Les forces russes ont bombardé et pris la plus grande centrale nucléaire d’Europe, située au niveau de la localité de Zaporijia. Ces bombardements ont provoqué un incendie dont la localisation exacte n’a pas été révélée mais provoquant une grande inquiétude quant à la sécurité des réacteurs dans la nuit à l’intérieur du périmètre de la centrale. Les tirs avaient alors empêché les pompiers d’intervenir sur les lieux.

Depuis, les autorités ukrainiennes qui confirment la prise par les forces russes de la centrale nucléaire indiquent que l’incendie se serait déclenché dans un centre d’entrainement situé à proximité des réacteurs. Ces derniers seraient toutefois intacts.

Celle-ci comporte six réacteurs nucléaires WWER de 1 000 MW chacun, dont les cinq premiers sont entrés en service entre 1985 et 1989, et le sixième a été mis en route en 1995. Disposant d’une puissance nette électrique totale de 6 000 MW, la centrale est la plus puissante d’Europe. Ces derniers auraient déjà subi des incidents par le passé, notamment en 2014 et 2015 lors de la guerre du Donbass. En cas d’incident, le président ukrainien estime la catastrophe être 10 fois pire que celle de Tchernobyl.

Au Sud, la situation des forces ukrainiennes s’est détériorée notamment avec la prise de Kherson.

Du côté de Kiev, on indique que les forces ukrainiennes ont réussi à reprendre certaines localités et notamment celles de Vorzel montrant une vive résistance face à la colonne de blindés russes. Plus à l’est de la capitale, une colonne de chars russes aurait été détruite au niveau de localité de Brovary, montrant une avancée de Moscou également dans cette zone.