Ars longa, vita brevis; maxime grecque traduite l’art vit longtemps, la vie est courte ; et l’espoir rend notre voyage toujours meilleur!



Fidèle à son amour de l’art et s’appuyant sur la résilience qui caractérise Beyrouth et ses habitants, Le Gray a voulu permettre aux artistes d’exprimer leur résilience à travers l’art et en même temps envoyer un message d’espoir de la Place des Martyrs, le cœur battant de la capitale qui a été témoin du cri du peuple à la recherche d’un avenir meilleur.



L’ESPOIR PREND FORME AVEC L’ART est une initiative née après l’explosion du port de Beyrouth lorsque Le Gray, Beyrouth a eu toutes ses fenêtres et portes cassées et a dû recouvrir sa façade d’une clôture métallique. Cette clôture est sortie très noire, contrairement à son intérieur plein de couleurs et de vie, un intérieur resplendissant de beaux moments qui ont dû s’arrêter en raison des dégâts causés par l’explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier. C’est là qu’est née l’inspiration pour laisser l’art donner forme à l’espoir, puis l’idée est devenue réalité lorsque trois graffeurs; Alfred Badr @apocaleps, Spaz @spazuno et Exist Ai @exist_ai ont mis leur créativité à l’épreuve et le graffiti HOPE fut, envoyant un message positif au monde plein de belles formes et couleurs.



« L’ESPOIR PREND FORME AVEC L’ART est une initiative qui rend hommage à l’art, aux artistes, à la culture, à Beyrouth, à son patrimoine et son héritage culturel, à son âme et à ses habitants. C’est une façon dire que nous sommes là pour rester! » affirme Georges Ojeil, le directeur général régional de l’hôtel Le Gray et Campbell Gray Living and Hotel Amman.