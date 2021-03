Après avoir annoncé en janvier dernier le départ du siège social du Liban en raison de la crise financière que traverse le pays des cèdres la start-up Anghami fusionnera avec la société Singaporienne Vistas Media Acquisition Co. (VMAC) et sera cotée par conséquence au Nasdaq.

La valeur de l’entreprise serait ainsi estimée à 220 millions de dollars.

Il s’agira de la 2ème compagnie arabe présente au sein de cet indice.

Fondée en 2012 par Eddy Maroun et Elie Habib, l’entreprise possédait déjà des bureaux à Dubaï, Le Caire et Riyad et est la première plate-forme musicale au Moyen Orient avec un catalogue comprenant plus de 30 millions de chansons disponibles en streaming ou en téléchargement pour plus de 70 millions d’utilisateurs, principalement situés dans cette région.