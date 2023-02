Dans le contexte de la recherche des moyens les plus rapides et les moins coûteux de construire, un nouveau style émerge dans la sphère de l’ingénierie et de l’architecture du Liban à la région Arabe en passant par l’Afrique et le Monde.

Ce style consiste en l’utilisation du métal comme matière structurelle principale et parfois de base dans la mise en œuvre de l’ingénierie et de l’architecture. La méthode de construction est réalisée avec un matériau durable, solide et flexible qui peut prendre une variété de formes, ce qui en fait un choix idéal pour la construction.

Les bâtiments métalliques sont célèbres pour leur haute résistance au feu et aux tremblements de terre, comme le tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie et en Syrie, dont les répercussions ont atteint le Liban, car le métal est plus flexible que le béton, ce qui le rend plus résistant que tout autre matière de construction.

De plus, la construction métallique résiste aux intempéries, ce qui en fait un choix populaire pour les bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels.

L’utilisation du métal dans la construction conduit souvent à une mise en œuvre plus rapide, mais cela nécessite également des connaissances et des compétences spécialisées, ainsi que l’utilisation d’outils et d’équipements appropriés, pour assurer la sécurité et la stabilité de la structure.

A cet égard, l’architecte Simon Barakat de “la compagnie A20 Partners” considère que ce type de construction ne se limite pas seulement aux bâtiments industriels, et certains des plus beaux bâtiments du monde sont construits avec le métal, notamment des gratte-ciels et de bâtiments luxueux, à condition qu’ils soient utilisés dans un bien.

À son tour, l’architecte Antoine Abdo de “la compagnie AA” pour la gérance et mise en oeuvre, a estimé que ce style architectural a des effets positifs sur l’environnement et ne nécessite pas un coût important en matériaux de construction, en transport ou en main-d’œuvre, ni n’entraîne de pertes environnementales importantes telles que la nécessité de ronger les montagnes par exemple.

Voici quelques exemples de bâtiments et de projets conçus et mis en œuvre par les architectes Barakat et Abdo:

– Le projet Landmark au Liban, qui est un projet commercial construit entièrement en métal en plus du verre. Le projet a rencontré un grand succès en termes de conception innovante et de qualité de mise en œuvre. Il est considéré aujourd’hui comme l’un des projets les plus attractifs au Liban.

– Un projet pour l’Etat de Sierra Leone dans la zone de Port Loco. Il s’agit d’un projet de BOT dédié à la “Traffic and Vehicles Authority”, un centre de délivrance et d’impression des permis de conduire, en plus des restaurants et des cafés, et un centre d’inspection mécanique. Il a été entièrement fabriqué au Liban et a été expédié et installé dans ledit pays en un temps record, ce qui a étonné ses responsables en termes de qualité, de rapidité de mise en œuvre et de coût.

Aujourd’hui, le Liban est fier de ses capacités et talents, c’est la conviction qu’il est capable de se relever, malgré la grande crise avec la bonne volonté de son peuple.