Le discours du président de la République

Pendant des années, nous avons convenu de faire de l’Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie, avec ses significations spirituelles et humaines, une fête nationale pour le christianisme et l’islam, fondée sur les valeurs de fraternité, de solidarité et d’unité humaine.



Tant que l’occasion de faire revivre cette fête a constitué un espace pour une convergence chrétienne-islamique commune au cours de laquelle les prières communes ont été inspirées, nous les avons élevées en tant que nation libanaise, spirituelle, civile et religieuse, en confirmation du message du Liban au Monde de la coexistence et de construire une civilisation humaine inclusive qui caractérise notre pays face à toutes les formes d’extrémisme religieux.



Aujourd’hui, alors que les célébrations de cette fête nationale que nous avons établie comme modèle pour le monde, sont absentes, en raison de l’épidémie de Corona, tant au niveau national qu’international, j’invite les Libanais, parents et grands parents à lire le texte de l’Évangile de saint Luc sur l’Évangile de la Vierge Marie et le texte de l’Annonciation, le Saint Coran, à leurs petits-enfants et à leurs enfants.

Ce sera ce jour-là, le jour où nous adresserons la prière au Tout-Puissant avec l’intention de consolider notre unité nationale des générations passées et à venir.

C’est ce dont nous avons le plus besoin après qu’il a été prouvé à tous que notre unité nationale est notre bouclier face à la détresse et la difficulté.



Cette initiative sera également un message chrétien-islamique que nous enverrons du Liban au Très-Haut dans l’intention de notre pays, de son peuple et du peuple de la terre entière, dans lequel nous rencontrons les bienveillants où qu’ils se trouvent pour parer au danger de l’épidémie dévastatrice de Corona pour l’humanité, afin que le cycle de vie revienne rapidement à la normale. “