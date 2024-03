Une avancée notable dans la lutte contre la pauvreté et pour l’assainissement

Selon le rapport de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO), le Liban a réalisé des progrès dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) en 2023. Ces avancées se manifestent notamment dans la lutte contre la pauvreté et pour un meilleur accès à l’eau potable et à l’assainissement. Cette progression est en ligne avec les efforts communs d’autres économies arabes, démontrant un engagement régional envers des objectifs humanitaires fondamentaux.

Progrès en matière d’infrastructure et de développement urbain

Le rapport souligne également que le Liban est “en progrès” pour atteindre les cibles sur les infrastructures durables et l’innovation, ainsi que sur les villes et communautés durables. Ces domaines, cruciaux pour le développement économique et la résilience des sociétés, sont des signes positifs de la volonté du Liban de promouvoir un développement équilibré et inclusif.

Le Liban et l’agriculture durable : un chemin à parcourir

Il est cependant à noter que le Liban, en compagnie d’autres nations, est en retard sur l’objectif fixé par le programme “Faim Zéro”. Ce programme a pour but de mettre un terme à la faim dans le monde tout en promouvant une agriculture durable et respectueuse de l’environnement. Il est important de souligner que cet objectif n’a pas encore été atteint, et que le Liban, comme d’autres pays, lutte toujours pour parvenir à cet idéal.



L’importance de cet objectif ne peut être sous-estimée. La faim et la malnutrition sont des problèmes qui touchent une grande partie de la population mondiale. L’élimination de la faim est une étape cruciale vers la réalisation d’un monde plus juste et plus équitable.



Le retard accusé par le Liban dans la réalisation de cet objectif met en évidence les défis persistants auxquels le pays est confronté. Il est nécessaire pour le Liban de relever ces défis afin de garantir la sécurité alimentaire de sa population. La sécurité alimentaire est un droit fondamental pour tous les êtres humains, et il est essentiel que le Liban prenne des mesures pour garantir ce droit à tous ses citoyens.

Des défis à relever pour un avenir durable

Le rapport de la CESAO montre que, malgré des progrès tangibles, le Liban doit encore améliorer sa performance dans plusieurs domaines clés. L’insuffisance des données rend difficile l’évaluation complète des progrès, particulièrement pour les objectifs liés à la vie terrestre, la justice et les institutions solides, l’égalité entre les sexes, et la consommation et production responsables. L’accent doit être mis sur la collecte de données et la mise en place de mesures efficaces pour répondre à ces enjeux cruciaux.