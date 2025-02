Israël accuse le Hamas d’une « violation cruelle » après la remise d’un corps erroné

- Advertisement -

Israël accuse le Hamas d’avoir remis un corps erroné lors du transfert des dépouilles de plusieurs otages israéliens, une situation qualifiée de « violation cruelle et malveillante » par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Ce nouvel incident attise les tensions autour du fragile cessez-le-feu en vigueur à Gaza, après plus de 15 mois de conflit meurtrier entre Israël et le Hamas.

Un corps rendu, mais pas celui de Shiri Bibas

Jeudi, le Hamas a remis quatre corps aux autorités israéliennes dans le cadre d’un échange négocié sous l’égide de médiateurs internationaux. Parmi ces dépouilles figuraient celles de deux enfants, Ariel et Kfir Bibas, dont l’identité a été confirmée par l’armée israélienne. Cependant, la quatrième dépouille, que les autorités israéliennes pensaient être celle de leur mère, Shiri Bibas, s’est avérée être celle d’une femme originaire de Gaza, sans lien avec les otages.

Ce constat a déclenché une vive réaction du gouvernement israélien. « Nous travaillerons avec détermination pour ramener Shiri chez elle, avec tous nos otages – vivants et morts – et nous assurerons que le Hamas paie le prix total de cette violation cruelle et malveillante de l’accord, » a déclaré Benjamin Netanyahu dans un communiqué officiel.

Un fragile cessez-le-feu sous pression

La remise des corps s’inscrivait dans le cadre du cessez-le-feu qui a suspendu temporairement les combats à Gaza, un territoire ravagé par le conflit depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Ce jour-là, l’organisation islamiste avait mené une offensive meurtrière, entraînant une riposte militaire massive d’Israël. Depuis, les échanges de prisonniers et de dépouilles se font sous haute tension, avec des négociations complexes impliquant des médiateurs internationaux, notamment le Qatar et l’Égypte.

L’armée israélienne a confirmé que l’une des dépouilles rendues était celle d’Oded Lifshitz, un otage de 83 ans enlevé lors de l’attaque du Hamas. Mais l’erreur sur le quatrième corps remet en question la fiabilité du Hamas dans ces accords.

Le Hamas se défend et accuse les frappes israéliennes

Face aux accusations israéliennes, le Hamas a réagi en affirmant que les restes de Shiri Bibas avaient probablement été « mélangés à d’autres restes humains au milieu des décombres après une frappe aérienne israélienne ». Selon le groupe, les bombardements intensifs menés par Israël sur Gaza compliquent l’identification des corps et rendent certains échanges de dépouilles difficiles à organiser.

Cette déclaration laisse entendre que Shiri Bibas aurait été tuée lors d’un raid israélien et que son corps aurait été fragmenté dans les destructions causées par ces attaques. Aucune preuve indépendante n’a pu confirmer ces affirmations, et Israël rejette catégoriquement cette version des faits.

La colère israélienne et la promesse de représailles

Les propos de Netanyahu laissent présager une réaction israélienne ferme. « La mémoire sacrée d’Oded Lifshitz et des jeunes Ariel et Kfir Bibas sera à jamais gravée dans le cœur de la nation. Que Dieu venge leur sang. Et nous nous vengerons, » a ajouté le Premier ministre, dans un ton résolument belliqueux.

Cette déclaration, interprétée comme une menace directe à l’encontre du Hamas, pourrait alimenter une reprise des hostilités si les négociations autour des otages n’aboutissent pas rapidement. L’armée israélienne, qui maintient une forte présence autour de Gaza, pourrait relancer des opérations militaires dans le territoire en réponse à cet incident.

L’impact sur les négociations en cours

Cet échange de corps s’inscrit dans une dynamique plus large de négociations autour des otages encore détenus par le Hamas. Israël cherche à récupérer le maximum de ses citoyens, en vie ou morts, tandis que le Hamas tente d’utiliser ces détentions comme levier dans les discussions.

Les médiateurs internationaux espéraient que ces échanges permettraient d’apaiser les tensions et d’ouvrir la voie à un accord plus large sur la fin des hostilités. Mais cet épisode pourrait au contraire compliquer la situation, Israël accusant le Hamas d’agir de manière provocatrice et délibérément malveillante, tandis que le Hamas rejette la faute sur les frappes israéliennes.

Alors que le cessez-le-feu reste fragile, la remise d’un corps erroné ajoute une nouvelle couche de complexité à un conflit déjà extrêmement tendu. La réponse israélienne dans les jours à venir pourrait déterminer si cette trêve temporaire tiendra ou si une nouvelle escalade est inévitable.