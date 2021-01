Après plusieurs jours durant lesquels le nombre de décès a battu record sur record, notamment hier avec 67 morts, une légère amélioration est constatée ce vendredi, avec 57 morts. Le nombre de personnes contaminées est également en fort déclin avec seulement 3 220 personnes diagnostiquées positives au coronavirus. Pour rappel, le Liban comptait plus de 4 000, voire 5 000 cas supplémentaires quotidiennement cette semaine, jusqu’à présent.

Pour l’heure, si le nombre de contaminations diminue conformément aux attentes, plus de 10 jours après le début du confinement sévère mis en oeuvre par les autorités, le nombre des hospitalisations et des cas critiques continue à augmenter, avec respectivement 61 personnes supplémentaires dans les établissements hospitaliers, 28 personnes supplémentaires placées en soin et 20 cas critiques ces dernières 24 heures. Ces nouvelles hospitalisations impactent durement un secteur hospitalier déjà sous pression extrême.

Le nombre de cas actifs semble également se stabiliser.

Cependant, les autorités sanitaires rappellent que l’effort du confinement devrait se poursuivre tant que le nombre de personnes hospitalisées ne reflue pas.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 272 461 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban, après avoir passé celui des 200 000 cas le jeudi 7 janvier. 3 220 ont été diagnostiquées positives en ce jour. Le nombre de contaminations locales quotidien est de 3 208 cas. 12 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 268 717 cas locaux et de 3 694 cas en provenance de l’étranger. 2 336 personnes seraient actuellement hospitalisées et, 892 personnes sont dans un état considéré comme critique, un chiffre également en hausse et 289 personnes placées sous respirateurs.

108 246 sont actuellement actifs et 162 007 sont guéries 57 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 2 218 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020. Le taux de positivité est en hausse à 21 %.