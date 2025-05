ANNIVERSAIRE DES 10 ANS DU STUDIO AMALGAM

- Advertisement -

Nous sommes ravis d’annoncer l’anniversaire des 10 ans d’Amalgam Studio que nous célèbrerons à travers une série d’interventions artistiques. À cette occasion, nous sommes heureux de vous inviter à nous rejoindre autour de rencontres, d’ateliers, de projections, de performances et de célébrations collectives à Beyrouth.

Amalgam Studio est une organisation indépendante qui soutient la recherche et la création dans les arts de la scène. Fondé en 2015 par la chorégraphe Yara Boustany, il est codirigé depuis 2019 avec la metteuse en scène Racha Baroud. Depuis 2022, Farah Naboulsi a rejoint l’équipe en tant que responsable de production.

Situé au cœur de Beyrouth depuis 2015, le Studio Amalgam est devenu un centre dynamique incontournable pour les arts performatifs, avec un accent particulier porté sur le mouvement, la danse contemporaine et le théâtre physique. Au fil des années, le Studio Amalgam est devenu un véritable centre névralgique pour la communauté des arts du mouvement au Liban, et soutient activement la recherche, la création, l’expérimentation et l’apprentissage dans les domaines des arts vivants.

Ce qui a commencé par une petite initiative s’est transformé en un véritable écosystème de cours, ateliers, résidences, mentorat, festivals et collaborations internationales. Amalgam est l’un des derniers lieux consacrés à la danse contemporaine à Beyrouth, un espace où des artistes de tous horizons créent, s’entraînent et se rencontrent.

Ces dernières années, le Liban a été frappé par une succession de crises sans précédent : effondrement économique, pandémie, explosion au port de Beyrouth, et guerre persistante, mettant en péril la survie des artistes et des travailleur·ses culturel·les. Beaucoup ont quitté le pays, et d’innombrables lieux ont fermé leurs portes. Pourtant, malgré tout, le Studio Amalgam continue d’exister, fidèle à sa pratique artistique et à son engagement au sein de sa communauté.

PROGRAMME :

Dimanche 1er juin, 10h00 – 14h00

📍 Studio Amalgam, Hamra

Atelier : Manipulation d’objets et de marionnettes

Par le Collectif Kahraba, guidé par Aurélien Zouki

Jeudi 5 juin, 19h30

📍 Cinéma Metropolis, Mar Mikhaël

Projection : 10 x 10 – La danse au cinéma

Une sélection de films de danse du Liban ou sur le Liban :

All That Is Solid Melts Into Air – Amy Dang (GB/LB, 2018, 12’)

Salt in My Nose – Wafaa Celine Halawi (LB, 2013, 6’)

Cairography – Dalia Naous & Kinda Hassan (EG/LB, 2013, 6’)

Snakes & Ladders – Yara Boustany & Nader Bahsoun (LB, 2022, 7’)

Overlooking and Panoramic – Petra Serhal (LB, 2017, 9’)

Unhearable Voices – Racha Baroud (LB, 2022, 8’)

Vertigo – Lilliane Rahhal (LB, 2023, 3’)

1001 Arab Futures – Sharon Mansur (US/LB, 2021, 8’)

Ghazal – Jana Younes (LB, 2019, 6’)

Eejad – Einleil (Lujain Jo) (LB/QA, 2019, 3’)

Vendredi 6 juin, 19h30

📍 Barzakh, Hamra

Projection : Poreux

Un film documentaire de Danya Hammoud, suivi d’une discussion avec la réalisatrice

Mercredi 11 juin, 18h30

📍 En ligne (Zoom)

Rencontre : Avec son double

Avec Alia Hamdan — chercheuse en politiques esthétiques et praticienne en performance

Jeudi 12 juin, 18h00 – 20h00

📍 Studio Amalgam, Hamra

Atelier : Danse contemporaine

Avec Beirut Physical Lab, dirigé par Bassam Abou Diab

Samedi 14 juin, 18h00

📍 Usine Tannous, Karantina

Performances + Célébration

Plastispheres #3

Installation performative avec Alexandre Habre, Claudia Khachan, Natasha Karam, Roger Maaraoui et Ali Merhi, sous la direction de Yara Boustany

Installation performative avec Alexandre Habre, Claudia Khachan, Natasha Karam, Roger Maaraoui et Ali Merhi, sous la direction de Yara Boustany Restless Suns – بیغت نأ سمشللّ دب لا

Performance collective avec Racha Baroud, Jean Claude Boulos, Alexandra Kahwaji, Lori Kharpoultian, Marwan Sarout, Sammy Serhan et Corinne Skaff

Performance collective avec Racha Baroud, Jean Claude Boulos, Alexandra Kahwaji, Lori Kharpoultian, Marwan Sarout, Sammy Serhan et Corinne Skaff Concert de musique traditionnelle indienne , par Daniel Balabane et Chetan Shukla

, par Daniel Balabane et Chetan Shukla Raqs Sharqi par Sarah Safi Harb

par Sarah Safi Harb DJ sets Pöleyt & Bakisa

INFOS, INSCRIPTIONS & RÉSERVATIONS

📱 +961 70 765 706 // 70 937 422

📧 [email protected]

🔗 Instagram: @amalgam.beirut

🌐 Website: www.amalgambeirut.com