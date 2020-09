Beirut Chants, en compagnie de la chorale de l’université Antonine ont organisé un concert depuis l’Eglise Saint Maroun de Gemmayzeh, dévastée comme on peut le voir par l’explosion du Port de Beyrouth, le 4 août dernier.

Ce concert est également diffusé en direct par la chaine de télévision locale MTV Lebanon.

