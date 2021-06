Les lauréats du programme NAFAS révélés!

L’Institut français, l’Association des Centres culturels de rencontre et l’Institut français du Liban sont heureux d’annoncer la liste des artistes et professionnels de la culture sélectionnés dans le cadre du programme NAFAS, 100 résidences d’artistes libanais en France. Ce programme d’urgence est mis en œuvre avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture et six collectivités territoriales partenaires (Régions Sud, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la Ville et la Métropole de Lyon) pour apporter une réponse à la situation critique des artistes au Liban.

NAFAS : un souffle pour les créateurs libanais

Annoncé au mois de mars 2021, le programme d’urgence NAFAS s’est donné pour objectif d’inviter 100 artistes et professionnels de la culture en résidence en France. Grâce au soutien et à la collaboration de plus de cinquante partenaires, le programme offre aux artistes libanais une parenthèse de création en France et renforce les liens culturels entre les deux pays.

Une sélection reflet de la diversité

Quinze disciplines artistiques sont représentées au sein du programme NAFAS, à travers des projets portés par une variété d’artistes, émergents et/ou confirmés, et issus de différents contextes géographiques.

La sélection a été réalisée par les structures hôtes partenaires et des représentants du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, de l’Institut français à Paris et au Liban, et de l’Association des Centres culturels de rencontre. Une attention particulière a été portée au parcours professionnel du candidat, à la qualité du projet, son adéquation avec la structure hôte, et au protocole de travail envisagé.

100 artistes libanais en France en 2021

L’ensemble des lauréats sélectionnés dans le cadre de NAFAS réaliseront leur résidence avant l’été 2022 pour des durées allant de deux semaines à trois mois. Ces lauréats viennent s’ajouter aux quinze artistes ayant bénéficié d’une résidence à l’automne 2020.

Une sélection complémentaire réalisée avec le soutien du comité français des Villes créatives de l’UNESCO et d’autres partenaires sera annoncée ultérieurement.

Co-financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, ce programme est mis en œuvre par un consortium de partenaires composé de l’Institut français (chef de file), de l’Association des Centres culturels de rencontre et de l’Institut français du Liban.

Il est réalisé avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), des collectivités territoriales (Régions Sud, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la Ville et la Métropole de Lyon), le comité français des Villes créatives de l’UNESCO (Villes d’Angoulême, Enghien-les-Bains, Limoges, Lyon, Metz), et en partenariat avec plus de quarante structures hôtes.

