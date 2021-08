Pour préserver notre identité libanaise

Beyrouth, le 10 août 2021 :

Alors que le Liban traverse une des crises économiques et culturelles les plus difficiles de son histoire, et que la fuite des cerveaux a atteint son plus haut niveau dans tous les secteurs ; il est temps que les entreprises locales affichent leur solidarité en soutenant la scène des talents libanais. Dans ce contexte, l’ABC lance « BY the ROOTS » : une initiative unique en son genre qui insuffle la foi et l’espoir dans le cœur des créateurs libanais en leur offrant un espace qui leur est dédié afin d’exposer leurs dernières créations.

« BY the ROOTS » a été officiellement inauguré le 9 août à l’ABC Dbayeh (Level 1) en présence des représentants des médias libanais et de la clientèle fidèle de l’ABC qui ont eu l’opportunité de visiter les différents stands et d’acheter les diverses créations exposées. Plus de 100 créateurs libanais participent à cette initiative à travers la mode, l’art, les articles ménagers, la nourriture, et le design ; prouvant donc que la résilience et la créativité du peuple libanais sont vraiment incomparables.

« Le Liban et les créateurs libanais sont la principale source d’inspiration derrière cette initiative » affirme Mme. Diana Fadel, PDG de l’ABC. « A l’ABC, nous sommes déterminés à reconstruire et à récupérer, nous continuons de croire au mérite du peuple libanais et au potentiel de notre pays. Nous incarnons cette conviction à travers notre engagement envers notre personnel et les talents libanais ; en promouvant la créativité et l’entrepreneuriat dans nos centres commerciaux. Nous continuerons à nourrir la scène culturelle de notre patrie et nous maintenons notre engagement à offrir une expérience de shopping et de divertissement de classe mondiale afin d’encourager la diversité et rassembler les gens dans nos points de vente. »

#Wear your identity

تسوق لبناني تيبقى لبنان#

Pour tout designer libanais intéressé à participer à « By the Roots », merci de contacter [email protected]

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն