L’association des des propriétaires des hôpitaux privés a publié un communiqué déplorant le manque de perspective de ce secteur face à la crise économique. Ils estiment ainsi que les services hospitaliers seront de plus en plus réservés aux personnes nanties, les hôpitaux étant désormais dans l’impossibilité de recevoir des patients sans facturer la différence entre prix des fournitures médicales et de laboratoire et tests radiologiques et tarification officielle.

L’organisation déplore ainsi la multiplication par 2 des prix des fournitures médicales. “On ne sait pas ce qui est soutenu et ce qui ne l’est pas”, estime le communiqué qui souligne également que les fournisseurs et importateurs ne livrent plus les produits nécessaires aux établissements hospitaliers.

Chaque jour nous apporte des surprises dont on ne tient pas compte, y compris aujourd’hui. par exemple, la rareté des equipements qui sont utilisés dans les opérations des artères coronaires et certains radiographies, ainsi que la rareté du fioul qui menace le fonctionnement des hôpitaux

Aucune solution serait à l’ordre du jour, estiment les propriétaires des hôpitaux privés, sans formation d’un gouvernement, un préalable nécessaire pour la communauté internationale et le déblocage de l’aide qui en découlerait.

En dépit des efforts de la ministre de La Défense, Zeina Akkar ou du ministre de la santé Hamad Hassan, le principal problème étant l’absence de fonds disponibles.

Nous sommes devenus l’un des pays les plus pauvres du monde et le salaire minimum ne dépasse pas un dollar et demi par jour, alors que nous importons la plupart de nos besoins des pays riches industrialisés, et c’est le nœud du problème.

Enfin, les auteurs du communiqué estiment que l’ajustement des tarifs hospitaliers est inévitable mais également des fonds pour le financer.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն