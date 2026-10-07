Israël avance vers Tyr sans l’occuper :ce que révèle la bataille silencieuse d’Al Mansouri

À Al Mansouri, au sud de Tyr, l’avancée israélienne révèle une nouvelle logique de contrôle territorial. Déplacement de la ligne jaune, destructions, surveillance et frappes à distance pourraient permettre à Israël de peser durablement sur le terrain sans occupation permanente, compliquant retrait, souveraineté libanaise, retour des habitants et reconstruction future.

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Une ligne déplacée avant l’accord

Al Mansouri n’apparaissait pas dans la première carte de la zone de contrôle imposée par Israël au Liban-Sud après la guerre. Le 19 avril 2026, la localité située au sud de Tyr restait en dehors du périmètre alors présenté par l’armée israélienne. Deux mois plus tard, la situation avait changé. Le 18 juin, le « tracé jaune » définissant l’espace dans lequel les forces israéliennes entendaient opérer a été poussé vers le nord dans le secteur occidental, en direction d’Al Bayyada, de Majdal Zoun et d’Al Mansouri. La comparaison des cartes donne alors une indication importante : Al Mansouri se retrouve prise dans le nouveau dispositif, alors qu’elle n’en faisait pas partie auparavant. Un responsable militaire libanais avait d’ailleurs indiqué à cette période que la localité venait d’être intégrée à la zone d’occupation. Le changement ne relève donc pas seulement d’une évolution sémantique ou d’un nouveau découpage sur une carte ; il correspond à une modification concrète du terrain à partir duquel allaient ensuite être discutés les arrangements de sécurité.

Le calendrier donne à cette progression une portée particulière. Huit jours après le déplacement du tracé, le 26 juin, un accord-cadre est signé à Washington afin d’organiser un processus de transfert progressif de secteurs à l’armée libanaise et un retrait israélien graduel, en parallèle avec des mesures concernant les armes et les infrastructures militaires ne relevant pas de l’État. Le jour même où le cadre politique se mettait en place, des avertissements israéliens demandaient aux habitants d’Al Mansouri de quitter la zone, désormais considérée comme relevant de l’espace opérationnel israélien. La chronologie ne démontre pas que l’avancée a été décidée uniquement pour créer une monnaie d’échange. Elle établit toutefois un fait beaucoup plus concret : au moment où le retrait commençait à être organisé, son point de départ géographique avait déjà été déplacé vers le nord. Une localité auparavant extérieure au périmètre israélien devenait ainsi un territoire dont l’évacuation pouvait désormais entrer dans le processus de négociation.

Pourquoi Al Mansouri compte davantage que sa taille

La valeur militaire d’Al Mansouri apparaît lorsqu’on cesse de regarder le village isolément. La localité se situe au sud de Tyr, à l’endroit où la bande côtière commence à s’articuler avec les collines et les vallées de l’intérieur. Plus au sud se trouvent Al Bayyada et Ras Al Bayyada ; à l’est et au sud-est, Majdal Zoun ouvre sur les reliefs. Ensemble, ces points forment un arc permettant d’observer une partie des passages entre la côte et les hauteurs. Ras Al Bayyada donne prise sur l’axe côtier remontant depuis Naqoura. Majdal Zoun offre une profondeur vers l’intérieur. Al Mansouri prolonge cette architecture vers le nord et rapproche la zone de surveillance du secteur méridional de Tyr. Il ne s’agit pas de dire que Tyr serait en voie d’occupation. Rien dans les éléments disponibles ne permet une telle conclusion. L’enjeu est différent : plus le dispositif remonte, plus une portion importante des mouvements au sud de Tyr peut entrer dans un champ d’observation et d’intervention militaire.

Cette lecture n’est pas entièrement nouvelle dans la pensée militaire israélienne. Une étude consacrée aux combats du secteur occidental pendant la guerre de 1982 insiste sur la valeur des positions dominantes et des accès reliant la côte aux collines. Les conditions de 1982 ne peuvent évidemment pas être transposées mécaniquement à 2026. Les forces, les armes, les moyens de renseignement et le contexte politique ont profondément changé. Le facteur géographique, lui, demeure : une armée qui tient ou observe les hauteurs et les entrées des principaux axes n’a pas besoin d’occuper chaque maison pour limiter la circulation dans l’espace situé en contrebas. Les drones, les capteurs, l’imagerie et les moyens de frappe contemporains renforcent encore cette logique. Là où il fallait autrefois des positions nombreuses et des patrouilles permanentes, une partie de la contrainte peut désormais être imposée à distance.

Une opération de niveau brigade et plus de 600 structures revendiquées détruites

L’ampleur de l’opération menée à Al Mansouri confirme que la localité a été considérée comme un objectif important. Le 28 septembre, l’armée israélienne a annoncé la fin de plusieurs semaines d’opérations dans le secteur. Elle a indiqué qu’une force de niveau brigade y avait été engagée, avec des éléments de la 55e brigade sous le commandement de la 91e division et la participation de Yahalom, unité spécialisée du génie. Selon le bilan israélien, plus de 600 structures qualifiées de militaires ont été détruites, ainsi que huit itinéraires souterrains ; plusieurs dizaines de positions ou dispositifs de lancement auraient également été découverts. Ces données sont des affirmations de l’armée israélienne et ne constituent pas une expertise indépendante. Elles sont néanmoins révélatrices de la représentation israélienne du secteur : Al Mansouri n’est pas décrite comme un simple point de tir ponctuel, mais comme un espace où bâtiments, souterrains, voies de déplacement et dispositifs de lancement formeraient une infrastructure cohérente.

Le paradoxe vient après cette opération. Malgré les moyens engagés et l’ampleur des destructions revendiquées, le dispositif ne semble pas exiger une présence permanente équivalente au cœur du village. C’est précisément ce qui donne du sens à la notion de « contrôle par le feu ». L’objectif n’est plus nécessairement de conserver une unité importante dans chaque localité, mais de détruire les infrastructures jugées menaçantes, d’améliorer l’observation des accès et de maintenir une capacité de frappe contre toute activité considérée comme une reconstitution militaire. Une telle méthode réduit le coût d’une occupation classique. Elle limite l’exposition des soldats, allège les besoins logistiques et permet de conserver une influence militaire sur une zone sans l’administrer directement. Pour le Liban, cette évolution rend cependant beaucoup plus difficile la définition d’un véritable retrait.

Le « contrôle par le feu » : ce que cela change concrètement

Dans une occupation traditionnelle, la ligne de contrôle peut être observée : soldats, postes, véhicules, barrages et routes logistiques indiquent où commence et où s’arrête la présence de l’armée. Le contrôle à distance est beaucoup plus ambigu. Une force peut quitter physiquement un village tout en surveillant ses routes, ses entrées, ses chantiers et les mouvements entre le littoral et les collines. Si elle conserve en outre une capacité d’intervention rapide par drone, artillerie ou aviation, le territoire peut revenir formellement sous l’autorité libanaise tout en restant soumis à une contrainte extérieure. La différence est décisive : récupérer une position militaire ne signifie plus automatiquement récupérer la pleine liberté d’utiliser le territoire.

À Al Mansouri, cette question n’est pas théorique. Le 7 octobre, alors que les discussions sur les arrangements futurs se poursuivent, des tirs d’artillerie israéliens ont encore visé la localité et des tirs d’armes automatiques ont été signalés en direction de ses abords. Ces opérations s’inscrivent dans une série plus large d’actions au Liban-Sud. Elles montrent que le secteur reste militairement actif après l’opération de septembre. Pour les habitants, la distinction entre occupation et surveillance armée peut donc devenir très concrète : une maison peut se trouver en territoire libanais sans que son propriétaire soit certain de pouvoir la reconstruire ; une route peut être ouverte sans que les véhicules qui l’empruntent échappent à l’observation ; une parcelle agricole peut être accessible tout en restant exposée à une intervention. La souveraineté ne se mesure alors plus seulement à la présence d’un drapeau ou d’un poste militaire, mais à la capacité réelle des habitants et des institutions à agir sans autorisation implicite d’une puissance extérieure.

Le territoire comme point de départ de la négociation

La progression vers Al Mansouri pose aussi la question de la relation entre conquête militaire et négociation. L’accord du 26 juin ne prévoit pas un retrait instantané vers la frontière internationale. Il repose sur une logique graduelle, avec des secteurs transférés progressivement à l’armée libanaise et des étapes liées à des engagements sécuritaires. Dans ce type de mécanisme, toute modification préalable du terrain produit un effet politique. Si une armée avance avant l’accord, l’espace nouvellement contrôlé entre ensuite dans la catégorie des territoires dont elle peut se retirer. Le retrait devient une étape mesurable et éventuellement conditionnelle. Cela ne permet toujours pas d’affirmer que l’avancée avait pour seul objectif de fabriquer une carte de négociation, mais cela permet de constater que le gain militaire modifie le rapport de force diplomatique.

Cette mécanique explique une partie de la divergence entre Beyrouth et Israël. Pour le Liban, le retrait doit conduire au rétablissement de la souveraineté et à la fin des opérations israéliennes sur son territoire. Pour Israël, les retraits semblent liés à la vérification de conditions de sécurité et à l’empêchement d’une reconstitution des capacités du Hezbollah. Tant que ces deux définitions ne sont pas rapprochées, une zone évacuée peut rester contestée dans son usage. Israël peut considérer qu’il s’est retiré puisqu’il n’y maintient plus de soldats ; le Liban peut considérer que le retrait reste incomplet si les frappes, incursions ou interdictions de fait continuent. Al Mansouri devient alors un test : l’accord futur portera-t-il uniquement sur l’emplacement des forces, ou également sur les règles qui s’appliqueront après leur départ ?

L’armée libanaise au centre d’une contradiction opérationnelle

Le rôle confié à l’armée libanaise est essentiel. Elle doit reprendre les secteurs évacués, empêcher la reconstitution d’infrastructures militaires ne relevant pas de l’État et rétablir une autorité publique effective. Mais cette mission suppose que l’armée dispose elle-même du contrôle opérationnel. Si Israël conserve une liberté d’action unilatérale, une contradiction apparaît immédiatement. L’armée libanaise pourrait considérer un chantier comme civil tandis qu’Israël le qualifierait de menace. Elle pourrait constater l’absence d’activité militaire dans un secteur alors que le renseignement israélien soutiendrait l’inverse. Elle pourrait sécuriser une route sans pouvoir garantir qu’un véhicule ne sera pas ciblé sur la base d’informations auxquelles elle n’a pas accès. Le problème n’est donc pas seulement de savoir combien de soldats libanais seront déployés, mais quelles prérogatives leur seront réellement reconnues.

Cette question rejoint la transformation plus large des discussions sur le Sud. Le dossier ne porte plus seulement sur un retrait de positions déterminées. Il touche à une architecture de sécurité comprenant surveillance, renseignement, contrôle des infrastructures, mécanismes de vérification et rôle américain. Plusieurs responsables libanais décrivent désormais le risque de voir la gestion du Sud glisser d’un simple problème de retrait vers un dispositif militaire et sécuritaire beaucoup plus large sous supervision extérieure. Une telle évolution peut offrir des mécanismes de prévention des incidents, mais elle peut aussi institutionnaliser une situation dans laquelle la souveraineté libanaise reste conditionnée par des vérifications et des autorisations permanentes. Tout dépendra du contenu précis des mécanismes retenus.

La reconstruction, prochaine bataille d’Al Mansouri

Le problème le plus concret apparaîtra au moment de reconstruire. Après les destructions, le retour des habitants exige beaucoup plus que l’ouverture des routes. Il faut déblayer les gravats, réparer l’électricité et l’eau, reconstruire les logements, restaurer les terres agricoles et rétablir les commerces. Or chacun de ces actes produit des mouvements visibles : engins de terrassement, excavations, camions de matériaux, nouveaux bâtiments et travaux sur les routes. Dans un secteur où Israël affirme avoir détruit des itinéraires souterrains et des infrastructures militaires, la reconstruction civile risque de se heurter à une suspicion permanente. Sans mécanisme commun de vérification, une excavation destinée à un réseau d’eau peut être interprétée comme le début d’un ouvrage souterrain ; un bâtiment peut être considéré comme une infrastructure militaire ; un chantier routier peut être surveillé comme une modification du terrain.

Le temps devient alors une arme silencieuse. Si les habitants ne peuvent pas reconstruire rapidement, une partie d’entre eux restera ailleurs. Les activités économiques se déplaceront avec eux, les écoles perdront des élèves et les terres agricoles risqueront d’être moins exploitées. Une zone tampon peut ainsi se former sans annexion officielle ni ordre permanent d’évacuation. Il suffit que le risque rende le retour trop coûteux ou trop dangereux. C’est pourquoi la reconstruction d’Al Mansouri et des localités voisines ne constitue pas seulement un dossier humanitaire. Elle est directement liée à la souveraineté. Le meilleur indicateur du retour effectif de l’État ne sera pas uniquement le nombre de positions reprises par l’armée, mais le nombre de familles capables de revenir durablement, de reconstruire et de reprendre une activité normale.

Pourquoi le déplacement vers Tyr doit être observé de près

Le cas d’Al Mansouri ne prouve pas l’existence d’un plan visant à avancer militairement jusqu’à Tyr. Une telle affirmation dépasserait ce que permettent les éléments disponibles. En revanche, la progression du périmètre de surveillance vers le nord modifie objectivement l’environnement sécuritaire du secteur méridional de la ville. Elle élargit la profondeur depuis laquelle les mouvements entre la côte et l’intérieur peuvent être observés. Si le modèle d’Al Mansouri se stabilise, Israël pourrait obtenir une partie des avantages d’une zone de sécurité sans supporter tous les coûts d’une occupation permanente : positions plus au sud, observation des accès, capacité de frappe et possibilité d’intervenir contre ce qu’il considère comme une reconstitution militaire.

C’est là que se trouve le véritable enjeu des prochaines négociations. Pour Beyrouth, obtenir le départ de soldats d’une localité ne suffira pas si ce départ laisse intacte une capacité extérieure de décider quelles activités peuvent s’y dérouler. Il faudra donc définir le retrait de manière opérationnelle : fin des positions permanentes, mais aussi règles concernant les survols, les frappes, les incursions, les mécanismes de vérification et la reconstruction. Sans ces éléments, deux cartes pourraient coexister. La première serait officielle et montrerait le retour de l’armée libanaise. La seconde, invisible, serait composée des routes observées, des secteurs placés sous surveillance et des zones dans lesquelles Israël conserverait une faculté d’intervention. Al Mansouri montre que la prochaine bataille du Liban-Sud pourrait précisément se jouer dans l’écart entre ces deux cartes.

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