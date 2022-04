Elections législatives: 103 listes, 1044 candidats et 42 retraits

Publicité

La direction générale des affaires politiques et des réfugiés du ministère a publié hier un communiqué concernant les élections législatives du 15 mai prochain. Au total, 103 listes devraient s’affronter.

Le ministère précise que le nombre de listes était à l’origine de 153. Cependant, 42 listes ont été retirées , conformément à l’article 52 de la loi électorale, la candidature des candidats non inscrits sur des listes étant annulées.

Au total, 11 listes devraient s’affronter dans la deuxième circonscription du Nord du Liban et seulement 3 dans la 3ème circonscription du Sud du Liban.

