de la Fondation pour le Liban ainsi que de perpétuer la confiance parmi les différents acteurs et les amis de la Fondation alors que le pays continue de vivre une crise économique sans précédent.



« La Fondation Georges N. Frem se sent inlassablement responsable du Liban et des Libanais », a affirmé Mme Rania Frem El-Khoury dans son discours d’accueil. « Nous sommes convaincus, plus que jamais, que le Liban a besoin d’une action concertée, il a besoin que tous ses acteurs clés, publics ou privés, collaborent pour répondre aux besoins croissants, même les plus basiques, des Libanais », a-t-elle ajouté.



Le député Neemat Frem, a pour sa part déclaré: « La Fondation a toujours fait parvenir un message d’espoir, de résilience, et de motivation pour construire un avenir prometteur. Aujourd’hui, la GNFF renouvelle cette promesse d’engagement envers cette mission et cette vision d’une société meilleure.

La Fondation a travaillé en silence pendant 25 ans et voilà qu’aujourd’hui, apparait une partie de ses nombreux accomplissements avec ses partenaires ».

Bref Aperçu sur les Réalisations de la Fondation

Le travail de la Fondation repose sur deux piliers de la société et de l’économie libanaises : l’éducation et l’agriculture. D’une part, dans le domaine de l’éducation, la GNFF aide plus de 4,000 élèves et étudiants, en offrant une éducation de qualité et en assurant le transport à ceux qui vivent dans les régions rurales. La Fondation a également permis à plus de 500,000 spectateurs d’assister à plus de 195 performances au Théâtre athénée Jounieh. Les performances étaient axées sur le développement des compétences, le partage du savoir et la sensibilisation, ainsi que le divertissement.



D’autre part, dans le domaine de l’agriculture, la GNFF a aidé plus de 10,000 agriculteurs dans les secteurs des fruits et des légumes. Dès le début de son action dans le domaine, la Fondation a revitalisé le secteur des pommes, poires, cerises et prunes au Liban en renouvelant les vergers et cela en plantant 620,000 nouveaux porte-greffes à l’échelle nationale, afin de remplacer les anciens plants d’arbres fruitiers. Ainsi, la GNFF a méticuleusement développé sa propre pépinière en fixant différentes variétés de fruits sur des porte-greffes avant de distribuer 590,000 arbres aux agriculteurs. Aujourd’hui, les ingénieurs agronomes de la GNFF continuent d’offrir leur soutien, tant au niveau technique qu’au niveau de la commercialisation, aux agriculteurs, aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), aux coopératives de femmes et aux acteurs clé des chaînes de valeurs du secteur des fruits et des légumes. Enfin, la formation et le coaching de la Fondation incluent des visites en personne et des ateliers en ligne.



A propos de la Fondation Georges N. Frem

La Fondation Georges N. Frem (GNFF) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui a toujours œuvré pour le développement socio-économique du Liban, s’engageant depuis 1997 auprès de ses communautés afin d’atteindre la prospérité. La vision de la Fondation consiste à renforcer les capacités du peuple libanais, de préserver sa dignité et d’améliorer sa qualité de vie à travers des programmes qui vont promouvoir le bien-être et favoriser le développement socio-économique de leurs communautés. La GNFF travaille en partenariat et en collaboration avec les secteurs privé et public, les organisations locales et internationales, les chercheurs du milieu académique ainsi que les acteurs de la société civile.

