La BEI soutient un fonds de capital-risque de 150 millions d’USD au Moyen-Orient : transformation numérique accélérée et 8 000 emplois créés dans les technologies

Publicité

Le Middle East Venture Fund IV s’appuie sur 12 années d’investissements à fort impact.

Ce nouveau fonds permettra aux entreprises locales à forte croissance d’élargir les possibilités dans les domaines du commerce électronique, des technologies de l’éducation et des soins de santé, mises en évidence par la pandémie de COVID-19.

La BEI confirme un investissement de référence de 27 millions d’USD – le plus important qu’elle ait accordé dans cette région du monde – pour renforcer la résilience économique et consolider les compétences en Égypte, au Liban, en Jordanie et au Pakistan.

La Banque européenne d’investissement, par l’intermédiaire de sa nouvelle branche spécialisée dans le financement du développement, BEI Monde, apportera 27 millions d’USD au Middle East Venture Fund IV, doté de 150 millions d’USD. Ce nouveau fonds de capital-risque lancé par Middle East Venture Partners (MEVP) contribuera à augmenter les investissements en fonds propres ciblés dans des entreprises à forte croissance des secteurs du commerce électronique, de la santé et de l’éducation au Moyen-Orient et au Pakistan.

« La Banque européenne d’investissement dispose d’une expérience mondiale unique pour garantir aux entrepreneurs et aux entreprises en pleine croissance un accès à des financements. Nous saluons l’investissement de référence de 27 millions d’USD de BEI Monde dans le fonds Middle East Venture Fund IV, doté de 150 millions d’USD. Il permettra aux entreprises en phase de croissance au Moyen-Orient de se développer, d’exploiter de nouveaux créneaux commerciaux et de créer des milliers d’emplois qualifiés », a déclaré Walid Hanna, fondateur et codirecteur général de MEVP.

« La Banque européenne d’investissement reconnaît le rôle unique du capital-risque et collabore avec des partenaires de premier plan spécialisés dans le capital-risque pour mobiliser des investissements ciblés à fort impact qui stimulent la croissance économique et garantissent aux entrepreneurs les meilleures pratiques en matière de croissance et d’innovation. BEI Monde se félicite d’être le premier investisseur de référence du Middle East Venture Fund IV. Les nouvelles ressources en fonds propres mises à disposition par l’intermédiaire de ce fonds permettront aux entreprises locales de se développer, de tirer parti de nouvelles possibilités dans les secteurs du commerce numérique, de l’éducation et des services de santé mises en évidence par la pandémie de COVID-19 et de créer des milliers d’emplois hautement qualifiés dans la région », a indiqué Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

Publicité

« L’Union européenne est déterminée à soutenir l’essor du secteur privé en Égypte et dans l’ensemble de cette région du globe. Cette nouvelle coopération entre BEI Monde et Middle East Venture Partners permettra d’accélérer la création d’emplois qualifiés et d’accroître le rôle des entreprises technologiques dans les années à venir », a affirmé l’ambassadeur Christian Berger, chef de la délégation de l’Union européenne en Égypte.

L’apport de 27 millions d’USD de la Banque européenne d’investissement à l’appui du Middle East Venture Fund IV, doté de 150 millions d’USD, représente le plus grand engagement en capital-risque jamais réalisé par la BEI au Moyen-Orient.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.