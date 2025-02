Sommet arabe en Arabie saoudite : un plan de reconstruction pour Gaza face à la proposition controversée de Trump

- Advertisement -

Les dirigeants arabes se réunissent ce vendredi en Arabie saoudite pour élaborer un plan de reconstruction de Gaza, en réponse à la proposition controversée de Donald Trump visant à placer le territoire palestinien sous contrôle américain et à expulser ses habitants. Cette initiative de l’ancien président américain a suscité une opposition unanime des pays arabes, bien que des divergences subsistent quant à l’avenir politique de Gaza et aux modalités de financement de sa reconstruction.

Une opposition unanime au plan Trump

Donald Trump a déclenché un tollé international en suggérant que les États-Unis « prennent le contrôle de la bande de Gaza » et transfèrent ses plus de deux millions d’habitants vers l’Égypte et la Jordanie. Cette déclaration a provoqué une levée de boucliers dans le monde arabe, où la question palestinienne reste un sujet central des préoccupations diplomatiques.

Andreas Krieg, expert au King’s College de Londres, estime que « nous sommes à un tournant historique du conflit israélo-palestinien, où potentiellement, sous Trump, les États-Unis pourraient imposer des faits irréversibles sur le terrain. »

Face à cette menace, les dirigeants arabes cherchent à proposer une alternative crédible. Un responsable saoudien a confirmé à l’AFP que les discussions de ce sommet porteraient sur « un plan de reconstruction pour contrer le projet de Trump concernant Gaza ».

Un territoire ravagé par la guerre

Après plus de 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas, la bande de Gaza est en grande partie en ruines. Selon les estimations récentes des Nations unies, le coût de la reconstruction du territoire dépasserait les 53 milliards de dollars.

Dans ce contexte, la question du financement est cruciale. Un diplomate arabe proche des affaires du Golfe a déclaré que « le plus grand défi auquel est confronté le plan égyptien est son financement ».

Le sommet de Riyad cherche donc à établir un consensus entre les principaux acteurs arabes sur la manière de mobiliser les fonds nécessaires. « Il serait inconcevable que les dirigeants arabes se réunissent sans parvenir à une vision commune, mais l’essentiel réside dans le contenu de cette vision et dans sa faisabilité », a ajouté un diplomate arabe.

L’initiative égyptienne : une reconstruction en trois phases

L’Égypte, qui joue un rôle clé dans les discussions, devrait proposer une feuille de route détaillée pour la reconstruction de Gaza. Bien que Le Caire n’ait pas encore officiellement dévoilé son initiative, l’ancien diplomate égyptien Mohamed Hegazy a présenté un plan en trois phases techniques, s’étalant sur trois à cinq ans.

Phase initiale (six mois) : se concentrer sur la « reprise rapide », notamment le retrait des débris et la mise en place d’une aide d’urgence. Phase intermédiaire : organiser une conférence internationale pour détailler le plan de reconstruction et rétablir les infrastructures essentielles (eau, électricité, hôpitaux). Phase finale : urbanisation, reconstruction des logements, mise en place des services de base et relance d’un processus politique en vue d’une solution à deux États.

Ce projet vise non seulement à reconstruire Gaza, mais aussi à éviter que la bande ne tombe sous une administration israélienne ou internationale imposée.

Un sommet sous haute tension

Le sommet réunit les six membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ainsi que l’Égypte et la Jordanie. Selon l’agence de presse saoudienne, ses conclusions seront incluses à l’ordre du jour du sommet d’urgence de la Ligue arabe prévu le 4 mars en Égypte.

Les discussions ont débuté ce vendredi après-midi avec la présence confirmée de plusieurs chefs d’État :

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi , arrivé la veille à Riyad.

, arrivé la veille à Riyad. L’émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani , qui a également confirmé sa participation.

, qui a également confirmé sa participation. La Palestine, représentée par l’Autorité palestinienne, qui devrait jouer un rôle clé dans les négociations.

D’après un expert du Golfe, ce sommet est une « opportunité unique » pour l’Arabie saoudite de rallier l’ensemble des pays arabes autour d’une position commune face aux déclarations de Trump.