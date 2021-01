Une des pépites des startups libanaises Anghami a annoncé le départ de son siège social du Liban pour Abu Dhabi.

Fondée en 2012 par Eddy Maroun et Elie Habib, l’entreprise possédait déjà des bureaux à Dubaï, Le Caire et Riyad et est la première plate-forme musicale au Moyen Orient avec un catalogue comprenant plus de 30 millions de chansons disponibles en streaming ou en téléchargement pour plus de 70 millions d’utilisateurs, principalement situés dans cette région.

Cette annonce intervient alors que le Liban traverse une grave crise économique apparue au grand jour en 2019 avec un contrôle de capitaux et d’importantes restrictions financières qui engendrent de nombreuses difficultés aux entreprises qui n’arrivent plus à opérer normalement comme par exemple payer leurs fournisseurs situés à l’étranger. Cette crise a encore été aggravée par les mesures de confinement nécessaires au contrôle de la pandémie du COVID19 au Liban. Le taux de récession, autrefois estimé à 17% pour 2020 a ainsi pu atteindre 26% selon certaines études.

Ainsi, certaines sources estiment que le taux de chômage toucherait désormais plus de 50% de la population active et que 65% de la population vivrait désormais sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 6 USD par jour, alors que le taux d’inflation a atteint 130% par rapport à 2019, sur fond de dégradation de la parité entre livre libanaise et dollar.