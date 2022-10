Regard sur les artistes modernes et contemporains arabes

Cinquante portraits d’artistes arabes modernes et contemporains, photographiés dans leurs ateliers ou lieux de vie, viennent composer un vaste panorama de l’art au Proche-Orient et en Afrique du Nord depuis la fin de la Seconde guerre mondiale à nos jours.

L’ouvrage présente une génération d’artistes modernes – dont Shakir Hassan Al-Saïd, Etel Adnan, Farid Belkahia, Abdellah Benanteur, Mounir Canaan, Inji Aflatoun, Paul Guiragossian, Saliba Douaihy, Adam Henein – souvent formés dans l’Europe d’après-guerre et qui, une fois de retour dans leurs pays, entamèrent une réflexion sur leur identité et élaborèrent leur propre modernité post-coloniale. L’ouvrage rend aussi compte d’une nouvelle génération au tournant du XXIe siècle – Ghada Amer, Kader Attia, Mounir Fatmi ou Youssef Nabil – qui s’est émancipée des voies classiques de la représentation, explore de nouveaux médiums, et s’impose sur la scène internationale de l’art contemporain.

Dans cet ouvrage qui s’enrichit d’un important entretien avec la critique d’art Pascale Le Thorel qui a permis de contextualiser ses rencontres avec les différents artistes, l’historien de l’art et commissaire d’exposition Brahim Alaoui propose ainsi sa vision des évolutions et des voies nouvelles de l’art moderne et contemporain arabe depuis les débats de l’ère post-coloniale jusqu’à aujourd’hui où se mêlent utopies, tragédies, résistances et espérances.

Brahim Alaoui

D’abord chercheur au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Brahim Alaoui a ensuite été directeur du musée de l’Institut du monde arabe à Paris où il a organisé entre 1987 et 2007 de prestigieuses expositions. Il partage désormais sa vie entre des activités de conseil en ingénierie culturelle, d’édition et le commissariat d’exposition.

Édition en français – Reliée – 16,5 x 24 cm –

376 pages – 250 illustrations – ISBN 978-2-37074-195-0 – 49 €