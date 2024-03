Dans une allocution poignante devant l’Assemblée Générale des Nations Unies, Philippe Lazzarini, le commissaire général de l’UNRWA (Agence des Nations Unies pour le secours et l’emploi des réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient), a dressé un tableau sombre de la situation actuelle à Gaza. Malgré les horreurs déjà endurées par la population, Lazzarini prévient que le pire pourrait être encore à venir. L’UNRWA, à la limite de ses capacités, fait face à une crise sans précédent qui menace gravement sa capacité à remplir ses engagements envers les réfugiés palestiniens.

Selon des rapports alarmants, Gaza a subi des pertes humaines stupéfiantes avec plus de 30 000 Palestiniens tués ou blessés en seulement 150 jours. La description des conditions sur place révèle une réalité insoutenable : des opérations sans anesthésie, une faim omniprésente, et une famine imminente fabriquée par l’homme. Plus récemment, plus de 100 personnes ont été massacrées alors qu’elles cherchaient désespérément de la nourriture, et des nourrissons meurent de malnutrition et de déshydratation.

Lazzarini a également mis en lumière le sort des 300 000 habitants de Gaza isolés dans le nord, coupés de l’aide humanitaire, et s’est interrogé sur le nombre de personnes encore ensevelies sous les décombres. Il a exprimé une inquiétude particulière pour les 17 000 enfants devenus orphelins, abandonnés dans un endroit où la dangerosité s’accroît et où la loi est absente.

Face à cette crise humanitaire, l’UNRWA elle-même est visée par une campagne délibérée visant à saper son travail. Avec le financement suspendu par les États-Unis et plusieurs pays occidentaux, l’avenir de l’agence et des millions de personnes qu’elle soutient est incertain. Lazzarini appelle désespérément à une intervention internationale pour éviter une catastrophe totale à Gaza, où une génération entière d’enfants risque d’être sacrifiée, semant ainsi les graines de la haine et des conflits futurs.

L’accusation d’Israël concernant l’implication de membres de l’UNRWA dans des attaques n’a pas trouvé de preuves substantielles, ce qui soulève des questions sur la légitimité des attaques contre l’institution dépendant de l’ONU, souligne son responsable.