Bank Audi sal a pris connaissance d’un article publié sur le site internet français « Intelligence Online », qui met en cause certaines de ses filiales, notamment française et suisse, quant à des opérations suspectes. Bank Audi dément toute implication dans la moindre opération illicite, particulièrement celles alléguées dans l’article précité.

Bank Audi France a d’ailleurs pris soin d’adresser un droit de réponse au site internet Intelligence Online.

Bank Audi sal se conforme aux standards les plus élevés de conformité et agit dans un respect total des lois et règlements de tous les pays dans lesquels elle opère, soit directement soit via des établissements filialisés. Bank Audi sal, comme l’ensemble du groupe, tient à préciser qu’elle coopère pleinement avec les autorités des pays considérés à chaque fois que ladite coopération est requise.

