Des faux-monnayeurs arrêtés au mont Liban

Les Forces de Sécurité Intérieure annoncent qu’un réseau de faux monnayeurs a été démentelé au Mont Liban. Quatres individus ont été ainsi arrêtés dans les quatiers de Wata al Musaytbeh et de Tarik Jadideh dans la capitale. Ils faisaient déjà précédemment l’objet de poursuites judiciaires pour contrefaçon et faux-monnayage.

Ces derneirs auraient ainsi ciblé certains commerces afin de les escroquer. Ont également été saisies 9 750 USD en fausse coupure de 50 USD, des véhicules et des téléphones et des cartes sim.

Les suspects auraient écoulés à hauteur de 25 000 USD les marchandises achetées avec les fausses coupures, à savoir des batteries et panneaux solaires, des transformateurs électriques, des climatieurs et du matériel d’isolation dans la région de Mar Elias et d’Ein Remmaneh.

Ils ont été depuis déférés devant les autorités compétentes.