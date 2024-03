Les prix des carburants ont connu une nouvelle variation ce mardi 5 mars 2024, avec une augmentation du prix de l’essence d’indice octane 95 et 98 et une baisse du prix du mazout et du gaz.

Le prix du 95 octane a augmenté de 6 000 livres libanaises pour atteindre 1 663 000 livres les 20 litres. Le prix du 98 octane a également augmenté de 6 000 livres pour s’établir à 1 701 000 livres le gallon.

En revanche, le prix du mazout a baissé de 15 000 livres pour atteindre 1 594 000 livres les 20 litres. Le prix du gaz a également baissé de 2 000 livres pour s’établir à 946 000 livres la bouteille.

Ajustement hebdomadaire

Cette variation des prix s’inscrit dans le cadre des ajustements hebdomadaires effectués par le Ministère de l’Énergie et de l’Eau en fonction des cours mondiaux du pétrole et des fluctuations du taux de change.

Baisse des prix du pétrole dans le monde

Sur le plan international, les prix du pétrole ont connu une légère baisse cette semaine, après avoir atteint leur plus haut niveau en plusieurs mois en début d’année. Cette baisse est due à un certain nombre de facteurs, notamment l’augmentation des stocks de pétrole aux États-Unis et les inquiétudes concernant la croissance économique mondiale.